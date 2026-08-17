'सध्या ना डावे, ना उजवे, आम्ही सगळे संधीसाधू अशी स्थिती'- नितीन गडकरी
केंद्रीय गृहमंत्री इथेनॉलच्या मुद्द्यांवरून तर कधी बेधडक वक्तव्यामुळे चर्चेत असतात. त्यांनी पत्रकारिता, राजकारण आणि समाजकारणावर असेच वक्तव्य केलं आहे.
Published : August 17, 2026 at 7:52 PM IST
पुणे: प्रामाणिकपणाने विचारांशी कटिबद्धता ठेवणं याबाबत सध्या सर्वत्र क्षेत्रात विचारभिन्नतेचा नव्हे तर विचार शून्यतेचा प्रश्न आहे. सध्या जो विचार आहे तो ना डावे, ना उजवे, आम्ही सगळे संधीसाधू अशी स्थिती झाली आहे." विचारांशी प्रामाणिक राहून बांधिलकी जपणारे लोक आज दुर्मीळ झाले आहेत, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघ आणि पुणे पत्रकार प्रतिष्ठान यांच्या वतीने पत्रकारितेतील दीर्घ योगदानाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार एस. के. कुलकर्णी यांच्या सत्कार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की एस. के. कुलकर्णी सर यांनी ९० वर्ष पूर्ण केली आहेत. हे कमी नाही. पण, समाजात 90 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या कमी नसली तरी कसे जगले हे महत्वाचं आहे.
मोठ्या प्रमाणावर अधःपतन झालं आहे- सध्या विचाराबद्दल प्रमाणिक असणं आता कमी झालं आहे. विचारभिन्नता पाहायला मिळत आहे. आपले विचार समाजपर्यंत पोहचवण्याचं काम कुलकर्णी यांनी केले आहेत. सध्या समाजात प्रश्न विचारभिन्नतेचा राहिलेला नसून, तो विचारशून्यतेचा बनला आहे. लोकमान्य टिळकांनी म्हटल्याप्रमाणं 'एखादा माणूस जीवनात किती जगला यापेक्षा तो कसा जगला हे जास्त महत्त्वाचं आहे'. कुलकर्णी सरांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य विचार आणि मूल्यांशी प्रामाणिक राहून जगले आहेत. सध्या पत्रकारिता, राजकारण आणि समाजकारण या सर्वच क्षेत्रांमध्ये मूल्यांचं मोठ्या प्रमाणावर 'इरोजन' (अधःपतन) झालं आहे. काल जे होते ते आज नाही. जे आज आहे, ते उद्या राहील याची कोणतीही शाश्वती उरलेली नाही, अशी सद्यस्थिती आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
स्पष्ट आणि परखडपणे मांडलं पाहिजे- ते पुढे म्हणाले की, काळ बदलला असला तरी आपल्या विचारांवर ठाम राहणं आवश्यक आहे. कोणी चांगले म्हणो, वाईट म्हणो, सन्मान करो वा टीका करो. त्याची चिंता न करता मनाला जे योग्य वाटते, ते स्पष्ट आणि परखडपणे मांडलं पाहिजे. राजकीय नेत्यांना अनेक सत्काराच्या कार्यक्रमांना जावे लागते. बऱ्याचदा सत्कार कोणाचा आणि का होतोय, हे येणाऱ्यालाही समजत नाही. जमणाऱ्यांनाही कळत नाही. मी इथं येताना रस्त्यांवरील वाढदिवसाचे फलक आणि फोटो पाहून शेजारी बसलेल्या मित्राला विचारलं कोण आहे? तेव्हा तो म्हणाला हे मलाही माहीत नाही, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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