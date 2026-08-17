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पुण्यात पुढील दोन वर्षांत 60 हजार कोटींची कामे होणार- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

पुण्यात पुढील दोन वर्षांत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची कामं होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.

Nitin Gadkari
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 8:48 PM IST

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पुणे : पुण्यासह राज्यातील विविध भागांत रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांवरून विरोधकांकडून सरकारवर टीका होत असताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावर भाष्य केलं आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर एकही खड्डा नसल्याचा दावा करताना त्यांनी मिसिंग लिंक रस्त्याच्या कामावरूनही स्पष्टीकरण दिलं. पुण्यातील सिम्बायोसिस इथं आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. “मी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे बांधला. त्यावर एकही खड्डा नाही. अजूनही रस्ता चांगला आहे. मात्र त्याची बातमी छापली जात नाही,” असं गडकरी म्हणाले.

गेल्या महिन्यात राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे विविध ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडले, तसेच मिसिंग लिंक परिसरात दरड कोसळल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी मिसिंग लिंकच्या कामाबाबतही भूमिका स्पष्ट केली.

“माझ्या काळात वन विभागाने परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे मला मिसिंग लिंकचा रस्ता करता आला नाही. आता राज्य सरकारनं मिसिंग लिंकचा रस्ता बांधला. तो रस्ता पडल्यानंतर मला सोशल मीडियावर टार्गेट केलं जात होतं. मात्र, हा रस्ता महाराष्ट्र सरकारनं बांधला आहे,” असं गडकरींनी सांगितलं.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (ETV Bharat)

'पुण्यात पुढील दोन वर्षांत 60 हजार कोटींची कामे' : सोशल मीडिया सध्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील दोष तातडीनं लक्षात येतात. पायाभूत सुविधांच्या विकासात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणं गरजेचं आहे, असंही गडकरी यांनी सांगितलं.

पुण्यात पुढील दोन वर्षांत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची कामं होणार असल्याची माहितीदेखील गडकरींनी दिली. पुणे-शिरूर प्रकल्पासाठी 31 हजार 400 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पुण्यात प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीची समस्या मोठी असून, या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

हडपसर-यवत मार्गासाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प, तर तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या 53 किलोमीटरच्या मार्गासाठी 4 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू आहे. खेड ते नाशिक फाटा या मार्गासाठी 8 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्पही हाती घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही गडकरींनी दिली.

दोन तासांत छत्रपती संभाजीनगर गाठण्याचं स्वप्न : “पुण्यातून दोन तासांत छत्रपती संभाजीनगरला पोहोचता आलं पाहिजे, हे माझं स्वप्न आहे. यासाठी काल निविदा काढण्यात आली आहे,” असं गडकरी म्हणाले.

पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर केला जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मुंबई-पुणे प्रवासासाठी पूर्वी 6-7 तास लागत होते. मुंबई-पुणे मार्गाच्या विकासामुळे हा प्रवास आता दोन ते अडीच तासांवर आला आहे. रस्ते चांगले झाल्यामुळे त्यासाठी टोल द्यावा लागतो, असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं.

विकासकामांमध्ये विविध अडचणी येत असल्या तरी त्या सोडवून पुढे जाणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि नियोजनाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारता येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

TAGGED:

PUNE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
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मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नितीन गडकरी
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