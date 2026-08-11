मरणानंतरही मरणयातनाच! ग्रामपंचायत महिला सदस्यावर भर पावसात उघडयावर अंत्यसंस्कार
शहापूर तालुक्यातील उंभरई गावातील ग्रामपंचायत सदस्या जयाबाई महादू वाघ यांचं आज अल्पशा आजारानं निधन झालं. स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्यानं ग्रामस्थावर उघड्यावरच अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली.
Published : August 11, 2026 at 8:50 PM IST
ठाणे : भारत देश स्वातंत्र्याच्या 80व्या वर्षात पदार्पण करत असतानाच, ठाणे जिल्ह्यातील 'आदिवासी तालुका' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहापूर तालुक्यातील 250 हून अधिक गावपाड्यांमध्ये आजही स्मशानभूमी नाही. त्यामुळे ऊन, वारा आणि मुसळधार पावसात मृतदेहांवर उघड्यावरच अंत्यसंस्कार करावे लागत असल्याचं विदारक चित्र समोर आलंय.
उघड्यावरच अंत्यसंस्कार : शहापूर तालुक्यातील उंभरई गावातील ग्रामस्थ तथा ग्रामपंचायत सदस्या जयाबाई महादू वाघ यांचं आज अल्पशा आजारानं निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर उंभरई गावातील आदिम कातकरी वस्तीतील मूलभूत सुविधांची अत्यंत गंभीर आणि विदारक परिस्थिती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. या वस्तीत आजही हक्काची स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्यानं ग्रामस्थांवर उघड्यावरच अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आलीय. आज परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्यानं मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करताना ग्रामस्थांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. अखेर पावसापासून सरणावरचे सरपण वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांनी स्वतःच्या डोक्यावर आणि सरणावर प्लास्टिकचा आडोसा धरून ही अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया पार पाडली. अशा अत्यंत प्रतिकूल आणि हृदयद्रावक परिस्थितीत आपल्या लोकप्रतिनिधीला आणि आप्ताला अखेरचा निरोप देण्याची वेळ येथील नागरिकांवर आल्याची खंत श्रमजीवी संघटनेचे गट अध्यक्ष नितीन वाघ यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
आलटून-पालटून दोन कुटुंबात आमदारपद : विशेष म्हणजे, 'गरिबांचा नाथ - एकनाथ' अशी घोषणा देत निवडणुकीच्या प्रचारात भावनिक आवाहन करणारे एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्याचे 10 वर्षे पालकमंत्री, अडीच वर्षे मुख्यमंत्री आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद भूषवलं. त्यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी भागाचा विकास झपाट्यानं केला खरा; मात्र जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गरीब आदिवासी आजही रस्ते, वीज, पाणी आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधांपासून कोसो दूर असल्याचं विदारक चित्र आहे. दुसरीकडे, शहापूर तालुक्यात 'दरोडा' आणि 'बरोरा' या दोन कुटुंबांकडेच गेल्या 30 वर्षांपासून आमदारपद आलटून-पालटून राहिलंय. तालुक्याला असे मातब्बर आणि दिग्गज नेतृत्व लाभूनही, येथील आदिवासी गावपाड्यांना मूलभूत सुविधांअभावी आजही मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत, हेच या भागाचं दुर्दैव आहे.
चिखल तुडवत पायपीट : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरापासून अवघ्या 73 किलोमीटर अंतरावर शहापूर तालुका आहे. मात्र, या तालुक्यात अद्यापही हजारो गावकरी अनेक मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. खळबळजनक बाब म्हणजे, शहापूर तालुक्यात 110 ग्रामपंचायती, 227 महसुली गावे आणि 414 गावपाडे आहेत; परंतु यातील अनेक वाड्या-पाड्यांना साधे रस्तेही जोडलेले नाहीत. परिणामी, पावसाळ्यात जीव धोक्यात घालून गावकऱ्यांना नाले ओलांडत आणि चिखल तुडवत पायपीट करावी लागते. येथील दुर्गम भागात उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाई जाणवते, तर पावसाळा सुरू झाला की हक्काच्या स्मशानभूमीअभावी उघड्यावरच मृतांवर अंत्यविधी करावा लागत असल्याचं विदारक चित्र आहे.
तालुक्यातील अनेक गावपाड्यांमध्ये हक्काची स्मशानभूमी नसल्यामुळं उघड्यावरच अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत. त्यातच आता पावसाळ्यात चक्क डोक्यावर ताडपत्री पकडून मृतदेहांना अग्नी द्यावा लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या भीषण परिस्थितीमुळे, स्वतःला 'कार्यसम्राट' म्हणवून घेणारे लोकप्रतिनिधी नेमके करतात काय? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करतायत.
चक्क ताडपत्री धरून अंत्यसंस्कार : उंभरई गावात अंत्यसंस्कारासाठी कोणतीही योग्य सुविधा नसल्यामुळं, ग्रामस्थांना बाजूलाच असलेल्या माळरानावर उघड्यावरच दहन करावं लागतं. मात्र, सध्या मुसळधार पाऊस सुरू असल्यानं सरण आणि लाकडं भिजण्यापासून वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांना चक्क ताडपत्री धरून मृत महिला ग्रामपंचायत सदस्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागल्याचं विदारक चित्र पाहायला मिळालं.
