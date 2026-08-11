चिखलदऱ्यात कोट्यवधींचं सुसज्ज बसस्थानक कुलूपबंद; अमरावतीहून थेट नियमित बससेवा नसल्यामुळं पर्यटक संतप्त
विदर्भाचं नंदनवन असलेल्या चिखलदऱ्यासाठी अमरावतीहून थेट नियमित एसटी बससेवा उपलब्ध नाही. तसंच तेथील सुसज्ज बसस्थानकाची इमारतही योग्य नियोजनाअभावी कुलूपबंद अवस्थेत आहे.
Published : August 11, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 2:29 PM IST
अमरावती : विदर्भाचा नंदनवन, थंड हवेचं ठिकाण आणि लाखो पर्यटकांचं आकर्षण असलेल्या चिखलदऱ्याला जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अमरावती शहरातून थेट एसटी बससेवा नसल्याची विसंगत परिस्थिती आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांपैकी चिखलदरा वगळता इतर तालुक्यांशी अमरावतीची एसटी सेवा उपलब्ध आहे. परंतु, चिखलदरासाठी अमरावती मध्यवर्ती आगारातून नियमित बस फेरी नाही. विशेष म्हणजे चिखलदऱ्यात प्रवाशांसाठी सुसज्ज बस स्थानक उभारण्यात आलंय. तरीही या बस स्थानकातून अमरावतीकडं जाणाऱ्या बसचा अभाव असल्यामुळं प्रवाशांसह पर्यटकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
सुसज्ज बसस्थानक, पण इमारतीच्या दाराला कुलूप : चिखलदरा इथं राज्य परिवहन महामंडळांना अत्यंत सुसज्ज बस स्थानकाची इमारत उभारली आहे. कार्यालय, चौकशी कक्ष, चालक वाहक विश्रांतीगृह, हिरकणी कक्ष यासारख्या सुविधा इथं उपलब्ध केल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या सुविधांचा वापर कितपत होतो? हा प्रश्नच आहे. बस स्थानकाचा कारभार परतवाडा आगारातून चालत असल्यामुळं चिखलदऱ्यात उभारलेल्या या इमारती अनेक सुविधा कुलूप बंद अवस्थेत आहेत. एकीकडं लाखो रुपये खर्च करून उभारलेली पायाभूत सुविधा आणि दुसरीकडं तिचा पुरेसा वापर नसल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यामुळं एसटी महामंडळाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
फलकांवर आवडेल तिथं प्रवास, प्रत्यक्षात अमरावतीचीच फेरी नाही : चिखलदरा बस स्थानकावर आवडेल तिथं प्रवास योजनेसह विविध पाच योजना आणि प्रवासी सवलतींचे फलक लावले आहेत. महाराष्ट्र तसंच आंतरराज्य प्रवासासाठी सात दिवसांच्या पाचपासून मासिक पास आणि त्रैमासिक पासपर्यंतच्या योजनांची माहिती या फलकावर दिली आहे. प्रौढ आणि लहान मुलांसाठी साध्या तसंच शिवशाही बसच्या पासचे दर विविध कालावधीच्या पाच योजना यांची माहिती प्रवाशांसाठी दिली आहे. मात्र, या सर्व योजनांची माहिती देणाऱ्या बस स्थानकातून जिल्ह्याचे प्रमुख केंद्र असलेल्या अमरावतीसाठी नियमित बस सेवा नसणं ही या व्यवस्थेतील सर्वात मोठी विसंगती ठरत आहे.
43 प्रकारच्या सवलतीचा तक्ता, सेवा मात्र अपुरी : एसटी महामंडळाच्या वतीनं विविध सामाजिक घटकांना देण्यात येणाऱ्या प्रवासी भाड्यातील सवलतीचा मोठा तक्ताही बस स्थानकावर लावला आहे. या तक्त्यात तब्बल 43 प्रकारच्या सवलतींचा उल्लेख आहे. त्यापैकी 18 सवलती 100 टक्के असल्याचं नमूद आहे. इतर सवलती 70, 50, 45 आणि 30 टक्के अशा विविध प्रमाणात असल्याचं फलकावर दर्शवलं आहे. प्रवाशांच्या हितासाठी सवलतीची एवढी मोठी व्यवस्था दाखवली जात आहे. यावेळी प्रवाशांना त्यांच्या गरजेच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी पुरेशी बस सेवा मात्र उपलब्ध नसल्यामुळं या फलकांचं औचित्य काय? असा अहवाल उपस्थित होत आहे.
