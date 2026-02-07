ETV Bharat / state

एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी, आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला गैरहजेरी भोवली

भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोप निश्चितीची प्रक्रिया 13 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली असून, खडसे पती-पत्नीच्या कोर्टातील अनुपस्थितीची कोर्टाकडून गंभीर दखल घेण्यात आलीय.

Mumbai Sessions Court
मुंबई सत्र न्यायालय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि भोसरी जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणातील आरोपी एकनाथ खडसेंना मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी झटका दिलाय. विशेष कोर्टानं एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलंय. या प्रकरणी शुक्रवारी कोर्टात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया होणार होती. मात्र एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे कोर्टात गैरहजर राहिल्यामुळे विशेष एमपीएमएलए कोर्टानं त्यांच्याविरोधात हा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलाय. या प्रकरणी खडसेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज याच विशेष एमपीएमएलए न्यायालयानं डिसेंबर महिन्यात फेटाळून लावला होता. तर या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानंही नकार दिलाय, या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 13 फेब्रुवारीला होणार आहे.

आरोप निश्चितीविरोधात खडसेंची हायकोर्टात याचिका प्रलंबित - महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांना गेल्या सुनावणीत या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिलाय. मात्र त्यांची याचिका अद्याप प्रलंबित ठेवलीय. गेल्या सुनावणीत या प्रकरणी सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्यानं हायकोर्टानं सुनावणी 21 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केलीय. एकनाथ खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केलीय. 3 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं भोसरी येथील जमीन विक्रीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर विशेष न्यायालयानं 16 जानेवारीच्या सुनावणीत सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. या निर्णयाला एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय.

काय आहे प्रकरण? - खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीच्या जमिनीचा विक्री व्यवहार केला होता. 2016 मध्ये हा कथित गैरव्यवहार घडला होता. गैरव्यवहार उघडकीस आला, तेव्हा खडसे हे भाजपा नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालंय. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.