या ठिकाणी स्मशानभूमी मंजूर व्हावी यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामस्थ सातत्यानं पाठपुरावा करत असल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेचे नितीन वाघ यांनी दिली. दोन वर्षांपूर्वी शहापूरचे तत्कालीन तहसीलदार परमेश्वर काळूसे यांनी स्वतः गावात येऊन स्मशानभूमीच्या जागेची पाहणी केली होती आणि लवकरच स्मशानभूमी उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही हा गंभीर प्रश्न आणि रस्त्याची समस्या अद्याप प्रलंबितच आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया वाघ यांनी व्यक्त केली. जवळपास 100 लोकसंख्या असलेल्या या आदिवासी वाडीकडे प्रशासनानं पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचं दिसून येतंय.
तालुक्यातील अनेक आदिवासी वाड्या आणि पाड्यांची हीच भीषण वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक ग्रुप ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत स्मशानभूमी उभारण्याचं नियोजन केवळ सरकारी कागदावरच मर्यादित राहिल्याचं पाहायला मिळतंय. एखाद्या ग्रामस्थाचा मृत्यू झाल्यास, त्याची शेवटची अंत्ययात्राही नदी, नाले आणि ओढ्यांच्या वाहत्या पाण्यातून काढावी लागत असेल, तर तालुक्यातील जनतेच्या वाट्याला आलेले यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?
शहापूर तालुक्यात आजही अनेक ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत स्मशानभूमीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. काही ठिकाणी जागेची अडचण आहे, तर काही ठिकाणी निधीची कमतरता; परंतु या गंभीर समस्येचं ना शासनाला सोयरसुतक आहे, ना येथील लोकप्रतिनिधींना गांभीर्य. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या या अत्यंत मूलभूत आणि संवेदनशील समस्या अखेर सोडवणार कोण? असा उद्विग्न सवाल आता येथील नागरिक करत आहेत.
प्रशासकीय आकडेवारीतून भीषण वास्तव उघड : गेल्यावर्षी समोर आलेल्या शासकीय आकडेवारीनुसार, तालुक्यातील 407 महसुली गावांसह काही गावपाड्यांवर स्मशानभूमी आहेत; मात्र या ठिकाणी पाणी, वीज आणि रस्ते या मूलभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याचे खुद्द प्रशासकीय आकडेवारीतूनच समोर आलं होतं. तालुक्यातील जवळपास 600 हून अधिक स्मशानभूमीत पाण्याची कोणतीही सोय नाही. केवळ 50 हून अधिक ठिकाणी वीजपुरवठा उपलब्ध आहे, तर तब्बल 600 ठिकाणी अद्यापही वीज पोहोचलेली नाही. त्यामुळे रात्रीच्यावेळी गावकऱ्यांना अंधारात किंवा दिवाबत्तीच्या उजेडातच अंतिम संस्कार करावे लागतात.
सुरक्षेचा विचार केल्यास, केवळ 31 ठिकाणी स्मशानभूमीला संरक्षण भिंती आहेत, तर 681 ठिकाणी त्या नसल्याचे उघड झाले आहे. याशिवाय, 229 गावपाड्यांवरील स्मशानभूमी पूर्णपणे मोडकळीस आल्या असून, केवळ 231 गावपाड्यांवरील स्मशानभूमी सद्यस्थितीत चांगल्या अवस्थेत आहेत. प्रशासनाचा हाच ढिसाळ कारभार आदिवासींच्या मरणयातनेला कारणीभूत ठरत आहे.
या संपूर्ण भीषण परिस्थितीवर 'प्रहार जनशक्ती संघटने'चे शहापूर तालुकाध्यक्ष वसंत पानसरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. "तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये साधे रस्तेही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, गावकऱ्यांना मृतदेहाची अंत्ययात्रा चक्क नदी आणि ओढ्यांच्या वाहत्या पाण्यातून जीव धोक्यात घालून स्मशानभूमीपर्यंत न्यावी लागते. अनेक वर्षांपासून आम्ही यावर आवाज उठवत आहोत, मात्र प्रशासनाने नेहमीच या गंभीर मागणीकडे दुर्लक्ष केलंय," असा आरोप पानसरे यांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी नगरपंचायतीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या गंभीर विषयावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
ग्रामस्थांचा हट्ट की प्रशासनाचा कानाडोळा? : उंभरई ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक रंजना राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी एक वेगळीच बाजू समोर आणली आहे. "उंभरई ग्रामपंचायत हद्दीत प्रत्यक्षात दोन स्मशानभूमी उपलब्ध आहेत. यातील एक स्मशानभूमी मुख्य रस्त्यावर आहे, तर दुसरी स्मशानभूमी या कातकरी आदिवासी वाडीपासून अवघ्या अर्ध्या किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र, ग्रामस्थ त्या अधिकृत ठिकाणी अंत्यविधी न करता, गावाजवळच असलेल्या माळरानावर उघड्यावर दहन करतात," असा दावा राऊत यांनी केला. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "ग्रामस्थ ज्या जागेवर अंत्यसंस्कार करत आहेत, तिथे वन जमिनीचा कायदेशीर प्रश्न असल्यामुळं स्मशानभूमीचं काम प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे, या आदिवासी वाडीला शासनाची कोणतीही अधिकृत परवानगी नसून, ग्रामस्थ या ठिकाणी अनधिकृतपणे वास्तव्य करत आहेत." ग्रामसेवकांच्या या दाव्यामुळे आता या प्रकरणाला एक नवे वळण मिळालं आहे.
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