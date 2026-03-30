अशोक खरातकडील शस्त्र परवान्याबाबत पोलिसांत नोंदच नाही, परवाना देणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात
भोंदूबाबा अशोक खरातकडे शस्त्र परवाना आहे, याबाबत पोलिसांत नोंदच नाही. परवाना देणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि एसपी संशयाच्या भूमिकेत आले आहेत.
Published : March 30, 2026 at 1:36 PM IST
नाशिक - अनेक महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या भोंदूबाबा खरात याला 2012 मध्ये मंजूर झालेला शस्त्र परवाना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तब्बल 15 वर्षानंतर खरातवर गंभीर आरोप झाल्यानंतर त्याचा शस्त्र परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे खरातकडे शस्त्र परवाना आहे, याबाबत पोलीस ठाण्यात कुठलीही नोंद नाही. त्यामुळे 2012 मध्ये त्याला हा परवाना देणारे तत्कालीन वावी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, एसपी संशयाच्या भूमिकेत आहे.
महिलांच्या समस्यांचा गैरफायदा घेत त्यांना गुंगीचं औषध देऊन त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात नाशिक पोलिसांच्या ताब्यात आहे. अशात खरातविषयी रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. खरातकडे पंधरा वर्षात पूर्वीचा शस्त्र परवाना मॅनेज करून दिला असल्याचं म्हटलं जात आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून खरातला दिलेल्या शस्त्र परवान्याच्या कागदपत्रांचा शोध घेतला जात आहे. त्यामुळे 2012 मध्ये असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी विलास पाटील, पोलीस अधीक्षक प्रवीणकुमार पडवळ आणि वावी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी संशयाच्या भवऱ्यात आले आहेत. तसंच अशोक खरातच्या शस्त्र परवान्याचे 1 जानेवारी 2024 रोजी नूतनीकरण करण्यात आले आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळात शस्त्र पोलिसांमार्फत जमा केले जातात. मात्र खरातकडे शस्त्र परवाना आणि रिव्हॉल्वर असूनसुद्धा रेकॉर्डवर त्याची नोंद नाही. त्यामुळे निवडणूक काळातसुद्धा खरातने शस्त्र जमा केले नव्हते.
शस्त्र परवान्याची नोंद नाही - भोंदू बाबा अशोक खरात याला शस्त्र परवाना दिला आहे, याची दप्तरी नोंद वावी पोलीस ठाणे आणि नाशिक ग्रामीण अधीक्षक कार्यालयात नाही. त्यामुळे खरातला शस्त्र परवाना कुठल्या कागदपत्रांच्या आधारे दिला गेला असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
कसा मिळतो शस्त्र परवाना - ग्रामीण भागात शस्त्र परवाना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिला जातो. यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यामुळे तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची तपासणी केली का? कुठल्या आधारे शस्त्र परवाना दिला? की नियमांना बगल दिली? अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. याबाबत पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी सखोल तपास करून चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सादर केला आहे.
परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या हालचाली - एसआयटी मार्फत भोंदूबाबा अशोक खरात याचा शस्त्र परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आठ ते नऊ वर्षापासून शस्त्र परवाना मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ऑनलाइन प्रणालीत त्याची नोंद होणे आवश्यक असते. ज्या परवान्याला युआयएन नसतो तो अवैध मानला जातो. त्यामुळे खरातकडे असलेल्या शस्त्र परवाना बाबतच्या तांत्रिक बाबी एसआयटीकडून तपासल्या जात आहेत.
आमच्या कार्यालयात नोंद नाही - अशोक खरात याचे नाव पोलिसांच्या शस्त्र परवाना यादीत नसल्याने निवडणूक काळात त्याचे शस्त्र जमा करण्यात आले नव्हते. या संदर्भात आम्ही सखोल तपास करत असून याचा अहवाल आम्ही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे सादर केला आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.
