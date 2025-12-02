ETV Bharat / state

सांगा, मुलांनी खेळायचं कुठं? मुंबईतील पश्चिम विभागातील 4 वॉर्डमधील 20 शाळा मैदानाविना

मुंबई आणि उपनगरामधील विशेषतः झोपडपट्टी परिसरात दाट लोकवस्ती असल्यामुळं अनेक खासगी शाळांना खेळाचे मैदान नसल्याचं समोर आलं आहे.

शाळेतील खेळाचे मैदान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
मुंबई : सर्व शिक्षा अभियान’ आणि ‘आरटीई’ अंतर्गत अनेक दाट लोकवस्तीतील शाळांसाठी नियम शिथिल करण्यात आले. ज्या शाळांकडे मैदान नाही अशा शाळांनाही परवानगी देण्यात आली. पण पश्चिम विभागातील 4 वॉर्डमधील 35 शाळांपैकी 20 शाळांकडे स्वतःचे खेळाचे मैदान नाही, असं मुख्याध्यापक महासंघाचे सचिव सचिन गवळी यांनी सांगितलं. शाळांसाठी कागदावर तर खूप नियम आहेत, पण अंमलबजावणी नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या खेळण्याच्या वयातील शरीराला आवश्यक व्यायामच होत नाही असं गवळी म्हणाले.

दादरमधील शाळांच्या मैदानांना बिल्डिंगचे ग्रहण : दादरमधील बालमोहन शाळा अगदी मोक्याच्या जागी आहे. शाळेला मैदान आहे पण मैदानाभोवती बांधकाम करत करत मैदानाचा आकार कमी होत चालला आहे, असं शिक्षक जतिन कांबळी यांनी सांगितलं. तर पुढे आयईएस शाळेचे शिक्षक गणेश भवाळकर यांनी सांगितलं, "शाळेचं मैदान शाळेच्या विद्यार्थ्यांना खेळासाठी पुरेसे आहे. पण विद्यार्थ्यांना टर्फमध्ये खेळण्याची सवय लागल्यामुळं मैदानात मातीमध्ये विद्यार्थी खेळायला नाखुश असतात."


कांदिवली–बोरीवली पट्टा सर्वाधिक प्रभावित : कांदिवली ते बोरीवलीच्या साखरवाडी परिसरातील तब्बल २० शाळांकडे स्वतःचे मैदान नाही. त्यातील काही शाळांना शारीरिक शिक्षणाचा तास घेण्यासाठी दीड किलोमीटर अंतरावरच्या मैदानावर जाण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येते.


मुंबईकर विद्यार्थ्यांच्या समस्या : उन्हात, पावसात किंवा गर्दीच्या रस्त्यावरून मुलांना पळत-पळत मैदानावर जावे लागते. तसेच वेळेच्या मर्यादेमुळं खेळापेक्षा प्रवासातच जास्त वेळ जातो. विशेषतः लहान विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षेबाबत धोका वाढतोय. खेळण्यासाठी मैदानं नसणं अशी परिस्थिती मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी धोकादायक आहे. शारीरिक शिक्षणाचा तास इमारतीच्या टेरेसवर किंवा वर्गांमधील रिकाम्या जागेत घेणं धोकादायक असून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होत असल्याचं पालकांचं म्हणणं आहे.



नियम असूनही अंमलबजावणी कुठे? : ‘सर्व शिक्षा अभियान’ आणि ‘आरटीई’ अंतर्गत अनेक दाट लोकवस्तीतील शाळांसाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. ज्या शाळांकडं मैदान नाही अशा शाळांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. मुख्याध्यापक महासंघाचे सचिव सचिन गवळी यांनी सांगितलं की, "नियम तर खूप आहेत, पण अंमलबजावणी नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या खेळण्याच्या वयातील शरीराला आवश्यक व्यायामच होत नाही."


काय आहेत पालकांच्या मागण्या? :
1) शाळांना नूतनीकरण परवानगी देताना मैदानाची अट अनिवार्य करणे.
1) क्रीडा शिक्षणासाठी प्रमाणित सुविधा आणि सक्तीची नियमावली उपलब्ध करणे.
3) मैदान नसलेल्या शाळांवर कारवाई किंवा पर्यायी जागेची उपलब्धता करण्यात यावी.

महानगरपालिकेकडून मैदाने उपलब्ध करू देणार : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून सार्वजनिक मैदानं उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करू, असं पश्चिम विभागाचे शिक्षणाधिकारी संजय जाविर यांनी सांगितलं. तसंच सध्या विद्यार्थ्यांना तर या तयार मैदानावर खेळण्याची सवय खाजगी संस्थांकडून लावली जात आहे. त्यामुळं मोकळ्या मैदानांवर खेळण्यासाठी विद्यार्थी जास्त उत्सुक नसतात असं निरीक्षण संजय जाविर यांनी नोंदवल. मात्र असं असलं तरी खेळांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये रुची वाढविण्यासाठी महानगरपालिकेकडून मैदाने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

