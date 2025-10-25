'नवे-जुने'वरुन भाजपात धुसफूस? 'नितीन गडकरी ज्येष्ठ नेते, मात्र त्यांच्या मताशी मी सहमत नाही' - राधाकृष्ण विखे पाटील
भाजपामध्ये इतर पक्षातून इनकमिंग मोठ्या प्रमाणात होतय. त्यावरुन नितीन गडकरी यांनी वक्तव्य केलं होतं. त्यासंदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी असहमती दर्शवलीय.
Published : October 25, 2025 at 6:50 PM IST
शिर्डी - "भारतीय जनता पक्षामध्ये जिल्ह्यातून अनेकजण येण्यास इच्छुक झाले असून पक्षाची क्षमता वाढवू शकणाऱ्या लोकांना बरोबर घेण्याचं धोरण आहे. त्यादृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या विस्ताराचं काम सुरू आहे. वेळ येईल तेव्हा सर्वच जाहीर होईल. संगमनेरमध्येसुध्दा अनेकजण पक्षात येण्यास इच्छुक आहेत. विधानसभा निवडणुकी प्रमाणेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्येसुध्दा मोठे परिवर्तन होईल," असं सूचक वक्तव्य जलसंपदा तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केलं.
महायुतीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या दीपावली स्नेहमिलन कार्यक्रमा नंतर मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राष्ट्रवादी शदर पवार पक्षाच्या नेत्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या भेटीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर भाष्य करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, सुनिता भांगरे आणि अमित भांगरे यांनी भेट घेतली. या भेटीप्रसंगी माजी आमदार वैभव पिचड हे सुध्दा उपस्थित होते. अंतिम निर्णय होईल असे स्पष्ट करून जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी ऑपरेशन लोटस निश्चित होईल. अनेकजण पक्षात येण्यास इच्छुक आहेत. संगमनेर तालुक्यातून कोणी इच्छुक आहे का, या प्रश्नावर बोलताना वेळ येईल तेव्हा सर्व नावं पुढे येतील असं सूचक वक्तव्य मंत्री विखे पाटील यांनी केलं.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाजपामधील नव्या जुन्या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री गडकरी हे ज्येष्ठ नेते आहेत. मात्र त्यांच्या मताशी मी सहमत नाही. त्यांनी कोणत्या संदर्भाने विधान केले मला माहीत नाही. परंतु नव्या जुन्या कार्यकर्त्यांचा मेळ घालूनच पक्ष पुढे गेला आहे. सर्वांच्या समन्वयाने राज्यात महायुतीचे सरकार येवू शकले. पक्षाचा विस्तारसुध्दा सर्वांचा मेळ घालून होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
फलटण येथील घटनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून, या घटनेतील कोणत्याही आरोपींना पाठीशी घातले जाणार नाही. अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणाने या भगिनीचा जीव गेला असेल तर त्यांच्यावरसुध्दा सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचं मत मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केलं.
नेवासा तालुक्यातील घटना मानवतेला काळीमा फासणारी असून, यासंदर्भात पोलीस उपमहासंचालक आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची चर्चा झाली आहे. आरोपी कोणीही असो कारवाई होणारच. मात्र संघाच्या कार्यकर्त्यांशी संबंध जोडून कोणी स्वतःचा बचाव करत असेल तर ते शक्य होणार नाही. पोलीस चौकशी करून दोन तीन दिवसात अहवाल सादर करतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...