शासकीय नोकर भरतीत उमेदवारांचा विनाकारण हस्तक्षेप नको, प्रक्रिया वेळेतच पूर्ण व्हायला हवी : मुंबई उच्च न्यायालय
सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत विनाकारण हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
Published : May 21, 2026 at 2:28 PM IST
मुंबई : सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत विनाकारण हस्तक्षेप करता येणार नाही. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि वेळेत पूर्ण व्हायला हवी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या निकालातून दिलाय.
काय आहे प्रकरण? : आरोग्य मंत्रालयानं गेल्या वर्षी भरती प्रक्रिया राबवली होती. या प्रक्रियेत दिलेल्या मुदतीत कागदपत्रं सादर करू न शकलेल्या एका उमेदवारानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. “मी आजारी असल्यामुळं वेळेत ई-मेल तपासू शकलो नाही. त्यामुळं आवश्यक कागदपत्रं वेळेत सादर करता आली नाहीत. यापूर्वी इतर काही उमेदवारांना कागदपत्रं सादर करण्यासाठी अतिरिक्त संधी देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणं मलाही संधी द्यावी,” अशी मागणी अर्जदारानं याचिकेत केली होती. मात्र, आजारपण किंवा उपचारांबाबत कोणतीही वैद्यकीय कागदपत्रं अर्जदारानं न्यायालयासमोर सादर केली नव्हती. त्यामुळं त्याचा दावा मान्य करता येणार नाही, असं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय? : "सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत अनेक उमेदवार सहभागी होत असतात. त्यामुळं ठोस कारणाशिवाय भरती प्रक्रियेत बदल करता येणार नाही. एखाद्या उमेदवाराच्या तक्रारीची दखल घेऊन नियम बदलल्यास प्रशासकीय शिस्तीचा भंग होईल आणि भरती प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण होईल," असं न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या एका निकालातून अधोरेखित केलं. न्यायालयाने पुढे नमूद केलं की, तसेच सरकारी निर्णयाची पडताळणी न्यायालय केव्हाही करु शकते. मात्र, स्पष्ट दोष आढळल्याशिवाय प्रशासकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येणार नाही. तसेच विनाकारण प्रशासकीय प्रक्रियेवर आरोप करणाऱ्या प्रवृत्तींनाही यापुढे प्रोत्साहन दिलं जाणार नाही.
अर्जदारांनीही जबाबदारीने वागावे : "सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने सतर्क राहणं आवश्यक आहे. प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांवर लक्ष ठेवणं ही उमेदवाराची जबाबदारी आहे. ठरलेल्या मुदतीत कागदपत्रे सादर करण्याची खबरदारी त्यांनी घ्यावी. तसे न झाल्यास किंवा प्रक्रियेत सहभागी होऊ न शकल्याचे ठोस कारण न दिल्यास संबंधित उमेदवाराला पुन्हा संधी देता येणार नाही," अशी स्पष्ट ताकीदही न्यायालयाने दिली.
