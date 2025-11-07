ETV Bharat / state

सिंधुदुर्गमध्ये महायुती नाही; दीपक केसरकर यांची माहिती, कणकवलीत शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचाली

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवडणुकीत काही ठिकाणी महायुती नाही असं दीपक केसरकर यांनी सांगितलंय. तर कणकवलीत शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

दीपक केसरकर
दीपक केसरकर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
सिंधुदुर्ग : आम्ही भाजपापुढे महायुतीचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु त्यांना नको असेल तर आम्ही स्वबळावर लढण्यास तयार आहोत. मात्र त्यांनतर होणार्‍या परिणामांना आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असे संकेत देत आगामी काळात होणार्‍या नगरपरिषद निवडणुकीत युती तोडत असल्याचे आमदार दीपक केसरकर यांनी गुरूवारी जाहीर केले. ते सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. दरम्यान येणार्‍या पालिका निवडणुकीत सावंतवाडीतून कोणी लढावे हे लोकांना अपेक्षित असेल तर त्यांनी मला थेट कळवावे. या ठिकाणी लोकांच्या पसंतीचा उमेदवार आम्ही देणार आहोत. सावंतवाडी, वेंगुर्ल्यात निश्चितपणे आम्ही दिलेले उमेदवार जनता निवडून देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजू परब, परिक्षीत मांजरेकर, क्लेटस फर्नांडिस आदी उपस्थित होते.

“चॉईस”चा उमेदवार देणारा - दीपक केसरकर म्हणाले, आम्ही आणलेल्या योजना आणि नगरपालिकेत केलेली विकास कामे यांच्या जोरावर मते मागू. मात्र या परिस्थितीत कोणाच्याही विरोधात बोलणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ, असंही केसरकर यावेळी म्हणाले. नगरपालिकेत मी कधीही राजकारण केलं नाही. पालिका हे मी माझं घर समजतो. या ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांना पटेल असा त्यांच्याच “चॉईस”चा उमेदवार देणार आहोत. जेणेकरुन नगरपालिकेचे काम चांगले चालावे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे.

ठाकरे आणि शिंदे पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचाली - दुसरीकडे कणकवलीत शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून हे सर्वजण शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून ही मोट बांधताना दिसतात. याला उध्दव सेनेचे नेते संदेश पारकर यांनीही दुजोरा दिला असून फक्त शिंदे सेनाच नाही तर अन्य पक्ष सोबत घेण्याचा विचार असल्याचं ते म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. भाजपाने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा नारा दिला. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपा आमदार नितेश राणे यांना रोखण्यासाठी शिंदे शिवसेना आणि महाविकास आघाडी एकत्र येण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे.

राजकीय समीकरणात मोठा बदल - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आगामी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांपूर्वी राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडवून आणणारी घडामोड कणकवलीत दिसून आली आहे. शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे याच्या नेत्यांमध्ये गुप्त बैठक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात चांगलीच खळबळ माजली आहे. कणकवली नगरपंचायतीसाठी मंत्री नितेश राणे सर्व ताकद पणाला लावणार असून त्याना थोपवण्यासाठी आता सर्व पक्ष एकवटल्याचे दिसून येत आहेत.

