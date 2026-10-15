यंदा दिवाळीत एसटीच्या तिकिटाच्या दरात वाढ होणार नाही, प्रताप सरनाईकांनी भाडेवाडीचा प्रस्ताव फेटाळला!
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या तिकिटात दरवाढ करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यामुळे संभाव्य दरवाढ टळली आहे.
Published : October 15, 2026 at 12:01 PM IST
मुंबई- दुष्काळाच्या झळा आणि महागाईनं होरपळणाऱ्या जनतेला ऐन सणासुदीच्या तोंडावर प्रवासी भाड्यात 15 टक्के वाढ करण्याचा एसटी महामंडळाचा प्रस्ताव परिवहन मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी गुरूवारी फेटाळून लावला. दसरा- दिवाळीत गावी जाणाऱ्या लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
दसरा- दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढते. या गर्दीच्या काळात एसटी प्रशासनानं यंदाही 15 टक्के हंगामी भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना त्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका सरनाईक यांनी मांडली.
लालपरी ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात प्रवासाची सुविधा देण्यात एसटीची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. अशातच भाडेवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आर्थिक नियोजन आणि खर्चावर झाला होईल. त्यामुळे महामंडळ जरी आर्थिक तोट्यात असले, तरी त्याचा भार प्रवाशांवर टाकण्याऐवजी पर्यायी उपाययोजना शोधण्याची गरज आहे. सध्या संकटाच्या काळात जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे हेच आमचे कर्तव्य, असे सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.