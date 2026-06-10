सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 : अमृत स्नानाच्या दिवशी खासगी वाहनांना नाशिक शहरात 'नो एन्ट्री' ; 'इथं' केलं 3 लाख वाहन पार्किंगचं नियोजन
सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 दरम्यान अमृत स्नानाच्या प्रमुख दिवसांमध्ये नाशिक शहरात खासगी वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. या वाहनांची व्यवस्था शहराबाहेर करण्यात आली आहे.
Published : June 10, 2026 at 8:11 PM IST
नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 दरम्यान अमृत स्नानाच्या प्रमुख दिवसांमध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वरच्या मुख्य परिसरात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. ही वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि भाविकांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून तीनस्तरीय वाहनतळ व्यवस्थेचे नियोजन करण्यात आलं आहे. या व्यवस्थेनुसार अमृत स्नानाच्या दिवशी खासगी वाहनं शहराच्या बाहेरील नियोजित वाहनतळांवरच थांबवली जाणार आहेत. तिथून भाविकांना विशेष बससेवेद्वारे घाट परिसरापर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये सुमारे 888 हेक्टर क्षेत्रावर 46 वाहनतळ, तर त्र्यंबकेश्वरमध्ये सुमारे 671 हेक्टर क्षेत्रावर 26 वाहनतळांचं नियोजन करण्यात आलं आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेची एकत्रित क्षमता सुमारे 3 लाख चार चाकी वाहन क्षमतेची असणार आहे.
कशी असेल सुविधा : तीनस्तरीय व्यवस्थेमध्ये शहरात येणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर पहिल्या टप्प्यात ‘आऊटर’ वाहनतळांवर वाहनांचं नियोजन केलं जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या स्तरावरील ‘आऊटर 1 पार्किंग’ वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी बफर म्हणून कार्य करेल. तर तिसऱ्या स्तरावरील ‘इनर पार्किंग’ परिसरापर्यंत केवळ एसटी महामंडळाच्या विशेष बससेवेद्वारे भाविकांना आणलं जाणार आहे. तिथून पुढील घाट परिसर हा पायी प्रवासासाठी नियोजित केला जाणार आहे. अमृत स्नानाच्या गर्दीच्या दिवशी मुख्य शहर परिसरात खासगी वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही. वाहनतळांमध्ये दुचाकी, चारचाकी तसेच बससाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार असून भाविकांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
पार्कींगपासून बसेसची सुविधा : 2015 च्या कुंभमेळ्यातील अनुभव, वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील बाबींचा अभ्यास करून 2027 च्या कुंभमेळ्यासाठी प्रमुख मार्गांलगत नवीन वाहनतळांची निवड करण्यात आली आहे.नाशिक त्र्यंबकेश्वर अमृत स्नानासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून येणाऱ्या भाविकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये, हा या नियोजनामागील मुख्य उद्देश आहे.भाविकांनी वाहन पार्क केल्यानंतर पुढील प्रवास सुरळीत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, यासाठी तीनस्तरीय पार्किंग व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे.ही संपूर्ण वाहनतळ व्यवस्था कुंभमेळ्याच्या व्यापक वाहतूक आराखड्याशी जोडण्यात आली असून गर्दीच्या दिवशी सुमारे 3 हजार एसटी बसच्या माध्यमातून बाह्य वाहनतळ ते घाट परिसर अशी शटल सेवा चालविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे असं कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी म्हटलं..
प्रमुख मुद्दे :
- नाशिकमध्ये 888 हेक्टर क्षेत्रावर 46 वाहनतळांचे नियोजन
- त्र्यंबकेश्वरमध्ये 671 हेक्टर क्षेत्रावर 26 वाहनतळांचे नियोजन
- एकूण सुमारे 3 लाख वाहन क्षमतेचे लक्ष्य
- आऊटर-1 आऊटर आणि इनर अशी तीनस्तरीय व्यवस्था
- अमृत स्नानाच्या दिवशी मुख्य शहर परिसर वाहनमुक्त ठेवण्याचे नियोजन
- दुचाकी, चारचाकी आणि बससाठी स्वतंत्र व्यवस्था
- सुमारे 3 हजार एसटी बसद्वारे शटल सेवा प्रस्तावित
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