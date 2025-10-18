ETV Bharat / state

गुंड निलेश घायवळचा जामीन रद्द करण्यासाठी पुण पोलिसांची उच्च न्यायालयात धाव; घायवळवर दाखल आहेत 'एवढे' गुन्हे

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ परदेशात फरार झाला आहे. पासपोर्ट न जमा केल्यामुळं पुणे पोलिसांनी त्याचा जामीन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

HC on NILESH GHAYWAL BAIL
कुख्यात गुंड निलेश घायवळ (File Photo)
Published : October 18, 2025 at 6:55 PM IST

पुणे : कुख्यात गुंड निलेश घायवळनं विदेशात पलायन केल्यामुळं राज्यात अनेक चर्चा होत आहेत. या प्रकरणी सत्ताधारी पक्षातील मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप होत आहेत. पुण्यात आतापर्यंत निलेश घायवळ टोळीवर 10 हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद असून, पुणे पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात निलेश घायवळचा जामीन रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. निलेश घायवळला जामीन देताना ज्या अटी आणि शर्ती घातल्या होत्या, त्या नियमांचं उल्लंघन झालं तर कारवाई होईल, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयानं दिले होते. तसंच निलेश घायवळला पासपोर्ट जमा करायला सांगितला होता. मात्र, त्यानं तो जमा केला नाही. आता पुणे पोलिसांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली.

निलेश घायवळवर आणखी एका गुन्ह्याची नोंद : शुक्रवारी रात्री निलेश घायवळ याच्यावर एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निलेश घायवळ आणि सचिन घायवळ यांनी 2024 आणि 2025 मध्ये 45 लाख रुपयांची खंडणी उकळली होती, असा आरोप आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

प्रतिक्रिया देतााना पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम (ETV Bharat Report)

निलेश घायवळ याच्यावर एकूण 10 गुन्हे : कुख्यात गुंड निलेश घायवळ टोळीवर शहरात 10 गुन्हे दाखल आहेत. 10 पैकी 8 गुन्हे कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये, तर वारजे आणि सिंहगड पोलीस स्टेशनमध्ये प्रत्येकी एका गुन्ह्याची नोंद आहे. एक मोक्काचा गुन्हा देखील निलेश घायवळवर दाखल आहे. घायवळवर असलेल्या दहा गुन्ह्यांमध्ये कोथरूड गोळीबार प्रकरण, कोयता हल्ला प्रकरण, घरावर छापेमारी प्रकरण (त्यावेळी निलेश घायवळच्या घरी जिवंत काडतूसे सापडली होती), बनावट नंबर प्लेट, पासपोर्ट बनवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे, निलेश घायवळ आणि सचिन घायवळ यांनी 10 फ्लॅट नावावर करून घेत खंडणी उकळली, सिम कार्डचा दुसऱ्याच्या नावानं वापर करणं आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या रील्स बनवणं, मुसा गांजा तस्करी प्रकरण आणि एका कंपनीकडून 45 लाख रुपयांची खंडणी वसूली प्रकरणी असे दहा गुन्हे दाखल आहेत.

