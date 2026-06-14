राज्यात 31 ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचं नियोजन ; कुठंही पिण्याच्या पाण्याची समस्या नाही : राधाकृष्ण विखे पाटील
पुण्यासह अनेक ठिकाणी एकदिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. असं असताना राज्यात पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई नसल्याचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.
Published : June 14, 2026 at 5:50 PM IST
पुणे : "राज्यात काही भागात मान्सून दाखल झालेला असतानाही पावसाचं आगमन झालं नाही. त्यातच धरण साखळीमध्ये पाणी कमी असल्यानं पुण्यासह अनेक ठिकाणी एकदिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. असं असताना राज्यात सद्यस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही मोठी टंचाई भासणार नसून, आगामी 31 ऑगस्टपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे," अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. सिंचन भवन इथं जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
धरणांमधील पाण्याचं 31 ऑगस्टपर्यंतचं नियोजन : यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "एल निनो'चा संभाव्य प्रभाव लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं एप्रिल महिन्यातच दोन्ही महामंडळांच्या धरणांमधील पाण्याचं 31 ऑगस्टपर्यंतचं नियोजन केलं होतं. या पूर्वनियोजनामुळे सध्यातरी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. मात्र, नियमानुसार शेती व सिंचनासाठी आता धरणांमधून जादा पाणी सोडणं शक्य होणार नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणसाठ्यात वेगानं पाणी जमा झालं. मात्र यावर्षी जूनचा पंधरवडा संपत आला तरी अद्याप पावसाचं समाधानकारक आगमन झालेलं नाही. ही बाब काहीशी चिंतेची असून, जून अखेरपर्यंत किंवा जुलैमध्ये पाऊस न झाल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
पुण्यासाठी सध्या 4.41 टीएमसी पाणी उपलब्ध : ते पुढे म्हणाले की, "पुण्यासाठी सध्या 4.41 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. पुणे महानगरपालिकेला 31 ऑगस्टपर्यंत जितक्या टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे, तितकं उपलब्ध आहे. त्यामुळे पुण्यात कोणतीही पाणी कपात करण्याची गरज नाही. शासनानं किंवा जलसंपदा विभागानं कोणतीही पाणी कपात सूचवलेली नाही. मनपानं स्वतःचं वितरण नियोजन चोख ठेवावं, असं आधीच कळवण्यात आलं आहे. तसेच पवना धरणात 1.78 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून शहराला 31 ऑगस्टपर्यंत 1.48 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे येथील पाणीपुरवठा देखील पूर्णपणे सुरक्षित आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
मोडी लिपी तज्ज्ञांची कायमस्वरूपी नेमणूक : "मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगानं जुन्या कुणबी नोंदी शोधताना मोडी लिपीतील ऐतिहासिक कागदपत्रं वाचण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. तज्ज्ञ व्यक्ती मिळत नसल्यानं या प्रक्रियेला विलंब होत होता. यावर शासनानं अत्यंत महत्त्वाचा तोडगा काढला आहे. कागदपत्रं वेळेत तपासली जावीत, यासाठी शासनानं आता 32 मोडी लिपी तज्ज्ञांची कायमस्वरूपी नेमणूक केली आहे. तसेच वंशावळ शोधणाऱ्या समितीच्या अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. विभागीय आयुक्त स्वतः दर आठवड्याला या कामाचा सविस्तर आढावा घेत आहेत. जुन्या नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेला आता मोठी गती मिळेल," असं देखील यावेळी विखे पाटील म्हणाले.
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