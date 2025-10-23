ETV Bharat / state

महायुतीत कोणीही मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करु नये - उदय सामंत

महायुतीत कोणीही मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करु नये, असं जर कोण करत असेल तर त्याला खड्यासारखं बाजूला काढलं पाहिजे, असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले.

Uday Samant
उदय सामंत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 8:25 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 8:53 PM IST

मुंबई : "मी गेल्या चार-पाच दिवसांपूर्वी कोकणात एक भाषण केलं होतं. त्या भाषणाचा वेगवेगळा अर्थ काढून माझं भाषण दाखवलं जात आहे. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. तेव्हा मी काही मुद्दे मांडले. आम्ही महायुतीतूनच निवडणुकीला सामोर जाणार आहोत. मी वेगळं लढणार आहोत, असं मी कधीही म्हटलं नाही. पण, माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. म्हणून मी आज ही पत्रकार परिषद घेत आहे. आपल्याला महायुतीतून निवडणूक लढवायची आहे, असं आमचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. परंतु स्थानिक पातळीवर काही नवीन लोकं आली आहेत. तिथं स्थानिक पातळीवर काही कार्यकर्त्यांची स्वबळावर निवडणूक लढण्याची भावना असेल, तर मी त्यांच्याशी बोलेन. चुकीचं काम होणार नाही. माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला. मित्र पक्षानं समजून घेणं गरजेचं आहे. महायुतीत कोणीही मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करु नये, असं जर कोण करत असेल तर त्याला खड्यासारखं बाजूला काढलं पाहिजे," असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले. आज त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.



वक्तव्याचा विरोधकांकडून विपर्यास : दरम्यान, "कोकणाच्या बाबतीत जो फॉर्म्युला ठरेल, त्याचे पडसाद रत्नागिरीत असतील. याबाबत मी स्वतः एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली आहे. माझ्या भाषणाचा विपर्यास करण्याचा विरोधकांनी प्रयत्न केला. महायुतीत धनुष्य बाणाची निशाणी अशी चालेल. हे विरोधकांनी निवडणुकीत पाहावं," अशी टीका यावेळी सामंत यांनी विरोधकांवर केली. तसंच "महायुती एकत्रित व्यवस्थित राहण्यासाठी भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील कोणत्याही नेत्यांनी चुकीचे वागू नये किंवा चुकीचं वक्तव्य करु नये, जेणेकरुन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना त्रास होईल," असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले.



नाईकांचा वेगळा विषय आणि धंगेकरांचा... : "एकनाथ शिंदे यांना युतीबाबत अधिकारी दिले आहेत. तिन्ही पक्षाचे मुख्य नेते बसून निर्णय घेतील. रवींद्र धंगेकर जे युतीबाबत बोलतायेत, त्याबाबत मी धंगेकर यांच्याशी बोलणार आहे. मी वेळ पडल्यास त्यांना पुण्यात भेटणार आहे. पण दुसरीकडे गणेश नाईकही एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेवर टीका करतायेत. मग धंगेकर यांना जो निकष आहे, तोच बाकीच्यांना देखील हवा," असं म्हणत असं मंत्री उदय सामंत यांनी गणेश नाईक यांना टोला लगावला. तसंच "महायुतीत सर्वांनी समन्वयानं आणि संयमानं घेतलं पाहिजे. भाजपाच्या नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना त्रास होणार नाही, असं वागलं पाहिजे. तर एकनाथ शिंदे यांना त्रास होणार नाही, असं आम्ही वागलं पाहिजे. महायुतीत काम करायचं असेल तर आपल्या लोकांना त्रास होणार नाही, असं वागलं पाहिजे, मग गणेश नाईक यांच्याविषयी वेगळं आणि धंगेकर यांच्याविषयी वेगळं असं कसं म्हणता येईल," असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले.

मंत्री उदय सामंत पत्रकार परिषदेत बोलताना... (ETV Bharat Reporter)

स्वप्न मला देखील पडतात की, मी अमेरिकेचा प्रेसिडेंट व्हावं : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चांगलं काम करत आहेत. बालरंगभूमीबाबत ज्यांनी टीका केली, त्यावर मी बोलणं चुकीचं आहे. सगळीकडे महायुती व्हावी, अशी माझी इच्छा आहे," असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले. दरम्यान, राहुल गांधी पंतप्रधान होतील, असं मविआतील नेत्यांनी म्हटलंय, यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "स्वप्न मला देखील पडतात की, मी अमेरिकेचा प्रेसिडेंट व्हावं. पण तुम्ही सैनिकांवर टीका केली तर कसे पंतप्रधान होणार?" असा टोला मंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांना लगावला. तसंच, सरफराज खान हा मुस्लीम आहे, म्हणून त्याला भारतीय क्रिकेट संघात डावललं जातंय, असा आरोप आमदार अबू आझमी यांनी केलाय. यावर, ते म्हणाले" याआधीही मोहम्मह अझरुद्दीन, मोहम्मद शमी असे अनेक मुस्लीम खेळाडू झाले आहेत. आपल्या भारतीय क्रिकेट संघात कधी जातीवाद झाला नाही. त्यामुळं त्यांचे आरोप चुकीचे आहेत," असं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं.

Last Updated : October 23, 2025 at 8:53 PM IST

