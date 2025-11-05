किंमत 30 टक्क्यांनी कमी करूनदेखील दाऊदची मालमत्ता घ्यायला कुणी तयार होईना; लिलावात शून्य प्रतिसाद
विविध यंत्रणांनी जप्त केलेल्या दाऊदच्या चार भूखंडांसाठी फक्त 20 लाख रुपयांची आरक्षित किंमत ठेवण्यात आली होती, तरीही लिलावात शून्य प्रतिसाद मिळाला.
Published : November 5, 2025 at 9:50 AM IST
मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमने देश सोडून कित्येक वर्ष लोटली, तरी त्याची दहशत आजही कायम आहे. सरकारनं लिलावात काढलेली त्याची मालमत्ता घ्यायला कुणीही पुढं येत नाही, यावरून अंदाज बांधता येईल. विशेष म्हणजे राखीव किंमत 30 टक्क्यांनी कमी करूनही या जमिनीसाठी एकही बोली लागली नाही. विविध यंत्रणांनी जप्त केलेल्या दाऊदच्या चार भूखंडांसाठी फक्त 20 लाख रुपयांची आरक्षित किंमत ठेवण्यात आली होती, तरीही लिलावात शून्य प्रतिसाद मिळाला.
नेमकं काय घडलं? : दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची असलेली ही शेतजमीन रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मुंबके गावात आहे. तस्करी आणि परकीय चलन नियमन कायद्यांतर्गत म्हणजेच साफेमा (SAFEMA) अंतर्गत ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. सध्या ही जमीन हसीना पारकरच्या नावावर नोंद आहे, जी आधी दाऊदच्या आईची होती. लिलावात समाविष्ट असलेल्या चार भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 21 हजार 784 चौरस मीटर आहे. यात 171 चौरस मीटर, 10 हजार 420 चौरस मीटर, 8 हजार 953 चौरस मीटर आणि 2 हजार 240 चौरस मीटर प्लॉट्सचा समावेश आहे. या भूखंडांसाठी आरक्षित किंमत केवळ 20 लाख रुपये ठेवण्यात आली होती, जी मूळ किमतीपेक्षा 30 टक्के कमी होती. मात्र, काल (4 नोव्हेंबर) झालेल्या लिलावात एकही खरेदीदार पुढे आला नाही.
याआधीच्या मालमत्तांना लागली होती बोली : अंमलबजावणी यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2017 नंतर दाऊदच्या मालमत्तांच्या लिलावांना चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. उदाहरणार्थ, 2017 मध्ये दक्षिण मुंबईतील तीन मालमत्तांचा लिलाव सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टने 11.05 कोटी रुपयांना खरेदी केला. त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2018 रोजी मसुत्ला बिल्डिंग (अमीना मॅन्शन) सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टने साडेतीन कोटी रुपयांत विकत घेतली. 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी दाऊदचे वडिलोपार्जित घर तसेच खेडमधील सहा मालमत्तांचा लिलाव 22.8 लाख रुपयांना झाला. अलीकडेच 5 जानेवारी 2024 रोजी खेडमधील दाऊद कुटुंबीयांच्या भूखंडाचा लिलाव दिल्लीतील अॅड. अजय श्रीवास्तव यांनी 3.28 लाख रुपयांना जिंकला.
पत्रकारानं जिद्दीनं खरेदी केली दाऊदची मालमत्ता : या बाबतीत निवृत्त पत्रकार एस. बालाकृष्णन यांची कहाणी प्रेरणादायी ठरते. क्राईम जर्नालिस्ट म्हणून काम केलेले बालाकृष्णन हे दाऊद आणि छोटा राजनच्या गैरकृत्यांचे साक्षीदार राहिले आहेत. दुबईत दाऊदची विशेष मुलाखत घेतलेल्या या पत्रकाराने 2015 मध्ये दक्षिण मुंबईतील पाकमोडिया स्ट्रीटवरील 'दिल्ली जयका' धाब्यावर बोली लावली. हा धाबा दाऊदच्या मालकीचा होता. यानंतर त्यांना दाऊदचा हस्तक छोटा राजनकडून धमकीचा एसएमएसदेखील आला होता. परंतु धमकीनंतरही बालाकृष्णन यांनी माघार घेतली नाही. त्यांनी 4.28 कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावून ही मालमत्ता विकत घेतली.
