नितीन गडकरींचा विशेष बसमधून दौरा, पालखी मार्गाची करणार पाहणी, वाहनांच्या ताफ्यात 50 टक्के कपात
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गुरूवारपासून दोन दिवस सातारा आणि सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ते पालखी मार्गाची पाहणी करणार आहेत.
Published : May 14, 2026 at 12:03 PM IST
सातारा- केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे साधी राहणी, स्पष्टवक्तेपणा आणि हटके निर्णयासाठी ते ओळखले जातात. ते दोन दिवस सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. विशेष बसमधून प्रवास करत पालखी मार्गाची पाहणी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. तसेच आपल्या ताफ्यात 50 टक्के कपात करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात महामार्ग विकासाची मोठी कामे झाली आहेत. तसेच अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. 14 मे आणि 15 मे रोजी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. प्रशासनावरील ताण कमी व्हावा. तसेच बारकाईनं रस्त्याची पाहणी करता यावी, म्हणून त्यांनी बसनं प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी गाड्यांचा मोठा ताफा आणि कडक सुरक्षा असते. मात्र, गडकरी यांनी या दौऱ्यासाठी आपल्या अधिकृत वाहनांच्या ताफ्यात 50 टक्के कपात करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. यातून त्यांनी इतरांपुढे साधेपणाचा आदर्श ठेवला आहे. आज (14 मे) पुण्यातून दिवे घाट, जेजुरीमार्गे फलटणला येऊन नीरा कालवा पुलाची पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर नातेपुते, वेळापूर, वाखरीमार्गे पंढरपूरला जाऊन विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेणार आहेत. संध्याकाळी अक्कलकोट येथे विविध राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते होणार आहे.
मंत्री नितीन गडकरी हे शुक्रवारी (15 मे) पालखी मार्गावरील प्रलंबित कामे, वृक्षारोपण आणि वारकऱ्यांसाठीच्या सोयी-सुविधांचा आढावा घेणार आहेत. पालखी मार्गावरील काही ठिकाणच्या कामांबाबत तक्रारी झालेल्या आहेत. त्यामुळे गडकरी स्वतः बसनं प्रवास करून रस्त्याचा दर्जा, उड्डाणपूल, आणि सेवा रस्ते यांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. कामात हलगर्जीपणा आढळून आल्यास गय केली जाणार नाही, असा त्यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे.