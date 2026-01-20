नाही नाही, आम्ही तक्रार करणाऱ्यांमध्ये नाही; नवनीत राणांविरोधात तक्रार करणाऱ्यांचा घूमजाव
आम्ही तक्रार करणाऱ्यांमध्ये नाही", असं स्पष्ट करणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केलेत. परिणामी भाजपातील अंतर्गत मतभेद उघड झाले असून, शहरात राजकीय नाट्याची जोरदार चर्चा रंगलीय.
Published : January 20, 2026 at 1:38 PM IST
अमरावती- अमरावती महापालिका निवडणुकीनंतर शहराचा महापौर कोण होणार, यापेक्षा अधिक चर्चा सध्या भाजपाच्या अंतर्गत वादाची सुरू आहे. विशेष म्हणजे नवनीत राणा यांच्याविरोधात पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात आलेल्या तक्रारींच्या पत्रामुळं हे राजकीय वादळ अधिकच तीव्र झालंय. या पत्रावर स्वाक्षरी केल्याचा आरोप असलेल्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आता थेट घूमजाव करीत " नाही नाही आम्ही तक्रार करणाऱ्यांमध्ये नाही", असं स्पष्ट करणारे स्वतःचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केलेत. परिणामी भाजपातील अंतर्गत मतभेद उघड झाले असून, शहरात या राजकीय नाट्याची जोरदार चर्चा रंगलीय.
असा आहे संपूर्ण प्रकार : महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या काळात नवनीत राणा या भाजपाच्या नेत्या असतानाही त्यांनी भाजपाच्या अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध प्रचार केला, असे गंभीर आरोप करणारे पत्र चार दिवसांपूर्वी पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात आलंय. या पत्रात नवनीत राणा यांनी स्वतःचे उमेदवार उभे करून भाजपाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात काम केलंय. भाजपाचे शहराध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांच्यावर दबाव टाकून अधिकृत उमेदवारांची उमेदवारी मागे घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा उल्लेख आहे. मोर्चे, प्रचार रॅली, घरोघरी भेटी आणि भाषणांद्वारे भाजपा विरोधात वातावरण निर्मिती केल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आलाय. पक्षाचा पराभव चालेल मात्र पक्ष तुटू नये, अशी भावनिक विनंतीदेखील या पत्रात करण्यात आली होती. पत्र बाहेर येताच संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली.
स्वाक्षरी करणाऱ्यांचा यू-टर्न : नवनीत राणा यांना पक्षातून काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या या पत्रावर अभिजीत वानखडे, चेतन गावंडे, ऋषी खात्री, वीरेंद्र ढोबळे, नरेश धम्मानी, सुनंदा खरड, मृणाली चौधरी, अपर्णा ठाकरे, चेतन पवार, राजेश शादी, रोशन वाकडे, बरखा शर्मा, रीना मोकलकर, गौरव बांथे, प्रणित सोनी, योगेश निमकर, राकेश पंडा, लता देशमुख, संध्या टिकले, स्वाती निस्ताने यांच्यासह अनेकांची स्वाक्षरी असल्याचा दावा करण्यात आलाय. मात्र आमदार रवी राणा यांनी थेट तक्रारदारांशी संपर्क साधल्यानंतर यातील अनेकांनी आमची काहीही तक्रार नाही, असं सांगणारे व्हिडीओ तयार करून पाठवले. दरम्यान, राणा यांनी भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आलेले तसेच पराभूत उमेदवारांचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानं वाद अधिकच चिघळलाय.
नेमकं काय घडलं? : नवनीत राणा यांच्या विरोधात तक्रारीच्या पत्रावर स्वाक्षरी झालेल्या अनेकांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं की, साईनगर येथे तातडीने बैठकीसाठी बोलवण्यात आले होते. बैठकीच्या ठिकाणी महापालिका निवडणूक कोअर कमिटीमधील एक सदस्य आणि राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासोबत असणारा एक कार्यकर्ता उपस्थित होता. त्या बैठकीत महापालिका निवडणुकीतील निकाल, पराभवाची कारणं आणि नवनीत राणा यांचे प्रचारातील योगदान यावर चर्चा झाली. यानंतर सर्वांच्या स्वाक्षरी घेण्यात आल्या. पण नेमकं काय घडलं यावर मात्र स्पष्टपणे बोलण्यास कोणीही तयार नाही.
चौकशी समितीची घोषणा : या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी समितीमार्फत केली जाणार आहे, असं पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलंय. येत्या काही दिवसांत पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या प्रत्येकाची स्वतंत्रपणे चौकशी होणार आहे. भाजपातील हा अंतर्गत वाद उघड झाल्याने महापौर निवडीच्या प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळं हा वाद तातडीने मिटवण्यासाठी भाजपाचे वरिष्ठ नेते प्रयत्नशील आहेत, असं सांगण्यात येतंय. मधुरा काहाळे, ऋषिकेश देशमुख, कुसुम साहू , माधुरी ठाकरे, धीरज बारबुद्धे, प्रणित सोनी, अपर्णा ठाकरे, बदल कुळकर्णी, स्वाती निस्ताने यांनी स्वतः व्हिडीओ काढून सोशल मीडियावर पोस्ट करत या संपूर्ण प्रकरणात आपण नवनीत राणा यांच्या विरोधात नाही, असे स्पष्टीकरण दिलंय.
