स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत कायद्यात तरतूद नाही, निवडणूक आयोगाचा दावा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगानं प्रसिद्धीपत्रकातून दिली.
Published : October 29, 2025 at 8:43 PM IST
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नाही. याशिवाय काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्यात येतात. त्यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेलं मतदानयंत्र विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची 'टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी' (टीईसी) अभ्यास करत असून त्यांचा अद्याप अंतिम अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळं सद्य:स्थितीत या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणं शक्य नाही, असं स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगानं दिलं आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं दिली माहिती : "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर करण्याची तरतूद सन 2005 मध्ये संबंधित विविध अधिनियम/ नियमांमध्ये करण्यात आली. परंतु व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत संबंधित अधिनियम किंवा नियमात कोणतीही तरतूद नाही. त्याचबरोबर काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारास सरासरी 3 ते 4 मतं देण्याचा अधिकार असतो. ही बाब लक्षात घेऊन या निवडणुकांकरिता व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील तांत्रिक तपशील विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी (TEC) अभ्यास करत आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही," अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.
आतापर्यंत व्हीव्हीपॅटचा वापर नाही : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित अधिनियम/ नियमांमध्ये राज्य शासनामार्फत योग्य ती तरतूद झाल्यानंतर तसंच देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटीचा (TEC) व्हीव्हीपॅटच्या तांत्रिक तपशिलांचा (टेक्निकल स्पेशिफिकेशन्स) अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर भविष्यामध्ये याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आलेला नाही, असं निवडणूक आयोगानं प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केलं आहे.
व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत नियम काय? : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापराबाबत सन 1989 मध्ये 'लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' मध्ये कलम '61 अ' समाविष्ट करण्यात आलं. त्याचबरोबर सन 2013 मध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापरासंदर्भात 'कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, 1961' अंतर्गत नियम क्र. '49 ए' ते '49 एक्स' आणि अन्य नियमांमध्ये अनुषंगिक तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येतो, असं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं.
निवडणूक आयोगाचं म्हणणं काय? : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 'मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888', 'मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949', 'महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965', 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961' आणि 'मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958' या कायद्यांमधील आणि संबंधित नियमांमधील तरतुदींच्या आधारे घेण्यात येतात. त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नाही, असं राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
दुबार नावांबाबत आदेश जारी :
- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी करून योग्य ती दक्षता घ्यावी व दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश सर्व संबंधितांना राज्य निवडणूक आयोगानं दिलेत.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगानं तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. केवळ महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि ग्रामंपचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय, तसंच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजीत केली जाते. या मतदार याद्यांचं विभाजन करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या मूळ यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावं व पत्ते कायम ठेवले जातात.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असं चिन्ह नमूद करण्यात येतं. ही संभाव्य दुबार मतदारांबाबत स्थानिकरित्या तपासणी करून ती खरोखरच एकाच व्यक्तीची आहे किंवा वेगळ्या व्यक्तींची आहे, याबाबत तपासणी/ खात्री केली जाईल. मतदाराचं नाव, लिंग, पत्ता व छायाचित्र याची प्राथमिक तपासणीनंतर त्यात साम्य आढळून त्या मतदाराकडून तो नेमका कोणत्या प्रभागातील, जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील/पंचायत समितीच्या गणातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे. याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज घेतला जाईल. अशा मतदाराला उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही.
- संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास असा मतदार मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आल्यास त्या मतदाराकडून त्याचं नाव असलेल्या इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान न केल्याबाबत आणि करणार नसल्याबाबत विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. अशा मतदाराची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल. याबाबत मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांबाबत कारवाईच्या उपाययोजनेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगानं बुधवारी सविस्तर आदेश निर्गमित केल्याची माहिती जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे यांनी दिली.
आमचा मोर्चा होणारच : "शिवसेना (उबाठा), मनसे आणि महाविकास आघाडीतील पक्षांनी 1 नोव्हेंबरला निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतल्यानं त्यांची आता धावपळ सुरू झाली आहे. हा मोर्चा होऊ नये, यासाठी सरकारमधील काही शक्ती काम करत आहेत. ही देखील त्यासाठीची पळवाट दिसते. पण, यांनी कितीही दडपशाही केली, तरी आमचा मोर्चा होणारच, अशी प्रतिक्रिया माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
