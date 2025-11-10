ETV Bharat / state

हर्षवर्धन सपकाळांचा मनसेला दणका: म्हणाले 'नाशिक बैठकीचा काँग्रेसशी संबंध नाही, मनसेसोबत युतीची फक्त अफवा'

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला चांगलाच दणका दिला आहे. मनसेबरोबर युतीची चर्चा नसून नाशिक बैठकीशी काँग्रेसचा संबंध नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

Harshwardhan Sapkal On MNS alliance
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशा विविध पक्षांमधील संभाव्य आघाड्यांच्या चर्चेला जोर येत आहे. मात्र, काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत युती किंवा आघाडीबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर "नाशिकमध्ये झालेल्या बैठकीत काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून काही लोक गेले असतील, पण त्यांना पक्षानं पाठवलं नव्हतं. काँग्रेस आणि मनसे युतीबाबतची बातमी फक्त अफवा आहे. त्यांच्या उपस्थितीशी काँग्रेसचा काहीही संबंध नाही. त्या लोकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर : "राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, आतापर्यंत 35 हजार इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज आलेले आहेत. या अर्जांची छाननी सुरू आहे आणि 12 नोव्हेंबरला राज्य पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत उमेदवारांबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल," असं त्यांनी सांगितलं. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात बोलताना सपकाळ यांनी, "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढावी अशी भावना अनेक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, अद्याप निवडणुकीची घोषणा झालेली नाही. घोषणा झाल्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल," असं त्यांनी नमूद केलं.

मोहन भागवत यांना गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही, ते कन्फ्यूज : "मोहन भागवत हे कन्फ्यूज आहेत. त्यांची विधानं नेहमी बदलत असतात. समाजातील अस्पृश्यता, स्त्री-पुरुष समानता या विषयांवर ते बोलत नाहीत. ते फक्त विशिष्ट वर्गाच्या मक्तेदारीबाबत बोलतात. त्यांना गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही," अशा शब्दात मोहन भागवत यांच्यावर सपकाळ यांनी टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील भागवत यांचं ऐकलं नाही. 75 वर्षांनंतर निवृत्त व्हा, असं सांगूनही पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे आदेश पाळले नाहीत. अजित पवार यांना सत्तेत घेऊ नका, असं सांगूनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भागवत यांचं ऐकलं नाही. मग लोकांनी त्यांचं ऐकावं अशी अपेक्षा कशी ठेवता येईल?” असा टोला हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लगावला.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी प्रभाऱ्यांची नियुक्ती : "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षानं तयारीला वेग दिला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यातील विविध विभागांसाठी वरिष्ठ नेत्यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. नागपूर विभागाची जबाबदारी विजय वड्डेटीवार, पश्चिम महाराष्ट्राची सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, उत्तर महाराष्ट्राची बाळासाहेब थोरात, अमरावती विभागाची अॅड. यशोमती ठाकूर, मराठवाड्याची अमित देशमुख आणि कोकण विभागाची नसीम खान यांच्याकडं सोपवण्यात आली आहे." या नियुक्त्यांची माहिती काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अॅड. गणेश पाटील यांनी दिली. "स्थानिक निवडणुकांसाठी पक्षाची तयारी जोरात सुरू आहे. सर्व निर्णय पक्षाच्या अधिकृत बैठकीतच घेतले जातील. काँग्रेस, मनसे युतीबाबतच्या अफवांना सपकाळ यांनी पूर्णविराम दिला आहे. नाशिक बैठकीत गेलेल्यांना नोटीस पाठवण्यात आली असून, काँग्रेस पक्ष सध्या राज्यभर स्थानिक निवडणुकांच्या तयारीत व्यस्त आहे," असे सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.

