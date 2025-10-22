ETV Bharat / state

"विकासनिधी नव्हे, तर लाच म्हणून निधी वितरित करण्याचं काम...", संजय राऊतांचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा

सत्ताधाऱ्यांचा सर्व कारभार लोकशाही विरुद्ध चालू आहे, त्यामुळं नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

Published : October 22, 2025 at 2:47 PM IST

मुंबई : शिवसेनेचे (उबाठा) नेते व खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी (22 ऑक्टोबर) राज्यातील महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. "लोकप्रतिनिधी हा लोकांचा आवाज असतो, पक्षाचा नाही, अशी प्रतिमा आता बदलली आहे. स्वतःच्या पक्षाचं जे आमदार निवडून आले आहेत, त्यांना पक्षातील वाटा पाहता निधी देणं आणि विरोधी पक्षातील मतदारसंघ कोरडे ठेवणे हे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर कृत्य आहे," असा आरोप संजय राऊत केला.

800 कोटींच्या अ‍ॅम्ब्युलन्सचं काय झालं? : दरम्यान, आमदार अथवा सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या ताफ्यात स्वतःची अ‍ॅम्ब्युलन्स ठेवावी, असं सांगत संजय राऊत यांनी शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी अ‍ॅम्ब्युलन्सचं 800 कोटींचं टेंडर काढलं होतं, याची आठवण करून दिली. तसंच, या 800 कोटींच्या 108 नंबरच्या अ‍ॅम्ब्युलन्स रस्त्यावर आल्याचं नाहीत, त्यांचं काय झालं? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला. याशिवाय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या 800 अ‍ॅम्ब्युलन्सपैकी एक अ‍ॅम्ब्युलन्स आपल्या ताफ्यात ठेवावी सरकारी रुग्णालयाची अ‍ॅम्ब्युलन्स वापरू नये, असा सल्ला देखील संजय राऊत यांनी दिला. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या ताफ्यात अ‍ॅम्ब्युलन्स ठेवली जाते. हा प्रोटोकॉल आहे. मग हे काय राष्ट्रपत्तींच्या वरच्या स्तरावरचे झाले का?, असा सवाल करत संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यावर निशाणा साधला.

लाच म्हणून निधी वितरित : याचबरोबर, निधी हवा असेल तर आमच्या पक्षात या, असं म्हणत हा विकासनिधी नसून लाच म्हणून निधी वितरित करण्याचं काम सुरू असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला. तसंच निधीचं समान वाटप झालं नाही म्हणून भाजपाचेच एक प्रकरण न्यायालयात गेलं होतं. सत्ताधाऱ्यांना अहंकार आहे. ते मस्तवालपणा आणि मग्रुरी दाखवत आहेत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. पैशापुढं सत्ताधाऱ्यांना जनतेचं हित कळत नाही. विकासनिधी म्हणून नवीन आमदारांना देण्यात आलेले हे पाच कोटी ठेकेदारांच्या कामाच्या नावाखाली त्याच आमदारांना मिळणार आणि तीच रक्कम मतं विकत घ्यायला वापरणार. यावर जनतेनं आवाज उठवला पाहिजे. आम्ही मोर्चातून यावर आवाज उठवणार आहोतच, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे : अजित पवार यांचे काही आमदार फोडले जात आहेत, असं संजय राऊत यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "भाजपा सर्वात आधी मित्रावर वार करतो, नात्यांवर गोत्यांवर वार करतो. भाजपा सगळ्यात आधी आपल्या जवळच्या लोकांवर वार करून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करतो, हा इतिहास आहे," असं सांगत संजय राऊत यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. याचबरोबर, भाजपाच्या या कारवायांवर न्यायालयीन कारवाईसह सामाजिक आवाज उठवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच सत्ताधाऱ्यांचा सर्व कारभार लोकशाही विरुद्ध चालू आहे, त्यामुळं नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

स्ट्रॅटेजी ठरवावी आणि आपली ट्रॉफी परत आणावी : आपण बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर घेण्याची भाषा करतो, मग आपली स्वतःची ट्रॉफी का नाही मिळवू शकत? असा प्रश्न देखील संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. "पाकिस्तानात ती ट्रॉफी आहे आणि ती परत आणणं, यासाठी काय केलं. हे जय शाह यांना विचारा. ते निष्णात प्रशासक आहे. राजनाथ सिंह, अमित शाह आणि जय शाह यांनी एकत्र बसून स्ट्रॅटेजी ठरवावी आणि आपली ट्रॉफी परत आणावी," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं.

