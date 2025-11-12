ETV Bharat / state

दहशतवादी कृत्याशी संबंध नाही, मुंब्य्रातील निवृत्त प्रा. इब्राहिम आबिदींच्या पत्नीचा दावा

मुंब्रा कौसा भागातील किफायत इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावरील रुम नंबर 202 मध्ये निवृत्त प्राध्यापक इब्राहिम अबिदी दुसऱ्या पत्नीसह राहतात

Mahjabin Abidi
महजबीन आबिदी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरातील कार स्फोटानंतर देशभरातील तपास यंत्रणा सतर्क झाल्या असून कारवाईला वेग आला आहे. यासंबंधी राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकानं (एटीएस) मंगळवारी (11 नोव्हेंबर) मुंब्र्यातील निवृत्त प्राध्यापक इब्राहिम आबिदी यांच्या घरावर धाड टाकली होती. त्यांच्या घरातून मोबाईल फोन, हार्डडिस्क आणि लॅपटॉप जप्त केल्या. तसंच कुर्ला येथील पहिल्या पत्नीच्या घरीही छापा टाकला होती. या प्रकरणी आता त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी महजबीन आबिदी यांनी सर्व आरोप फेटाळत आमचा कुठल्याही दहशतवादी कृत्याशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. तसंच, या संदर्भात पोलिसात तक्रार केली असून उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं देखील महजबीन आबिदी यांनी म्हटलं आहे.

कारवाईमुळं तीव्र शब्दांत नाराजी : मुंब्रा कौसा भागातील किफायत इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावरील रुम नंबर 202 मध्ये निवृत्त प्राध्यापक इब्राहिम अबिदी दुसऱ्या पत्नीसह राहतात. मंगळवारी रात्री एटीएसनं धाड टाकल्यानंतर अबिदी कुटुंब मानसिक तणावाखाली आलं आहे. इब्राहिम अबिदी यांना ताब्यात घेऊन पथकानं पुढील चौकशीसाठी त्यांना त्यांच्या मुंबईतील कुर्ला येथील पहिल्या पत्नीचा घरी नेलं. जाताना घरातील संगणकातील हार्ड डिस्क तसंच कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईलसोबत नेल्याची माहिती त्यांची दुसरी पत्नी महजबीन आबिदी यांनी दिली. या कारवाईनंतर अबिदी कुटुंबाच्या मागे प्रसारमाध्यमे आणि पोलिसांच्या तपासाचा ससेमिरा लागला आहे. पती इब्राहिम यांचा संबध नुकताच दिल्ली इथं झालेल्या कार स्फोटाशी जोडल्यामुळं महजबीन आबिदी यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

महजबीन आबिदी यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल : इब्राहिम आबिदी हे भायखळा येथील एका महाविद्यालयामध्ये 35 वर्षे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. सेवानिवृतीनंतर त्यांनी महजबीन यांच्याशी पाच वर्षांपूर्वी दुसरा निकाह केला. एटीएस पथकाच्या कारवाई संदर्भात विचारणा केली असता, सर्च वॉरंट घेऊन आलेल्या पथकाला तीन तासांच्या शोध मोहिमेत काहीही आक्षेपार्ह आढळलं नसल्याचा दावा मेहजबीन यांनी केला. तसंच त्या स्वतःही मुंबईतील एका शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. सध्या त्या कुराणच्या माध्यमातून लोकांमध्ये तबलिग शिकवतात. मागील पाच वर्षांपासून त्या ज्या इमारतीमध्ये कुटुंबासह राहत आहेत. तेथील काही रहिवाशांनी अबिदी कुटुंबाबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचं सांगितलं. इब्राहिम यांना ताब्यात घेतल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्याबाबत कुठलीही उपयुक्त माहिती न मिळाल्यामुळं वकिलांच्या सल्ल्यानुसार पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली असून उच्च न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचं सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. सुख म्हणजे नक्की काय असतं? 'विक्रमादित्य' प्रशांत दामले 'एक्स्लुसिव्ह'!
  2. कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात आता ईडीची एन्ट्री, गुन्हेगारीतून जमवलेल्या संपत्तीची चौकशी होणार
  3. दिल्लीतील स्फोटानंतर शिर्डीतील सुरक्षा व्यवस्था वाढवली; पोलिसांकडून ठिकठिकाणी नाकाबंदी

TAGGED:

मुंब्रा
ठाणे
एटीएस
इब्राहिम अबिदी
MUMBRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.