परतवाडा, धारणी आणि यवतमाळचीच जोडणी : चिखलदरा बस स्थानकावरून परतवाडा, धारणी आणि अमरावती वरून चिखलदरा या दिशांना बस सेवा उपलब्ध आहे. यवतमाळसाठी सकाळी सहा वाजता बस सुटते. तर धारणीसाठी सकाळी 11 वाजता बस जाते. यवतमाळहून रात्री साडेआठच्या सुमारास चिखलदराला येणारी बस इथं मुक्कामी असल्याचं सांगण्यात येतं. मात्र, या बसची वेळ योग्य नाही. परतवाडा आणि धारणी मार्गानं येणाऱ्या काही गाड्यांचाही चिखलदऱ्यात मुक्काम असल्याचं बस स्थानकावरील माहितीत नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या फेऱ्यांची संख्या यापेक्षा कमी असल्याचं प्रवाशांचं म्हणणं आहे.
रात्री मुक्कामी यवतमाळची एकच बस : चिखलदरा बस स्थानकात रात्रीच्या वेळी प्रवाशांसाठी ठळक अशी एसटीची उपस्थिती दिसत नाही. प्रत्यक्षात यवतमाळची एक बस रात्री मुक्कामी राहत असल्याचं सांगण्यात येतं. चालक वाहकांच्या मुक्कामासाठी ही आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. पर्यटन नगरी असलेल्या चिखलदऱ्यात रात्री मुक्कामी असणाऱ्या प्रवाशांसाठी आणि सकाळी प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी पुरेशी बस व्यवस्था असणं अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष स्थिती मात्र उलट आहे.
बसस्थानकात प्रवासी नाहीत, मुख्य चौकातूनच प्रवास : चिखलदरा बस स्थानक परिसरात सहसा प्रवाशांची गर्दी दिसत नाही. बस स्थानकाऐवजी चिखलदरातील मुख्य चौकातून बहुतांश प्रवासी बसमध्ये चढताना दिसतात. सध्याची एसटी सेवा पर्यटकांच्या दृष्टीनं पुरेशी सोयीची नसल्यामुळं सरकारी कर्मचारी, बाजारपेठेतील कामासाठी जाणारे नागरिक तसंच विविध व्यवहारांसाठी परतवाडा किंवा अमरावतीकडं जाणारे आदिवासी नागरिक या बस सेवेचा अधिक वापर करतात.
धामणगाव घढीपासून मडकीपर्यंत गावांना मोठा आधार : परतवाडा- चिखलदरा मार्गावर धामणगाव गढी, बिलखेडा, आदनदी, मडकी, आलाडोह यासारखी गाव येतात. या गावांमध्ये मोठ्या संख्येनं आदिवासी तसंच गवळी समाजातील नागरिक राहतात. त्यांच्यासाठी परतवाडा आणि पुढं अमरावतीशी जोडणारी एसटी सेवा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या गावातील नागरिकांना शासकीय कामं, शिक्षण आरोग्य सेवा, बाजारपेठ, रोजगार तसाच अन्य व्यवहारांसाठी अमरावतीला यावं लागतं. मात्र. थेट बस नसल्यामुळं त्यांना परतवाडा गाठून पुढं अमरावतीची बस पकडावी लागते. त्यामुळं वेळ, पैसा आणि श्रम जास्त खर्च होतो.
गटांग मार्गावरील गावांनाही थेट फायदा होणार : गटांग मार्गे येणाऱ्या बस सेवेमुळं बिहाली, गटांग, सलोना, मसुंडी, जामलीवन, खानापूर, जामुननाला, बोरी, टेटू, आमझरी आणि शहापूर या भागातील नागरिकांना फायदा होतो. या संपूर्ण परिसराला अमरावतीची थेट जोडणारी बस सेवा उपलब्ध झाल्यास आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी ती मोठी सुविधा ठरू शकते.
दूध, तूप, लोणी, खव्याला मिळेल अमरावतीची बाजारपेठ : सातपुडा पर्वतरांगेतील या भागात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं. दूध, तूप, लोणी, खवा यासारख्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना मोठ्या बाजारपेठेची गरज असते. चिखलदरा अमरावती थेट बस सेवा सुरू झाल्यास या उत्पादनांना अमरावतीच्या बाजारपेठेची जोडण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होऊ शकतो. त्यामुळं ही बस केवळ प्रवाशांची वाहतूक करणारी सेवा न राहता आदिवासी भागाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारी जीवनवाहिनी ठरू शकते.
