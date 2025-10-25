ETV Bharat / state

छठपुजेसह निवडणुकीत मतदानाला जाण्याकरिता बिहारमधील प्रवाशांची स्टेशनवर गर्दी; तिकीटे मिळत नसल्यानं हाल!

बिहार विधानसभा निवडणुकीकरिता मतदान आणि छट पुजेकरिता धार्मिक कार्यक्रमाला जाण्याकरिता प्रवाशांनी रेल्वे स्टेशनवर गर्दी केल्याचं दिसून येत आहे. आरक्षण तिकीट मिळाल नसल्यानं अनेकांचे हाल झालेत.

Bihar migrants rush to Thane Railway Station
उत्तर भारतीयांची रेल्वे स्टेशनवर गर्दी (Source ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
ठाणे- दिवाळी आणि छटपूजा सणांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतीय आपल्या मुळ गावी जात असतात. येत्या 27 ऑक्टोबर रोजी छठपूजा तर 6 नोव्हेंबरला बिहार विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. या दोन्हींच्या निमित्तानं मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतीय हे ठाणे रेल्वे स्थानकातून बिहारकडे रवाना होत आहेत. रेल्वे स्थानकावर उत्तर भारतीय कुटुंबांच्या झुंडीच्या झुंडी दिसत आहेत.


मुंबईसह ठाण्यामध्ये रोजगारासाठी भारताच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक येतात. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या उत्तर भारतातील बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंड येथून येणाऱ्या नागरिकांची असते. वर्षभर काम करून उत्सव काळामध्ये त्यांना पुन्हा गावाची ओढ लागते. अनेकजण स्वस्त प्रवासाकरिता रेल्वेला पसंती देतात. मात्र, तिकिट खिडकीवर आरक्षण मिळत नाही. ऑनलाइन आरक्षण करण्याकरिताही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे बहुतांश उत्तर भारतीय कुटुंबे रेल्वेच्या जनरल डब्यातून प्रवास करण्यासाठी रांगा लावतात. ठाणे स्थानकातदेखील बिहारसह उत्तर प्रदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.

रेल्वेमधील गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)


यंदा होत असलेल्या बिहार राज्याच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर छट पुजेच्या निमित्तानं बिहार राज्यांमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दरवर्षीच्या तुलनेनं वाढल्याचं दिसत आहे. ठाणे स्थानकातील या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि आरपीएफ दलानं व्यवस्था ठेवली आहे. बिहारमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांची ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बिहार तसेच उत्तर प्रदेशात जाणाऱ्या मेल एक्सप्रेसमध्ये प्रवाशांचा जीव मुठीत घेऊन प्रवास सुरू आहे. काहीजण गाड्यांच्या दरवाजावर लटकून प्रवासी जात आहेत. रेल्वे पोलिसांच्या समोरच हा जीवघेणा प्रकार सुरू आहे. यामुळे अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.



मध्य रेल्वेची व्यवस्था ठीक; इतर सेवा विस्कळीत- मुंबई आणि महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या मध्य रेल्वेच्या सेवा या त्यामानानं ठीक असून इतर ठिकाणावरून येणाऱ्या रेल्वे सेवांवरती मोठ्या प्रमाणात ताण आहे. रेल्वे प्रशासनानं यासाठी आणखी एक्सप्रेस सोडणं आवश्यक आहे. जेणेकरून जीव धोक्यात घालून होणारा प्रवास होणारे अपघात टाळता किंवा कमी करता येऊ शकतात, असे प्रवाशांचं म्हणणं आहे.

वर्षभर मेहनत करून आपल्या मूळ गावी रवाना- निवडणुका शेतीची कामे आणि छटपूजा या सर्व बाबी लागूनच आल्यामुळे उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या सर्व मेल एक्सप्रेस सेवा आधीच आरक्षित झालेल्या आहेत. त्यामुळे जादा सोडण्यात आलेल्या एक्सप्रेसमध्येदेखील अनेकांना जागा मिळणं कठीण झालं आहे. जिथे मिळेल त्या जागेवरून त्रास सहन करत हे प्रवासी उत्तर भारतात रवाना होत आहेत.

मुंबई विभागातून 77 स्पेशल गाड्या - छठ सणासाठी मुंबई आणि आसपासच्या भागातून बिहारला जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी होत असते. हे लक्षात घेऊन रेल्वेनं एकूण 77 विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेकडून 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 1,998 दिवाळी विशेष फेऱ्या (राखीव आणि अनारक्षित) चालविण्यात येत आहेत. 77 गाड्यांपैकी 24 रेल्वे एकट्या मुंबई विभागातून धावणार आहेत. मुंबईहून दररोज धावणाऱ्या 100 नियमित गाड्यांव्यतिरिक्त, 8 ते 10 विशेष गाड्या धावत आहेत.

