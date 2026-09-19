नागपूर : कमाल चौक ते दिघोरी उड्डाणपुलाचं आज लोकार्पण, 40 मिनिटांचा प्रवास आता फक्त 8 मिनिटांत!
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज नागपूरमधील उत्तर आणि दक्षिण भागाला जोडणाऱ्या 998 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी कमाल चौक ते दिघोरी उड्डाणपुलाचं लोकार्पण होणार आहे.
Published : September 19, 2026 at 9:38 AM IST
नागपूर : शहरातील उत्तर आणि दक्षिण भागांना अधिक वेगानं जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी कमाल चौक ते दिघोरी उड्डाणपुलाचं लोकार्पण आज (शनिवारी) होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली साकारलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी तब्बल 998 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या उड्डाणपुलाची लांबी 8.9 किलोमीटर असून, हा पूल पूर्णपणे 'सिग्नल फ्री' करण्यात आला आहे.
नागपुर शहर की उत्तर से दक्षिण दिशा को जोड़ने वाले 998 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कमान चौक से दिघोरी तक के महत्वपूर्ण उड्डाणपुल का लोकार्पण समारोह कल शाम 5 बजे रेशीमबाग चौक में आयोजित किया गया है। यह परियोजना शहर के प्रमुख मार्गों की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था को बेहतर… pic.twitter.com/8duWvfn6pc— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 18, 2026
नागपूर शहरातील वाढती वाहतूक आणि प्रमुख मार्गांवरील कोंडी लक्षात घेता, कमाल चौक ते दिघोरी हा उड्डाणपूल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. उत्तर नागपूरपासून दक्षिण नागपूरपर्यंतची कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करण्याबरोबरच, शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यास या प्रकल्पाची मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. शहरातील विविध भागांना जोडणाऱ्या या मार्गामुळे वाहनचालकांना अधिक सुलभ आणि जलद प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः कमाल चौक, रेशीमबाग, दिघोरी आणि त्यांना जोडणाऱ्या प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनं हा उड्डाणपूल महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
डॉ. हेडगेवार यांच्या नावानं उड्डाणपूल
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होत असलेल्या पार्श्वभूमीवर, या उड्डाणपुलाला संघाचे संस्थापक आणि प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांचं नाव देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला नागपूरच्या पायाभूत विकासाबरोबरच ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भही जोडला गेला आहे.
वाहतूक कोंडीवर उपाय
नागपूर शहराचा विस्तार झपाट्यानं होत असून, वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी, शहरातील प्रमुख चौक आणि मार्गांवर वाहतुकीचा ताण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत उत्तर-दक्षिण दिशेतील वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी हा उड्डाणपूल महत्त्वाचा ठरणार आहे. या उड्डाणपुलामुळे प्रमुख चौकांवरील वाहतूक प्रवाहाला गती मिळेल आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाच्या लोकार्पणामुळे नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थेत आणखी एक महत्त्वाची पायाभूत सुविधा जोडली जाणार असून, शहरातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
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