'नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, पेट्रोल डिझेलचा कुठेही खंड पडणार नाही'- मंत्री गिरीश महाजन

नाशिक जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर वाहनचालकांच्या इंधन भरण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. त्यावरून मंत्री गिरीश महाजन यांनी इंधनसाठा कुठेही कमी नसल्याचं सांगितलं.

वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपावर गर्दी
वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपावर गर्दी (ETV Bharat Reporter)
Published : March 26, 2026 at 6:08 PM IST

नाशिक : युद्धजन्य परिस्थितीमुळं इंधन तुटवडा होणार, अशा अफवा सोशल मीडियावर पसरल्यानं वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपावर बुधवारी (26 मार्च) सायंकाळपासून पेट्रोल पंपावर गर्दी केलीय. मात्र, "नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका. पेट्रोल, डिझेलचा कुठेही खंड पडणार नाही", असा विश्वास मंत्री गिरीश महाजन यांनी नागरिकांना दिलाय.




जिल्ह्यातील 40 टक्के पेट्रोल पंप झाले कोरडे : इराण-इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळं देशात इंधनाचा तुटवडा होणार आहे, अशा अफवा सोशल मीडियावरून पसरल्यानं नागरिकांनी बुधवारी सायंकाळपासून पेट्रोल पंपावर गर्दी करण्यास सुरुवात केलीय. त्यामुळं जिल्ह्यातील 40 टक्के पेट्रोल पंप कोरडे झाले आहे. नियमित 2000 लिटरची विक्री होणाऱ्या पेट्रोल पंपावरून साडेतीन हजार लिटरची विक्री होतं आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून पुरवठा कमी झालेला नसताना, ग्राहकांकडून अनावश्यक मागणी होत आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल डीलर्स असोसिएशननं पुरवठा साखळी विस्कळीत होत असल्याचं म्हणत शासनाकडं मदतीचा हात मागितला आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री गिरीश महाजन (ETV Bharat Reporter)



मग आगाऊ पैसे भरून पुरवठा होत का नाही? : पेट्रोलियम कंपन्या वेळोवेळी इंधन तुटवडा नाही, असं जाहीर करत आहेत. मात्र, दुसरीकडं जिल्ह्यातील मनमाड येथील डेपोतून पेट्रोल डिझेल पुरवठ्याला अडचणी येत आहे. तेल कंपन्यांनी पेट्रोल चालकांना क्रेडिट बंद केलं आहे. तसेच आगाऊ पैसे भरूनसुद्धा वेळेवर पेट्रोल, डिझेलचा पुरवठा होत नसल्याचं पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचं म्हणणं आहे.




अशी आहे पेट्रोलची परिस्थिती
- नाशिक जिल्ह्यात एकूण 450 पेट्रोल पंप आहे.
- 2000 लिटरची प्रत्येक पेट्रोल पंपावर रोज विक्री होते.
- 3000 लिटर पेट्रोलची प्रत्येक पेट्रोल पंपावर मागणी वाढली आहे.


जिल्हाधिकाऱ्यांकडं केली मागणी : " इंधन विक्रेत्यांनी इंधनासाठी ऑर्डर देऊन आगाऊ पैसे दिले आहेत. त्यांना त्याचदिवशी टँकर उपलब्ध व्हावा. पेट्रोलियम कंपन्यातून इंधन भरलेला टँकर कुठे न थांबता थेट पेट्रोल पंपावर यावा. पेट्रोलियम कंपन्यांनी ऑटोमेशन लॉक डेडची मर्यादा काढून टाकावी", अशी मागणी नाशिक पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष भूषण भोसले यांनी केली आहे.



कुठेही पेट्रोल डिझेलचा खंड पडणार नाही : "नाशिक जिल्ह्यात पेट्रोल डिझेलची कुठेही टंचाई नाही, मात्र, अफवा पसरल्यामुळं पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर नागरिकांनी गर्दी करत पेट्रोलचा साठा करून ठेवत आहेत. मात्र, त्याची आवश्यकता नाही. जेवढे पेट्रोल, डिझेल लागेल तेवढेच नागरिकांनी भरावे. आपल्याकडं पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा साठा आहे. कुठेही पेट्रोल, डिझेलचा खंड पडणार नाही", असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.

