दुष्काळाच्या मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही; फडणवीस यांची ग्वाही, निवृत्त अग्निवीरांना सरकारी सेवेत 10 टक्के समांतर आरक्षण
राज्यातील एकही शेतकरी दुष्काळाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर मदत देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
Published : September 29, 2026 at 6:38 PM IST
मुंबई - राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मुद्दा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेत आला. अनेक ठिकाणी पिके करपली असली तरी संबंधित तालुके दुष्काळाच्या ‘ट्रिगर-१’ निकषात बसलेले नाहीत. त्यामुळे केवळ तांत्रिक निकषांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळी मदतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्यातील 358पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर-१’ निकष लागू झालेत. मात्र, काही भागात पिकांचं प्रत्यक्ष नुकसान झालं असतानाही ते तालुके या निकषात आलेले नाहीत. त्यामुळे अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. मात्र, केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळाचे फायदे देण्याचं आज ठरलं आहे.
राज्य सरकारनं यापूर्वीच दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीला दुष्काळ, पाणी आणि चारा टंचाईसंदर्भातील उपाययोजनांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पीक नुकसानीचे पंचनामे नेमके कसे झाले, किती क्षेत्राचं नुकसान नोंदवलं गेलं आणि त्यानुसार किती मदत मिळणार, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळणं आवश्यक असल्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. आपला पंचनामा काय झाला, हे शेतकऱ्यांना समजायला हवं, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष नुकसानाच्या नोंदीवर पुढील मदतीची कार्यवाही होणार आहे. सरकारकडून केवळ कागदोपत्री निकषांऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करण्यावर भर दिला जात असल्याचं मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झालं. चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून पहिली अग्निवीर तुकडी आज सेवेतून बाहेर पडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी सेवेत अग्निवीरांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
फडणवीस यांनी सांगितलं की, राज्यातील पोलिसांसह विविध गणवेशधारी सेवांमधील पदांवर माजी अग्निवीरांना सामावून घेतलं जाणार आहे. त्यांच्यासाठी वयोमर्यादेत चार वर्षांची सवलत देण्यात येणार आहे. उपलब्ध पदे कमी पडल्यास आवश्यकतेनुसार आणखी पदे निर्माण किंवा उपलब्ध करून देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. किनारी सुरक्षेच्या क्षेत्रातही माजी अग्निवीरांचा उपयोग करण्याचा सरकारचा विचार आहे. विशेष बाब म्हणून किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतही अग्निवीरांना संधी दिली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. सर्व अग्निवीरांना आम्ही घेणार आहोत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
अग्निपथ योजनेनुसार चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर मर्यादित संख्येनं अग्निवीरांना नियमित सैन्यसेवेत राहण्याची संधी असते, तर इतरांना नागरी क्षेत्रात प्रवेश करावा लागतो. त्यामुळे 2026 पासून माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न राज्यांसमोर अधिक ठळकपणे येणार आहे.
मातंग समाजाच्या मागणीवर आलेल्या अर्जांचा विचार करण्यासाठी समिती - अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीवरून मातंग समाजाकडून आंदोलन सुरू आहे. अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या 13 टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड अशा पद्धतीने उपवर्गीकरण करण्याची मागणी मातंग समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीसाठी आज, 29 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात प्राप्त झालेली निवेदने, सूचना आणि अर्जांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विषयावर आलेल्या अर्जांचा आणि सूचनांचा विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2024 मधील महत्त्वपूर्ण निकालाचीही पार्श्वभूमी आहे. अनुसूचित जातींमध्ये राज्यांना उपवर्गीकरण करता येऊ शकते, मात्र त्यासाठी अनुभवजन्य माहिती आणि ठोस आधार आवश्यक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
ठाकरे बंधूंच्या आंदोलनावर फडणवीस काय म्हणाले - राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदारयादी पुनरिक्षण प्रक्रियेविरोधात 4 ऑक्टोबरला मुंबईत संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली आहे. या मोर्चासाठी विविध राजकीय पक्षांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, ज्या मुद्द्यावरून आंदोलन केलं जात आहे, त्याबाबत मांडण्यात आलेली उदाहरणे आणि दावे किती तथ्याधारित आहेत, याचाही विचार आंदोलनकर्त्यांनी करावा, असे त्यांनी म्हटलं.
ठाकरे बंधूंच्या प्रस्तावित मोर्चाचा केंद्रबिंदू मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न आहेत. दरम्यान, निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातील मतदारयादी पुनरिक्षणाची प्रक्रिया सुरू ठेवली असून, दावे-हरकतींच्या मुदतीतही बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, दुष्काळ, अग्निवीरांचे पुनर्वसन, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील राजकीय वाद या चारही मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी आज स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरची पत्रकार परिषद राज्यातील आगामी प्रशासकीय आणि राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली.
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