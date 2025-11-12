दहशतवादी कृत्याशी संबंध नाही, मुंब्य्रातील निवृत्त प्रा. इब्राहिम आबिदींच्या पत्नीचा दावा
Published : November 12, 2025 at 9:18 PM IST
ठाणे : दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरातील कार स्फोटानंतर देशभरातील तपास यंत्रणा सतर्क झाल्या असून कारवाईला वेग आला आहे. यासंबंधी राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकानं (एटीएस) मंगळवारी (11 नोव्हेंबर) मुंब्र्यातील निवृत्त प्राध्यापक इब्राहिम आबिदी यांच्या घरावर धाड टाकली होती. त्यांच्या घरातून मोबाईल फोन, हार्डडिस्क आणि लॅपटॉप जप्त केल्या. तसंच कुर्ला येथील पहिल्या पत्नीच्या घरीही छापा टाकला होती. या प्रकरणी आता त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी महजबीन आबिदी यांनी सर्व आरोप फेटाळत आमचा कुठल्याही दहशतवादी कृत्याशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. तसंच, या संदर्भात पोलिसात तक्रार केली असून उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं देखील महजबीन आबिदी यांनी म्हटलं आहे.
कारवाईमुळं तीव्र शब्दांत नाराजी : मुंब्रा कौसा भागातील किफायत इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावरील रुम नंबर 202 मध्ये निवृत्त प्राध्यापक इब्राहिम अबिदी दुसऱ्या पत्नीसह राहतात. मंगळवारी रात्री एटीएसनं धाड टाकल्यानंतर अबिदी कुटुंब मानसिक तणावाखाली आलं आहे. इब्राहिम अबिदी यांना ताब्यात घेऊन पथकानं पुढील चौकशीसाठी त्यांना त्यांच्या मुंबईतील कुर्ला येथील पहिल्या पत्नीचा घरी नेलं. जाताना घरातील संगणकातील हार्ड डिस्क तसंच कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईलसोबत नेल्याची माहिती त्यांची दुसरी पत्नी महजबीन आबिदी यांनी दिली. या कारवाईनंतर अबिदी कुटुंबाच्या मागे प्रसारमाध्यमे आणि पोलिसांच्या तपासाचा ससेमिरा लागला आहे. पती इब्राहिम यांचा संबध नुकताच दिल्ली इथं झालेल्या कार स्फोटाशी जोडल्यामुळं महजबीन आबिदी यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल : इब्राहिम आबिदी हे भायखळा येथील एका महाविद्यालयामध्ये 35 वर्षे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. सेवानिवृतीनंतर त्यांनी महजबीन यांच्याशी पाच वर्षांपूर्वी दुसरा निकाह केला. एटीएस पथकाच्या कारवाई संदर्भात विचारणा केली असता, सर्च वॉरंट घेऊन आलेल्या पथकाला तीन तासांच्या शोध मोहिमेत काहीही आक्षेपार्ह आढळलं नसल्याचा दावा मेहजबीन यांनी केला. तसंच त्या स्वतःही मुंबईतील एका शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. सध्या त्या कुराणच्या माध्यमातून लोकांमध्ये तबलिग शिकवतात. मागील पाच वर्षांपासून त्या ज्या इमारतीमध्ये कुटुंबासह राहत आहेत. तेथील काही रहिवाशांनी अबिदी कुटुंबाबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचं सांगितलं. इब्राहिम यांना ताब्यात घेतल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्याबाबत कुठलीही उपयुक्त माहिती न मिळाल्यामुळं वकिलांच्या सल्ल्यानुसार पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली असून उच्च न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचं सांगितलं.
