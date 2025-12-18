अस्तित्वात नसलेल्या इमारती, बोगस मतदार आणि कोरी ओळखपत्रे; भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर काँग्रेसचा निशाणा

ETV Bharat / state

आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालात फेरफार करण्याच्या उद्देशानं सत्ताधारी भाजपाकडून निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेचा गैरफायदा घेतला जात आहे, असा आरोप शीतल म्हात्रे यांनी केला.

Target of Congress over BJP and Election Commission in Mumbai
शीतल म्हात्रे पत्रकार परिषदेत बोलताना (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 7:38 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 8:53 PM IST

मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमधील मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसनं आज (18 डिसेंबर) सत्ताधारी भाजपावर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. तीन वेळा निवडून आलेल्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी मुंबई काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत अस्तित्वात नसलेल्या इमारती, अस्तित्वात नसलेले मतदार आणि कोरी ओळखपत्रे यांचा वापर करून सुरू असलेल्या प्रकाराबद्दल माहिती दिली.

आयोगाच्या निष्क्रियतेचा गैरफायदा घेतला जातोय : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालात फेरफार करण्याच्या उद्देशानं सत्ताधारी भाजपाकडून निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेचा गैरफायदा घेतला जात आहे, असा आरोप शीतल म्हात्रे यांनी केला. तसंच मुंबईतील लोकशाही पायदळी तुडवण्यासाठी मतदार याद्या पद्धतशीरपणे दूषित केल्या जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी केलेल्या तपासणीत आयसी कॉलनी, रोड नंबर 5 येथील 'भागडालाने' नावाच्या इमारतीचं उदाहरण समोर आल्याचं सांगितलं.


ही निव्वळ संघटित 'वोट चोरी' : "अधिकृत मतदार यादीनुसार या 'भागडालाने' इमारतीत सुमारे 143 मतदार नोंदणीकृत आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्या ठिकाणी अशी कोणतीही इमारत अस्तित्वात नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे," असं शीतल म्हात्रे म्हणाल्या. तसंच "ही इमारत फक्त कागदावर आणि मतदार यादीतच अस्तित्वात आहे. ती मुंबईतील सामान्य नागरिकांना दिसत नाही. पण निवडणूक आयोगाला मात्र स्पष्टपणे दिसते. ही निव्वळ संघटित 'वोट चोरी' आहे," असा हल्लाबोल शीतल म्हात्रे यांनी केला.

शीतल म्हात्रे (ETV Bharat Reporter)

हरकतींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष : याचबरोबर, मतदार यादीच्या प्रारूप टप्प्यावर काँग्रेसनं अधिकृतपणे हरकती नोंदवल्या होत्या आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्या दुरुस्त करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, अंतिम यादीत या हरकतींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप शीतल म्हात्रे यांनी केला. "आता आम्हाला सांगितलं जात आहे की, नावं वगळता येणार नाहीत. ही लोकशाहीची थट्टा आहे," असं त्या म्हणाल्या. तसंच निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था न राहता भाजपची निवडणूक यंत्रणा म्हणून काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

जाणीवपूर्वक केलेला फौजदारी गुन्हा आहे का? : दरम्यान, हा घोटाळा एका इमारतीपुरता मर्यादित नसून वॉर्ड क्रमांक 1 मध्ये 100 हून अधिक मतदारांचे पत्ते अपूर्ण किंवा गायब असल्याचं शीतल म्हात्रे यांनी उघड केलं. धक्कादायक बाब म्हणजे, फक्त 'एपिक' क्रमांक असलेली, नाव व पत्ता नसलेली कोरी मतदान ओळखपत्रं त्यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवली. "कोरे मतदान कार्ड म्हणजे 'ब्लँक चेक' सारखे आहेत. कोणीही त्यांचा गैरवापर करू शकते. हा जाणीवपूर्वक केलेला फौजदारी गुन्हा आहे का?," असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसंच या गैरप्रकाराबद्दल काँग्रेस लढा देत राहील, असं त्यांनी सांगितलं.

