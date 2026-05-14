'समता पतसंस्था'शी माझा आणि माझ्या बहिणीचा संबंध नाही रूपाली चाकणकर

समता 'पतसंस्था'शी माझा आणि माझ्या बहिणीचा संबंध नाही असं महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितलं. त्यांची वरळीतील ईडी कार्यालयात 8 तास चौकशी झाली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 14, 2026 at 10:19 PM IST

मुंबई - रूपाली चाकणकर यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आज सकाळी 11 वाजता मुंबईतील वरळी येथील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. या पार्श्वभूमीवर त्या 10.30 वाजता ईडी कार्यालयात दाखल झाल्या. ही चौकशी नाशिकमधील स्वयंघोषित धर्मगुरू अशोक खरात कथित मनी लॉन्डरिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात करण्यात आली.

रूपाली चाकणकर यांनी ईडी कार्यालयातील चौकशीनंतर माध्यमांना सांगितलं, ईडीने चौकशीला बोलवलं तेव्हा मी आले आहे. अनेक बातम्यांमधून विपर्यास केला गेला आहे. आज जबाब नोंदवणं आणि टायपिंग करण्यासाठी खूप वेळ गेला, मला आज कोणते प्रश्न विचारले गेले, त्याचा अहवाल समोर आल्यानंतर सर्व गोष्टी बाहेर येतील. इथून पुढे पुन्हा चौकशीला बोलावलं तरी मी चौकशीला सामोरं जाईन. तसंच, खरात प्रकरणात माझा कोणताही संबंध नव्हता आणि नाही.


इथून पुढेही मी तपासाला सहकार्य करेन, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. समता पतसंस्थाबाबत बोलताना, जी खाती बनवली गेली ती बनावट होती. त्या पतसंस्थेशी माझ्या बहिणीचा कोणताही संबंध नाही, असा दावा त्यांनी केला. गुवाहाटी दौऱ्याबाबत स्पष्टीकरण देताना चाकणकर म्हणाल्या, खरातचं कुटुंब अगोदर गेलं होतं. त्यानंतर आम्ही कुटुंबासोबत गेलो होतो. आम्ही गुवाहाटीला त्यांच्यासोबत गेलो नव्हतो. आपल्या गुरूंसोबत दर्शन घेण्यासाठी आम्ही गेलो होतो. अनेकांची श्रद्धा होती, आमचीही होती. मात्र त्यानंतर खरातचं प्रकरण बाहेर आलं.



दरम्यान अशोक खरात याच्यावर लैंगिक शोषण, खंडणी, फसवणूक, अंधश्रद्धा पसरवणे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणात ईडीने मनी लॉन्डरिंगचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असून अनेक ठिकाणी छापेही टाकले आहेत. तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात रोकड, दागिने आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.



ईडीच्या तपासात अशोक खरातशी संबंधित विविध सहकारी पतसंस्थांमधील संशयास्पद व्यवहार, बनावट किंवा प्रॉक्सी खात्यांचे जाळे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांचा तपास सुरू आहे. काही अहवालांनुसार 2022 ते 2024 दरम्यान सुमारे 70 कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत.



रूपाली चाकणकर या शिवनिका संस्थान ट्रस्टमध्ये विश्वस्त असल्याने ईडी त्यांची भूमिका, आर्थिक संबंध आणि ट्रस्टमधील व्यवहारांबाबत चौकशी झाली असल्याचं समजतं. तसंच त्यांचे आणि अशोक खरात यांच्यात आर्थिक व्यवहार झाले होते का, याचीही पडताळणी केली जात आहे.

