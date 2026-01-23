ETV Bharat / state

टॉयलेटमधील चिठ्ठीमुळे प्रवाशांत घबराट; दिल्ली-पुणे विमान बॉम्बने उडवण्याची धमकी

टॉयलेटमधील चिठ्ठीमुळे प्रवाशांत भीतीचं वातावरण पसरलं असून, दिल्ली-पुणे विमान बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आलीय.

blow up the Delhi-Pune flight with a bomb
दिल्ली-पुणे विमान बॉम्बने उडवण्याची धमकी (Source- ETV bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 11:40 AM IST

पुणे: देशभरात विविध ऑफिस आणि विमानमध्ये बॉम्ब ठेवल्याच्या अफवांच्या घटना घडत असतानाच दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात टॉयलेटमध्ये विमान उडवण्याची चिठ्ठी मिळाल्याने प्रवाशांमध्ये धावपळ उडाली आणि यानंतर प्रवाशाना सुखरूप बाहेर काढत विमानाची चौकशी करण्यात आली असता असं काहीच आढळून आलं नसल्याचं निष्पन्न झालंय.

विमान बॉम्बने उडवून देण्याची चिठ्ठी : दिल्लीहून पुण्याला जाणारे इंडिगोचे विमान 6 E2608 ला 22 जानेवारी 2026 ला पुणे विमानतळावर पोहोचताच प्रवासी टॉयलेटमध्ये गेला असता तिथं विमान बॉम्बने उडवून देण्याची चिठ्ठी मिळाल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं.

विमान आयसोलेशन बेमध्ये हलवण्यात आले : पुणे विमानतळ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, 22 जानेवारीला दिल्लीहून पुण्याला जाणारे इंडिगोचे विमान 6E2608 हे पुणे विमानतळावर पोहोचताच बॉम्ब ठेवल्याची माहिती मिळाली. इंडिगोचे हे विमान रात्री 12.24 वाजता उतरले आणि रात्री 12.27 वाजता बे क्रमांक 3 वर पार्क केले गेले, त्यानंतर एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) ने बॉम्ब धोक्याची माहिती अ‍ॅप्रॉन कंट्रोलला कळवली. त्यानंतर विमान आयसोलेशन बेमध्ये हलवण्यात आले. अ‍ॅप्रॉन कंट्रोलने ताबडतोब सर्व संबंधित एजन्सींना सतर्क केले आणि बॉम्ब धोका मूल्यांकन समिती (बीटीएसी) ला बोलावण्यात आले.

विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली : बॉम्ब शोध आणि निकामी पथक (बीडीडीएस)द्वारे विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली. सुरक्षा तपासणीदरम्यान कोणतेही संशयास्पद किंवा प्रतिकूल निष्कर्ष आढळले नाहीत. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमानाला साफ करण्यात आले आणि सामान्य ऑपरेशनसाठी सोडण्यात आले. परिस्थिती समन्वित आणि वेळेवर हाताळण्यात आली आणि पुढील कोणत्याही घटनेची नोंद झाली नाही, अशी माहिती विमानतळ प्रशासनाने दिलीय.

