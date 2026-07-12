भाजपामध्ये जाण्याची इच्छा नाही; शरद पवारांसोबतच राहणार : एकनाथ खडसे
भाजपा प्रवेशाच्या चर्चांवर खडसेंनी पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण देत मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर निशाणा साधला.
Published : July 12, 2026 at 12:21 PM IST
जळगाव : भाजपामध्ये पुनर्प्रवेशाच्या चर्चांना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा पूर्णविराम दिला आहे. "मला भाजपामध्ये प्रवेश करण्याची कोणतीही इच्छा नाही. मी शरद पवारांसोबत आहे आणि कायम राहणार," असे स्पष्ट करत त्यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिले.
खडसे म्हणाले, "भाजपामध्ये जाण्याची इच्छा माझ्या काही कार्यकर्त्यांची असू शकते, पण माझी नाही. गिरीश महाजन म्हणतात मी लहान माणूस आहे, ते मान्य. मात्र, स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील नेता म्हणून त्यांच्या मतदारसंघात बोर्ड लावले जात होते. अशा परिस्थितीत एवढ्या 'लहान' माणसाविरुद्ध त्यांचा संघर्ष सुरू आहे, हेच आश्चर्य आहे."
'गिरीश महाजन यांनी आम्ही पुढे आणलं' : यावेळी त्यांनी गिरीश महाजन यांच्या राजकीय कारकिर्दीवरही भाष्य केलं. "गिरीश महाजन यांना एकेकाळी भाजपाचे तिकीट मिळत नव्हते. माझ्या आग्रहामुळे त्यांना उमेदवारी मिळाली. आम्ही त्यांना पुढे आणलं नसतं, तर आज ते या स्थानापर्यंत पोहोचले नसते," असा दावाही खडसेंनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत बोलताना खडसे म्हणाले, "गिरीश महाजन यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे. तो आशीर्वाद काढून घेतला, तर त्यांचे काहीही उरणार नाही."
'अमित शाहांनी भाजपामध्ये बोलावले होते' : भाजपा प्रवेशाच्या चर्चांवर खडसेंनी पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण देत मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर निशाणा साधला. खडसे म्हणाले, "मी दिल्लीला स्वतःहून गेलो नव्हतो. अमित शाह यांनी मला फोन करून भाजपामध्ये येण्याची विनंती केली होती. मात्र, माझ्या प्रवेशाला विरोध करून ब्लॅकमेलिंग कोण करत होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे." गिरीश महाजन यांनी "खडसेंच्या वाढदिवसाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेले तर मी राजकारण सोडेन," असे केलेल्या वक्तव्यावरही खडसेंनी प्रतिक्रिया दिली. "हा विरोध नाही तर काय आहे? माझ्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त मी सर्वांना निमंत्रण देणार आहे. जो कोणी येईल, त्याचे स्वागतच करणार," असं ते म्हणाले.
भाजपा नेते विनोद तावडे यांच्या भेटीबाबतही त्यांनी खुलासा केला. "विनोद तावडे हे औपचारिकपणे माझी तब्येत विचारण्यासाठी आले होते. त्या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. आम्ही अनेक वर्षे एकत्र काम केलं आहे. राजकारण एक बाजूला आणि मैत्री एक बाजूला असते," असं खडसेंनी सांगितले.
तसेच, "मी नरेंद्र मोदी, अमित शाह किंवा नितीन गडकरी यांना भेटतो, याचा अर्थ मी भाजपामध्ये जाणार असा होत नाही. माझ्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसाचं निमंत्रण मी नितीन गडकरी यांनाही दिलं असून त्यांनी उपस्थित राहण्यास सहमती दर्शवली आहे," असंही खडसेंनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, खडसेंच्या या वक्तव्यामुळे भाजापमध्ये पुनर्प्रवेशाच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला असून, गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसे यांच्यातील शाब्दिक संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं दिसून येत आहे.