मेळघाटात गॅस सिलेंडर टंचाईचा परिणाम 'शून्य'; मेळघाटात बनतोय चुलीवरच स्वयंपाक

आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं राज्यात गॅस सिलेंडरचा तुडवडा निर्माण झाल्याची परिस्थिती झाली आहे. असं असलं तरी मेळाघाटामध्ये याचा कोणाताही परिणाम जाणवत नाही.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 7:55 AM IST

अमरावती : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळं देशभरात पेट्रोलसोबत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. परंतु, सातपुडा पर्वतरांगांनी वेढलेल्या मेळघाटात मात्र, या संकटाचा कुठलाही परिणाम जाणवत नाही. शहरांमध्ये गॅस सिलेंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागत असताना मेळघाटातील आदिवासी भागात आजही पारंपारिक चुलीवरच स्वयंपाक केला जात आहे. त्यामुळं इथली जीवनशैली या टंचाई पासून पूर्णपणे अलिप्त आहे. संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा रिपोर्ट.

घरोघरी चुलीचाच आधार : चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यात विस्तारलेल्या मेळघाटातील बहुतांश गावांमध्ये प्रत्येक घरात चूल पेटलेली दिसते. जंगल परिसरातून सहज उपलब्ध होणाऱ्या लाकडांमुळं गॅस सिलेंडरची गरजच भासत नाही. त्यामुळं इतर भागात भासणाऱ्या टंचाईचा फटका इथं बसलेला दिसत नाही.

हॉटेल व्यवसायही चुलीवर अवलंबून : घटांग, सेमाडोह, हरीसालसह चिखलदरा आणि धारणी सारख्या भागातील अनेक हॉटेलमध्ये चुलीवरच स्वयंपाक केला जातो. काही ठिकाणी गॅसचा मर्यादित वापर असला तरी चूल ही कायम स्वरूपी पर्याय असल्यानं या भागात हॉटेल व्यवसाय सुरळीत सुरू आहे.

लाकडावरच्या जेवणाची चवच वेगळी : "आमच्या गावात कोणी गॅसवर स्वयंपाक करत नाही. जंगलातून लाकूड सहज मिळतं आणि चुलीवर बनवलेलं जेवणच आम्हाला आवडतं," असं पायविहीर गावातील रहिवासी नीला जांबु 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. "चुलीवरचा धूर त्रासदायक असला तरी, चुलीवरचं जेवण चविष्ट असतं आणि खर्चही वाचतो," असं रुपी जांबू यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

हॉटेल व्यवसायावर टंचाईचा परिणाम नाही : "जागतिक स्तरावर गॅस टंचाईची चर्चा असली तरी आमच्या घटांग गावात परतवाडा धारणी मार्गावर असणाऱ्या कुठल्याही हॉटेलला अशा टंचाईची झळ बसली नाही. आमच्याकडं कुठल्याही हॉटेलमध्ये गॅस सिलेंडरचा वापर होत नाही. सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री नऊ वाजेपर्यंत या हॉटेलमधल्या चुलीमध्ये लाकूड पेटत असतं. आम्ही लाकडावरच वडा, भजी आणि कचोरी यासारखे अनेक पदार्थ चुलीवरच बनवतो. यामुळं आमचा खर्चही वाचतो," असं घटांग येथील हॉटेल व्यवसाय अखिलेश झारखंडे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.

