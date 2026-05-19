‘आत्महत्येचा विचार येत असेल तर एक मिनिट माझ्याशी बोला’- नाना पाटेकर यांचं भावनिक आवाहन
नागपूरमध्ये आयोजित ‘जलक्रांती परिषदेत’ परिषदेत नाना पाटेकरांनी आपल्या मनातल्या भावना सोमवारी व्यक्त केल्या. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अभिनेते मकरंद अनासपुरे हे उपस्थित होते.
Published : May 19, 2026 at 8:50 PM IST
नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘नागपूर जलसंवाद’ राष्ट्रीय परिषदेचं सोमवारी आयोजन करण्यात आलं होतं. पूर्ती सिंचनसमृद्धी कल्याणकारी संस्थेच्या रौप्यमहोत्सव वर्षानिमित्त आयोजित ‘जलक्रांती परिषदेत’ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना नितीन गडकरी यांनी जलसंचय आणि जलसंवर्धन ही आजच्या काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज असल्याचं सांगितलं. “माझं गाव, माझा भारत” ही भावना ठेवून प्रत्येकाने जलसंवर्धनासाठी काम केलं, तर परिस्थितीत निश्चितच बदल घडू शकतो, असा विश्वास नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केला.
तामसवाडा मॉडेलची दखल : “शेतकरी आत्महत्यामुक्त विदर्भासाठी जलसंधारण हा अत्यंत प्रभावी उपाय ठरू शकतो,” असं मत नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. गेल्या 25 वर्षांपासून ‘पूर्ती सिंचन समृद्धी कल्याणकारी संस्था’ जलसंधारण क्षेत्रात सातत्यानं कार्यरत असून संस्थेने उभारलेल्या ‘तामसवाडा मॉडेल’ची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेल्याचं त्यांनी सांगितलं. गावपातळीवरील लोकसहभाग, भूजल पुनर्भरण, नाला पुनरुज्जीवन, शाश्वत सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न संस्थेने केल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
‘माणसाने माणसासाठी सुरू केलेली माणुसकीची चळवळ’ : 2016 मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील कुही-टाकळी गावातील 70 एकरातील तलाव स्वच्छ करण्यात आला. त्यामुळं सुमारे 250 एकर जमीन ओलिताखाली आली. आतापर्यंत 2 हजार 887 गावांमध्ये टर बॉडीचं काम करण्यात आलं असून त्याचं प्रमुख श्रेय नाना पाटेकर यांना जातं, असं मकरंद अनासपुरे यांनी सांगितलं. ‘नाम फाउंडेशन’चे काम चांदा ते बांदा सुरू असल्याचं सांगत त्यांनी ही “माणसानं माणसासाठी सुरू केलेली माणुसकीची चळवळ” असल्याचं म्हटलं. “एवढं काम होत असताना विदर्भातील शेतकऱ्याला किडनी विकावी लागत असेल आणि कांदा उत्पादकांना योग्य भाव मिळत नसेल, तर ते दुर्दैवी आहे,” अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
‘निसर्गाचा विचार केला नाही तर...’ : म्हणत मकरंद अनासपुरे यांनी शिक्षणातून हरवलेली श्रमप्रतिष्ठा पुन्हा रुजवण्याची गरज व्यक्त केली. शाळांमध्ये जलसिंचन आणि जलसंवर्धनाचे शिक्षण देणं काळाची गरज असल्याचं मकरंद अनासपुरे म्हणाले. “जर आपण निसर्गाचा विचार केला नाही, तर निसर्गही आपला विचार करणार नाही. मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल होत आहे,” अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
‘नाटकापेक्षा नामच्या कामात अधिक समाधान’ : ‘नाम फाउंडेशन’चे काम सुरू होऊन आता दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. “हे एकट्यानं केलेलं काम नाही. सामूहिक पद्धतीनं केलेलं काम नेहमीच मोठं असतं. नाटक हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे,” असं नाना पाटेकर म्हणाले. सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, हा राजकीय पक्ष नाही. “गावागावात गेल्यानंतर लोकांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद खूप समाधान देणारा असतो. मी शहरात राहू शकत नाही, मला गावात रमायला आवडतं. शेतात जे पिकतं तेच खातो. ज्यावेळी पिकत नाही त्यावेळी दुःख होणं स्वाभाविक आहे. कोरडवाहू शेतात पिकत नाही, तेव्हा त्यावेळी शेतकऱ्यांची अवस्था किती वाईट होते. घरातील 4 लोकांच्याशिवाय आपण विचारच करत नाही, जेव्हा नाम फाऊंडेशन सुरू केलं. तेव्हा नाटकापेक्षा मोठा आनंद काय असतो ते समजलं".
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी भावनिक आवाहन : “ज्यांच्या घरी आत्महत्या झाली आहे, अशा एका व्यक्तीची मुलाखत पाहिली. त्यावेळी आपला माणूस गमावल्याचं दुःख कमी आणि संध्याकाळचे जेवण मिळेल का?, हीच चिंता त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होती,” असं सांगत नाना पाटेकर भावूक झाले. “मी गाडी घेण्यासाठी ठेवलेले पैसे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना दिले. बीड जिल्ह्यात 25 वर्षांच्या अनेक विधवा मुली पाहिल्यानंतर हे काम 15 हजार रुपये देऊन संपणारे नाही, याची जाणीव झाली. ज्यावेळी ‘नाम फाउंडेशन’ची स्थापना झाली, त्यावेळी 60 कोटी रुपये जमा झाले होते. "आत्महत्येचा विचार मनात येत असेल, तर किमान एक मिनिट माझ्याशी बोला,” असं भावनिक आवाहन त्यांनी केलं.
विक्रम गोखले माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ नट होते : “विक्रम गोखले माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ अभिनेते होते. हे मी आजही मान्य करतो,” असं नाना पाटेकर म्हणाले. “मला कोणापेक्षा पुढे जायचं नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. जाती-धर्मात भेद नसतो. प्रत्येकाची प्रार्थना करण्याची पद्धत वेगळी असू शकते. गडकरी या नावाचा व्यक्तीची सुरूवातीला टिंगल होते. मात्र, ज्यावेळी 4 ते 5 वर्षानंतर त्यांच्या कामाचे रिझल्ट येतात, तेव्हा कौतुक केलं जातं. प्रत्येक माणूस माझा आहे, ही भावना वाढली पाहिजे. नटसम्राट सिनेमा करत असताना मी सांगितलं की नाटक नाही करणार. तर सिनेमा करतो. ज्यांनी ज्यांनी नाटक केलं ते सर्वच हृदय विकारच्या आजाराने गेले. नाटक करताना कलाकाराला जीव ओतावा लागतो. मात्र, नाटकातून मिळणाऱ्या आनंदापेक्षा ‘नाम फाउंडेशन’च्या कामातून अधिक समाधान मिळतं,” अशी भावना अभिनेते नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केली.
