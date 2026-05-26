15 टक्के दरवाढ नाही, तर शाळा आठवड्यातून 2 दिवस ऑनलाईन सुरू करा; स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनची मागणी
Published : May 26, 2026 at 4:20 PM IST
मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी चिंता वाढवणारी बातमी आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात शाळांच्या बसभाड्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण, गेला काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. यामुळं नव्या शैक्षणिक वर्षात तोंडावर राज्यातील शाळा बस चालक मालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. अशावेळी सरकारनं तातडीनं हस्तक्षेप केला नाही, तर शाळा बस भाडे वाढवावे लागणार असल्याचा इशारा स्कूल बस ओनर्स असोसिएशननं दिला आहे.
दोन दिवस ऑनलाईन करा : याविषयी बोलताना स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितलं की, "आठवड्यातील तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा आणि दोन दिवस ऑनलाईन शिक्षण अशी पद्धत राबवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळं बसेसच्या फेऱ्या कमी होतील आणि इंधनावरचा खर्च नियंत्रणात ठेवता येईल. पर्यायी कोणत्याही प्रकारची भाडेवाढ करावी लागणार नाही." दुसरीकडे, विविध सत्रात सुरू होणाऱ्या शाळांच्या वेळाऐवजी एकाच वेळी शाळा ठेवण्याची मागणी देखील असोसिएशननं केली आहे. यामुळं वारंवार होणाऱ्या फेऱ्या देखील कमी होतील व खर्चात बचत होईल, अशी मागणी यावेळी असोसिएशननं केली आहे. "शाळा बस चालक मालकांना कोणतीही सवलत सरकारकडून दिली जात नाही. परिस्थिती अशीच राहिली तर बस सेवा चालवणं कठीण आहे आणि आम्हाला शुल्क वाढ करावेच लागेल. कमीत कमी पंधरा ते वीस टक्के इतकी आम्हाला शुल्क वाढ करावी लागेल. यामुळं सरकारनं याकडे गांभीर्याने पाहणं अतिशय महत्त्वाचा आहे," असं अनिल गर्ग म्हणाले.
इलेक्ट्रिक बसकडे वळणं अशक्य : दरम्यान, इलेक्ट्रिक बस संदर्भात बोलताना अनिल गर्ग म्हणाले की, "इलेक्ट्रिक बस घेणं अतिशय कठीण झालं आहे. इलेक्ट्रिक बसचे भाव करोडोंच्या घरात आहेत. त्यानंतर ही बस किती वर्ष टिकेल, याची कोणतीही शाश्वती नाही. यामुळं हे केवळ झुमलेबाजी आहे, असं मला वाटतं. यामुळेच भविष्यात इलेक्ट्रिक बसकडे वळणं आम्हाला शक्य वाटत नाही," असं अनिल गर्ग यांनी सांगितलं. तसंच यापुढं आम्ही कोणताही प्रकारचे आंदोलन करणार नाही, असंही यावेळी ते म्हणाले. "आम्हाला सरकार सोबत राहायचं आहे व पालकांसोबत व्यवहार करायचा आहे. यामुळं आंदोलन हा पर्याय नाही. जर सरकारनं आमचं ऐकलं नाही तर नक्कीच आम्हाला दरवाढ करावीच लागेल," असंही अनिल गर्ग यांनी सांगितलं.
संघटनेच्या महत्त्वाच्या मागण्या काय?
- दोन दिवस ऑनलाइन 3 दिवस ऑफलाइन हायब्रीड मोडमध्ये शाळा सुरू कराव्यात.
- एकाच शिफ्टमध्ये सर्व शाळा सुरू करा.
