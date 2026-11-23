रिक्षा-टॅक्सी संपाचे व्हायरल मेसेज खोटे; वाहतूक फेडरेशनने भूमिका केली स्पष्ट
रॅपिडो आणि तत्सम ॲपच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या वाहतुकीला विरोध दर्शवत वाहतूक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
Published : November 23, 2026 at 4:17 PM IST
मुंबई : संपूर्ण मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या वतीने संप पुकारण्यात आल्याचे संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र, मुंबईमध्ये या संपाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं समोर आलं आहे. यासंदर्भात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत संजय नाईक यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
मुंबईतील विविध वाहतूक संघटनांनी तीन वर्षांपूर्वी फेडरेशनची स्थापना केली होती. रॅपिडो आणि तत्सम ॲपच्या विरोधात सर्व संघटना एकत्र आल्या आहेत. मात्र, फेडरेशनच्या वतीने मुंबईत कोणत्याही प्रकारच्या बंदची हाक देण्यात आली नव्हती, असं संजय नाईक यांनी स्पष्ट केलं.
'... तरच बंदची हाक देण्याचा निर्णय' :
येत्या 23 तारखेला विभागीय वाहतूक आयुक्तांची भेट घेऊन संघटनेच्या मागण्या मांडण्याचे नियोजन होतं. त्यानंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत किंवा योग्य निर्णय घेण्यात आला नाही, तरच बंदची हाक देण्याचा निर्णय घेतला जाणार होता, असं त्यांनी सांगितलं. सध्या मुंबईमध्ये वाहतूक आयुक्त उपलब्ध नसल्यामुळे मुंबई वगळता महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये संघटनेच्या वतीने निवेदने देण्यात येणार असल्याची माहितीही संजय नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्रात बेकायदेशीर वाहतूक सुरू - संजय नाईक
रॅपिडो आणि तत्सम ॲपच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या वाहतुकीला विरोध दर्शवत वाहतूक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यावेळी बोलताना संजय नाईक यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महाराष्ट्रात सरकार असताना बेकायदेशीर वाहने रस्त्यावर चालतात, ही बाब अतिशय धक्कादायक असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
काही दिवसांपूर्वी रॅपिडो चालकाने एका मुलीची छेड काढल्याची घटना घडली होती. असं असतानाही रॅपिडो महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. शासनानं आदेश दिले, तर रॅपिडो महाराष्ट्रात सुरू राहू शकते का? असा सवाल सरकारला विचारावा लागणार असल्याचे संजय नाईक म्हणाले. तसेच, शक्य झाल्यास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशीही चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आज मुंबईत कोणताही बंद नाही :
आज मुंबईमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बंद पुकारण्यात आलेला नसल्याचे संजय नाईक यांनी स्पष्ट केले. वाहतूक आयुक्त मुंबईत नसल्यामुळे गुरुवारी त्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर बैठक घेऊन महाराष्ट्रात रॅपिडो आणि तत्सम ॲपविरोधात कोणत्या प्रकारे आंदोलन करता येईल, याबाबत पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.