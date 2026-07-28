गुगल, मेटा, एक्स आणि युट्यूबसह इतरांविरोधात नितीन गडकरींचा 11 कोटींचा दावा, काय आहे प्रकरण?
ई 20 इंधन धोरणावरून सोशल मीडियात ट्रोल होत असल्यानं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी सोशल मीडिया कंपनीविरोधात 11 कोटींचा दावा केला आहे. वाचा, सविस्तर
Published : July 28, 2026 at 4:21 PM IST
मुंबई : ई-20 पेट्रोलवरून प्रचंड ट्रोल होत असलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अब्रुनुकसानीची याचिका दाखल केलीय. या याचिकेत त्यांनी मेटा, एक्स, गुगल, यूट्यूब आणि आयटी मंत्रालयासह अनेकविरुद्ध दावा करत 11 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मागितली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत सुरू असलेल्या या धोरणात्मक योजनेशी आपला काहीही संबंध नसताना आपल्याविरोधात जहरी टीका सुरू असल्याचा आरोप गडकरींनी या याचिकेतून दाखल केलाय.
काय आहे याचिका - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या या 86 पानी याचिकेतून दावा केलाय की, केंद्र सरकारच्या ई-20 (पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण) योजनेशी आपला काहीही संबंध नाही. मात्र, तरीही यामुळे गाड्या खराब होत असल्याला अपप्रचार करत आपल्यालाच यासाठी जबाबदार ठरवलं जात असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी केलाय. यासाठी सोशल मीडियावर एक मोहिम राबवली जात असून याकरता ही सेवा पुरवणाऱ्या मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब आणि काही अज्ञात सोशल मीडिया युजर्सविरुद्ध त्यांनी हायकोर्टात दावा केलाय. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले एआय प्रणित डीपफेक व्हिडीओ आणि मॉर्फ केलेले फोटो आणि मिम्स तात्काळ काढण्याचे निर्देश देण्याची गडकरींनी मागणी केली. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी या कंपन्यांकडे 11 कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा दावाही केलाय.
याचिकेतील दावा काय - वकील संदिप लड्डा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत गडकरींनी दावा केलाय की, ई-20 योजनेशी आपला काहीही संबंध नाही. खरं तर ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालयामार्फत चालवली जातेय. आपल्या अखत्यारित असलेल्या रस्ते परिवहन मंत्रालयाशी याचा कोणताही थेट संबंध नाही. मुळात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची सुरुवात साल 2003 मध्येच झाली होती. केंद्र सरकारनं तेव्हाच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचं धोरण अंगीकारण्याचं ठरवलं होतं. पुढे कालांतराने ही योजना अंमलात येण्याकरिता साल 2025 उजाडलं. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळ्याचं प्रमाण ठरवून ई-20 उदयास आलं. युरोपात अनेक देशात ई-20 आणि काही देशांत तर ई-30 पेट्रोलही फार पूर्वीपासून उपलब्ध करण्यात आलंय. त्यामुळे हे धोरण लागू करणारा भारत हा काही पहिला देश नाहीय, असे केंद्रीय मंत्री गडकरींनी याचिकेत नमूद केलं आहे. मंगळवारी ही याचिका न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणीसाठी आली असता सर्व प्रतिवाद्यांना यावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं यावर 5 ऑगस्ट रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.
काय आहे प्रकरण - गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या मुद्दयावरुन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना सोशल मीडीयावरुन प्रचंड ट्रोल केले जातंय. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक विभाग असलेल्या गडकरींनी E20 साठी समर्थन केल्यानं अनेकदा सोशल मीडियातून त्यांच्याकडे पेट्रोलियम मंत्रालय नाही, असा आपेक्षही घेण्यात आला आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळलं जात असल्यानं सध्या वाहने खराब होत असल्याचा आरोप अनेकांकडून केला जातोय. नितीन गडकरी यांच्याकडून फार पूर्वीपासून त्यांच्या मुलाच्या इथेनॉल निर्मितीच्या कारखासाठीच इंधनात इथेनॉल मिसळून E20 पेट्रोल तयार करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं जात असल्याचा आरोपही यावेळी अनेकांनी सोशल मीडीयावर केलाय. त्यातच आता सीजेपीच्या आंदोलनात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढचा नंबर नितीन गडकरी यांचा असल्याचा दावा अनेक सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केला जातोय. याविरोधात नितीन गडकरी हे मेटा, गुगल आणि एक्स यां सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्याविरोधात दिवाणी खटला दाखल करु शकतात, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारीच आपल्या निकालातून दिलाय. त्यानुसार ही याचिका दाखल करण्यात आलीय.
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