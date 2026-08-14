अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मुदतवाढ नाही, 18 ऑगस्टपासून कारवाई : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मराठी शिकण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून करण्यात आली होती. मात्र परिवहन मंत्र्यांनी कारवाईचा इशारा दिलाय.
Published : August 14, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 4:10 PM IST
पुणे : राज्यातील अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना 16 ऑगस्टपासून मराठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. याआधी परिवहन विभागाकडून अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी 100 दिवसांची मुदत देण्यात आली. तसंच या चालकांना परिवहन विभागाकडून मराठीचे धडे देण्यात आले. प्रवाशांसह किमान आणि जुजबी मराठी बोलता यावी, या उद्देशाने या चालकांना मराठी शिकवण्यात आली. त्यानंतर ही मुदत शनिवारी 15 ऑगस्टला संपत आहे. त्यामुळे अमराठी रिक्षा चालकांकडून आणखी काही दिवस मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र आता कोणतीही मुदतवाढ देणार नसल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच मंगळवार 18 ऑगस्टपासून मराठी न बोलणाऱ्या अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचंही सरनाईक यांनी सांगितलं. सरनाईक यांनी आज पुणे एसटी बसस्थानकास भेट दिली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या दरम्यान त्यांनी कारवाईचा इशारा दिला.
परिवहन मंत्री काय म्हणाले? -: "महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचं ज्ञान अनिवार्य आहे. त्यासाठी देण्यात आलेली 15 ऑगस्टची मुदत अंतिम आहे. यानंतर कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही. येत्या 16 आणि 17 ऑगस्ट रोजी मराठीचं प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या चालकांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येईल. त्यानंतर 18 ऑगस्टपासून प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत अर्थात आरटीओकडून राज्यभरात तपासणी मोहीम करण्यात येईल. आरटीओकडून मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांवर कारवाई केली जाईल", असं सरनाईक यांनी सांगितलं.
किती अमराठी चालकांना मराठीचे धडे? :- रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेबाबत सरनाईकांनी 1989 च्या नियमाचा उल्लेख केला. "1989 च्या नियमाला आज 36 वर्षे झाली आहेत. आम्ही 1 मे (महाराष्ट्र दिन) ते 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) अशी 105 दिवसांची पुरेपूर मुदत दिली होती. त्यामुळे आता आणखी मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियाना'अंतर्गत कोकण मराठी साहित्य परिषद व मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या माध्यमातून राज्यभरात 1600 शिक्षक तैनात करण्यात आले होते. राज्यात 1 लाख 35 हजार रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी नोंदणी केली. आतापर्यंत 1 लाख 10 हजारांपेक्षा जास्त अमराठी चालकांनी मराठीचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे.", अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.
..तर 3 महिन्यांसाठी परवाना निलंबित : ही मुदत संपल्यानंतर 18 ऑगस्टपासून आरटीओ अधिकारी रस्त्यावर उतरून चालकांशी मराठीत संवाद साधतील. जर चालकाला साधे मराठी बोलता आले नाही तर 1 महिन्याची नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर 3 महिन्यांसाठी लायसन्स निलंबित केले जाईल आणि पुन्हा घेतलेल्या चाचणीतही मराठी न आल्यास बॅच आणि परमिट कायमस्वरूपी रद्द करण्यात", अशी माहिती सरनाईकांनी दिली.
"मराठीच सन्मान राखयलाच हवा"-: "तसेच महाराष्ट्रात पोट भरण्यासाठी यायचं, व्यवसाय करायचा आणि मराठी भाषेचा अवमान करायचा, हे अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही. तसेच मराठी आपली संस्कृती आणि परंपरा असून तिचा सन्मान राखलाच पाहिजे" असं सरनाईक यांनी ठणकावून सांगितलं.
पुणे स्टेशन बस स्थानकाची पाहणी :- प्रताप सरनाईक यांनी पुणे स्टेशन बसस्थानकास भेट दिली. यावेळी त्यांनी बस स्थानकाची त्यांनी पाहणी केली. तसेच सरनाईक यांनी बसस्थानकात पडलेल्या खड्ड्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. खड्डे लवकरात लवकर न बुजवल्यास ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्ट करण्याचे आदेशही सरनाईक यांनी दिले. तसेच सरनाईकांनी बसस्थानकातील स्वच्छतागृहांची पाहणी केली.
"दररोज स्वच्छता ही असली पाहिजे" :- "मला अस वाटतंय की काही ठिकाणी न सांगताच दौरा आयोजित करावा. दररोज स्वच्छता असायला पाहिजे. अनेक ठिकाणी 6 महिन्यातच खड्डे तसेच डांबरीकरण निघालं आहे. अशात जर ठेकेदार काम करून देत नसेल तर त्याला ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे, अशा सूचना मी आता दिल्या आहेत", असंही सरनाईक म्हणाले.
"अनेक बसस्थानक अस्वच्छता" :- "अनेक बसस्थानकात अस्वच्छता असून मी येणार म्हणून स्वच्छता केली जात आहे, हे बरोबर नाही. ठेकेदारांकडून काम करून घेतलं पाहिजे" असंही सरनाईकांनी म्हटलं.
हेही वाचा :
जामीन देताना कैद्यांच्या गर्दीनं तुंबलेल्या कारागृहांचा विचार करणं अनिवार्य बनलंय - हायकोर्ट
नांदेडमध्ये तयार होणारा राष्ट्रध्वज देशातील 16 राज्यांमध्ये फडकतो! लाल किल्ल्यावरही पाठवला जातो तिरंगा