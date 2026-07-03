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'ऑपरेशन तुतारी' केवळ अफवा; आमचा एकही आमदार-खासदार फुटणार नाही - शशिकांत शिंदे

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे 6 खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेल्यानंतर राज्यात 'ऑपरेशन तुतारी'ची चर्चा सुरू झाली होती.

Shashikant Shinde
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 1:32 PM IST

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मुंबई : 'ऑपरेशन तुतारी'संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये कोणतंही तथ्य नसून ती केवळ वातावरणनिर्मिती असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे. 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना शशिकांत शिंदे म्हणाले, "ऑपरेशन तुतारी वगैरे काही होणार नाही. ही केवळ वातावरणनिर्मिती आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सर्व खासदार आणि आमदार एकत्र आहेत. पक्षातील कोणीही कुठेही जाणार नाही."

उद्धव ठाकरेंचे खासदार फुटल्यानंतर 'ऑपरेशन तुतारी'ची चर्चा' : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे 6 खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेल्यानंतर राज्यात 'ऑपरेशन तुतारी'ची चर्चा सुरू झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे काही खासदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. मात्र, या सर्व चर्चांना शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावलं.

'विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना निधी मिळत नाही ही वस्तुस्थिती' : केंद्र आणि राज्यात विरोधी बाकांवर बसलेल्या आमदार, खासदारांना विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी यावेळी केला. शिंदे म्हणाले, "पूर्वी विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही निधी देण्याची परंपरा होती. तेही लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असून त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामं होणं आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेतली जात होती. मात्र, सध्या सत्तेच्या जोरावर विरोधकांना दाबण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी पक्ष आणि सत्ताधारी करत आहेत." ते पुढे म्हणाले, "राजकारणात हा नवा पायंडा पडला असून विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना निधी दिला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, जनता सूज्ञ आहे. भविष्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आजच्या सत्ताधाऱ्यांनाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो आणि त्याला ते स्वतःच जबाबदार असतील."

'कोणत्याही प्रकारचे विलीनीकरण होणार नाही' : 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना शिंदे पुढे म्हणाले, "सध्या कोणत्याही प्रकारच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू नाही. राज्यातील आणि देशातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता भविष्यात लोकशाही जिवंत राहील की नाही, असा प्रश्न निर्माण होत आहे." "सत्ता मिळाल्यानंतरही विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधींना फोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही दुर्दैवी बाब आहे. लोकशाहीमध्ये सक्षम विरोधी पक्ष असणं आवश्यक आहे. विरोधकच राहिला नाही, तर हुकूमशाही येण्याचा धोका निर्माण होईल."

शशिकांत शिंदे यांनी पक्षातील आमदार आणि खासदारांबाबतही विश्वास व्यक्त केला. "विकासकामांसाठी निधीची गरज असली, तरी आमचे आमदार आणि खासदार पक्ष सोडणार नाहीत. पक्षातील सर्व लोकप्रतिनिधी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ठामपणे एकत्र आहेत," असंही ते म्हणाले.

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TAGGED:

OPERATION TUTARI
SHASHIKANT SHINDE OPERATION TUTARI
ऑपरेशन तुतारी
शशिकांत शिंदे
MAHARASHTRA POLITICS

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