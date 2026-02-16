ETV Bharat / state

तब्बल 31 गुन्ह्यांची नोंद असलेला 28 वर्षीय सराईत गुन्हेगार सब जेलमधून फरार; शोध सुरु

विविध 31 गुन्ह्यांची नोंद असलेला सराईत गुन्हेगार रवींद्र भोसले सब जेलमधून फरार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सध्या पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

CRIMINAL RAVINDRA BHOSALE ESCAPED
सराईत गुन्हेगार रवींद्र भोसले (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 5:09 PM IST

ठाणे : 31 गंभीर गुन्ह्यात भिवंडी गुन्हे शाखेच्या पथकानं शिताफीनं अटक केलेला 28 वर्षीय सराईत गुन्हेगार सब जेल तोडून फरार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना भिवंडी ग्रामीण पोलीस ठाण्यालगत असलेल्या सब जेलमध्ये घडली आहे. याप्रकरणी शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून शांतीनगर आणि भिवंडी गुन्हे शाखेच्य पोलीस पथकानं समांतर तपास सुरु केला आहे. रवींद्र भोसले (वय 28, रा.देवजी नगर, भिवंडी ) असं फरार गुन्हेगाराचं नाव आहे.

पोलिसांची नजर चुकवून झाला फरार : पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फरार सराईत रवींद्र भोसले याला रविवारी रात्री औषध आणि जेवण देण्यासाठी सब जेलमधून बाहेर काढलं होतं. त्यावेळी सब जेलमधील बंदोबस्तातील पोलिसांची नजर चुकवून तेथील लोखंडी जाळी तोडून हा गुन्हेगार पसार झालाय. विशेष म्हणजे फरार रवींद्र भोसले हा सोनसाखळी आणि मोबाईल चोरी प्रकरणातील अट्टल गुन्हेगार असून गुप्त माहितीनंतर भिवंडी गुन्हे शाखेनं आठ दिवसांपूर्वी रवींद्र भोसले याला अटक केली होती.

रवींद्र भोसलेवर अनेक गुन्ह्यांची नोंद : सोमवारपर्यंत (दि. 16) पोलीस कोठडी असल्यानं रवींद्र भोसले याला तहसीलदार कार्यालय आवारातील भिवंडी ग्रामीण तालुका पोलीस ठाण्यालगत असलेल्या सब जेलमध्ये ठेवलं होतं. रवींद्र भोसले विरोधात भिवंडी, कल्याण, ठाणे, उल्हासनगर, कर्जत रेल्वे आणि पुणे रेल्वे हद्दीत विविध 31 गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये 3 मोबाईल व 13 सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत. आठ दिवसापूर्वीच भिवंडी गुन्हे शाखेच्या पथकान त्याला सपाळा रचून अटक केली. यावेळी त्याच्याकडून 15 तोळे सोन्याचे दागिने आणि 21 मोबाईल असा 8 लाख 55 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला होता.

"गुन्हेगार सबजेल तोडून फरार झाल्या प्रकरणी शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलीस पथकानं त्याचा शोध सुरु आहे," - विनयक गायकवाड, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक

सब जेलच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर : या घटनेनंतर पोलिस प्रशासनात खळबळ उडाली असून यापूर्वी ही याच सब जेलमधून काही महिन्यांपूर्वी गंभीर गुन्ह्यात अटक असलेला आरोपी फरार झाला होता. मात्र पोलीस पथकानं त्याला 24 तासातच पुन्हा अटक केली. या घटनेमुळं सब जेलच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

