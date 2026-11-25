जात वैधतेसाठी सरकारी हेलपाटे बंद! घरबसल्या प्रमाणपत्र; सुनावणीही ऑनलाइन
या निर्णयामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
Published : November 25, 2026 at 6:49 PM IST
मुंबई - जात वैधता प्रमाणपत्र अर्ज दाखल करण्यापासून ते प्रमाणपत्र मिळवण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असून, आवश्यकतेनुसार सुनावणीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार आहे. त्यामुळे अर्जदारांना वारंवार कार्यालयात जाण्याची कटकट आणि सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याचे दिवस आता संपणार आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागानं जात प्रमाणपत्र पडताळणी माहिती प्रणाली (सीसीव्हीआयएस) कार्यान्वित करण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी केलं आहे. या निर्णयामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
बार्टी (पुणे) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांच्या सहकार्याने ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यापुढे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन प्रती ऑनलाइन सादर कराव्या लागतील. विशेष म्हणजे, यापुढे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती कार्यालयात प्रत्यक्ष जमा करण्याचीही आवश्यकता राहणार नाही. अर्जाची सद्यस्थिती घरबसल्या ऑनलाइन पाहता येणार असून, मंजूर झालेलं प्रमाणपत्र ई-मेल आणि व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. अर्जदारांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संवाद प्रणालीची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे.
नव्या प्रणालीत अर्ज आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे एका अर्जदाराला एकच अर्ज दाखल करता येणार आहे. परिणामी, अर्ज भरताना कोणतीही चूक होणार नाही, याची काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. पडताळणी समिती आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेणार आहे. मात्र, अतिविशेष परिस्थितीत बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेनं प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.
60 दिवसांची मुदत - जात पडताळणी समितीला अर्ज प्राप्त झाल्यापासून शक्यतो 60 दिवसांच्या आत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. अर्जामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्या पूर्ण करण्यासाठी पुढील दोन महिने मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतर पाचव्या महिन्यात अंतिम सुनावणीची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. अर्जाच्या निर्णयाची माहिती एसएमएस, व्हॉट्सॲप किंवा ई-मेलद्वारे अर्जदाराला कळवण्यात येणार आहे.
शुल्क आकारणार - ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी शासनाने प्रयोजनानुसार शुल्कही निश्चित केलं असून शैक्षणिक प्रयोजनासाठी 100 रुपये, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 500 रुपये, तर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. सेवाविषयक प्रयोजन, शासकीय योजना आणि सवलतींसह अन्य प्रयोजनांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असल्यास एक हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आलं आहे.
येथे करा अर्ज - या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना "https://www.cvc.barti.in" (https://www.cvc.barti.in) या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
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