पर्यटननगरीला थेट बस नसल्यामुळं पर्यटकांचीही गैरसोय : चिखलदरा हे विदर्भातील प्रमुख पर्यटन स्थळ आहे. पावसाळ्यात तर येथील निसर्ग सौंदर्य अनुभवण्यासाठी हजारो पर्यटक दाखल होतात. मात्र, प्रत्येक पर्यटकाकडं स्वतःचं वाहन असेलच असं नाही. खासगी वाहनांचा खर्च अनेक सर्वसामान्य पर्यटकांना परवडत नाही. अशा परिस्थितीत अमरावतीहून थेट एसटी बस ही पर्यटकांसाठी सर्वात सोयीची आणि तुलनेनं स्वस्त वाहतूक ठरू शकते. मात्र, हीच सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळं सामान्य पर्यटकांना चिखलदरा गाठण्यासाठी परतवाडावर अवलंबून राहावं लागतं.
रविवारी पर्यटन स्पेशल हिट, मग रोज का नाही ? : पावसाळ्यात पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळानं या वर्षी प्रथमच गत काही आठवड्यांपासून दर रविवारी चिखलदरासाठी पर्यटन स्पेशल बस सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे या बसला पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून 100 टक्के प्रतिसाद मिळत असल्याचं सांगण्यात येतं. आठवड्यातून केवळ एका दिवशी सुरू असलेल्या या बस सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत असेल, तर अमरावती चिखलदरा नियमित बस सेवा सुरू करण्याचा विचार का होऊ नये? याचा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
"चिखलदार अमरावती बस सुरू झाली पाहिजे. परतवाडावरून फार कमी बस आहेत. त्यामुळं प्रवाशांचे मोठे हाल होतात. चिखलदरा ही पर्यटन नगरी असल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. मात्र, प्रवाशांची गैरसोय होत असल्यामुळं अमरावतीसाठी थेट बस सुरू होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे," - विजय पारधी, रहिवासी, चिखलदरा.
"अमरावतीहून जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांना बस जाते. मग चिखलदरासाठी थेट बस का नसावी? चिखलदरा तालुक्याचं ठिकाण असून हिल स्टेशन आहे. त्यामुळं अमरावती येऊन चिखलदरासाठी नियमित बस असणं गरजेचं आहे", - विशाल काळे, शहानुर.
गाड्या उपलब्ध नसल्यानं नियमित फेरी बंद : "पूर्वी अमरावतीहून चिखलदरासाठी नियमित बस सेवा होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून गाड्या उपलब्ध नसल्यामुळं अमरावती चिखलदरा बस फेरी रद्द करण्यात आली आहे. घाट परिसरात उत्तम दर्जाच्या गाड्या हव्या त्या उपलब्ध नाहीत. सध्या पावसाळ्यात पर्यटकांची संख्या वाढल्यानं दर रविवारी पर्यटन स्पेशल बस सुरू केली आहे. तिला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे," असं राज्य परिवहन महामंडळाचे अमरावती विभागाचे व्यवस्थापक संदीप रायलवार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
एक बस रोज सुरू केली तर मोठा फरक : चिखलदरात अमरावती मार्गावर दोन्ही बाजूंनी दररोज किमान एक नियमित बस फेरी सुरू झाल्यास परिस्थितीत मोठा बदल होऊ शकतो. अमरावतीहून सकाळी चिखलदराकडं आणि चिखलदऱ्याहून सायंकाळी अमरावतीकडं अशी नियोजित फेरी ठेवली. तर पर्यटक, आदिवासी नागरिक, विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी, व्यापारी आणि दुग्ध व्यवसायिक अशा विविध घटकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.
बस स्थानक आहे, आता बस सेवेची प्रतीक्षा : चिखलदरात बस स्थानक आहे. सुविधांसह सवलतींचे फलक आहेत. पर्यटनाला प्रतिसाद आहे. मात्र, जिल्हाच्या मुख्यालयाशी जोडणारी नियमित बस सेवा नाही. त्यामुळं सुसज्ज बस स्थानक असूनही बस कुठं? हा प्रश्न चिखलदरातील नागरिक आणि प्रवाशांना पडला आहे. विदर्भाच्या पर्यटन नकाशावर महत्त्वाचं स्थान असलेल्या चिखलदराला अमरावतीची थेट आणि नियमित एसटी बस सेवेनं जोडणं ही केवळ प्रवाशांची मागणी नाही. तर पर्यटन, आदिवासी भागाचा विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आवश्यक वाहतूक सुविधा ठरू शकते. त्यामुळं एसटी महामंडळांना गाड्यांची उपलब्धता आणि नियोजनाचा प्रश्न सोडवून अमरावती चिखलदरा नियमित बस सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय तातडीनं घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
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