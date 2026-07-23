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सरकारनं आवाहन करूनही आंदोलक चर्चेला आले नाहीत, त्यांना चर्चा नकोय : अमित साटम

काँग्रेससह इतर विरोधीपक्ष हे अपयशी ठरल्याने त्यांना सीजेपीच्या आंदोलनाचा आधार घ्यायचा आहे, असं अमित साटम म्हणाले.

Amit Satam
अमित साटम (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 5:35 PM IST

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मुंबई : आपला भारत देश लवकरच 5 ट्रीलयन अर्थव्यवस्थेपर्यंत झेप घेणार आहे. अशावेळी भारताचा हा विकास बाहेरील शक्तींना खुपत आहे. त्यामुळे भारताचा विकास रोखण्यासाठी आणि भाजपला सत्तेमधून खेचण्यासाठी सीजेपीकडून आंदोलनाचं षडयंत्र रचलंय. तसेच सरकारनं आवाहन करूनही आंदोलक चर्चेला आले नाहीत. त्यांना चर्चा नकोय, असा आरोप मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला. मुंबईतील भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

अमित साटम काय म्हणाले? : डाव्या संघटना आणि देशविरोधी शक्तीने सीजीपीचं हे आंदोलन हातात घेतलंय. त्यामुळे हे आंदोलन हिंसक बनलंय. या आंदोलनासाठी खास टूलकीट बनवण्यात आलंय. त्यानुसार डाव्या विद्यार्थी संघटना, कार्यकर्ते आणि देशविरोधी शक्ती आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनात एआयएसएफ, एआयएसए आणि एसएफआय या डाव्या पक्षाशी संबंधित विद्यार्थी संघटना आहेत, असा आरोप साटम यांनी केला.

"विरोधकांना सीजेपीच्या आंदोलनाचा आधार घ्यायचाय" : विरोधी पक्ष आपली भूमिका वठवण्यात कमी पडत असल्यामुळे निःशब्द झाला आहे. त्यामुळे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांना या सीजेपीच्या आंदोलनाचा आधार घ्यायचा आहे. राहुल गांधी, काँग्रेस, डावे पक्ष, तुकडे तुकडे गॅंग देशाचा विकास रोखण्याच्या मागे आहेत. या आंदोलनात बहुसंख्य देशविरोधी शक्ती सक्रीय झाली आहे. हे निव्वळ विद्यार्थी आंदोलन नाही", असं साटम यांनी नमूद केलं.

आंदोलकाना चर्चा नको : सरकारनं आवाहन करूनही आंदोलक चर्चेला आलेले नाहीत. आंदोलकाना चर्चा नकोय, त्यांना केवळ भाजपला सत्तेतून बाहेर खेचायचं आहे. भारतातील जनता हे सर्व जाणते. हे देशविरोधी आंदोलन अपयशी ठरणार आहे. आजच्या महाराष्ट्र बंदला जनतेने बंद पाडलं आहे. या आंदोलनास सर्वसामान्यांचा पाठिंबा नाही, हे स्पष्ट झालं", असंही साटम म्हणाले.

जनतेला आव्हान काय? : भारतविरोधी शक्तीच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडू नका, असं आवाहन साटम यांनी केलं.

नीट परीक्षेबाबत साटमांची प्रतिक्रिया : नीट परीक्षा पेपरफुटीची माहिती चौथ्या दिवशी राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीला समजली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 3 मे रोजी परीक्षा रद्द केली. शिक्षण मंत्रालयाने सीबीआयकडे गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणाचा तपास गठीत करण्यात आला. धर्मेंद्र प्रधान यांनी 15 मे रोजी देशाला संबोधित केलं. त्यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली. पुढील वर्षापासून संगणक आधारित परीक्षा घेण्याची घोषणा सुद्धा केली. त्यानंतर 21 जूनला नव्याने परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल लागला आहे, अशा प्रकारे सरकारनं सर्व आवश्यक पावलं उचलली आहेत", असंही साटम म्हणाले.

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TAGGED:

अमित साटम
भाजप
BJP
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AMIT SATAM

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