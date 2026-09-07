'सुशिक्षित भागांपेक्षा रेड लाईट, अंडरवर्ल्डशी संबंधित भागातून...'; नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्याची चर्चा
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या एका विधानाची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
Published : September 7, 2026 at 12:05 PM IST
नागपूर - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे आपल्या बेधडक व स्पष्ट वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. नागपुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपल्या निवडणुकीतील मतदानाच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळं सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीत आपल्याला कोणत्या भागातून किती मतदान मिळालं, याबाबत गडकरी यांनी काही आकडेवारी सांगितली.
काय म्हणाले नितीन गडकरी? - सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या भागांपेक्षा क्रिमिनल, अंडरवर्ल्ड तसंच रेड लाईट एरिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये आपल्याला अधिक मतदान मिळाल्याचं नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सुशिक्षित लोकवस्ती असलेल्या भागांमध्ये त्यांना 70 ते 75 टक्के मतदान मिळालं. त्याचवेळी क्रिमिनल आणि अंडरवर्ल्डशी संबंधित म्हणून उल्लेख केलेल्या भागांमध्ये त्यांना तब्बल 92 टक्के मतं मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
त्याचा वेगळा अर्थ काढू नका - या मतदानाचा संबंध त्या भागातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींशी असलेले वैयक्तिक संबंध किंवा त्यांच्या कारवायांना असलेला पाठिंबा असा काढू नये, असं नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं. आपण या भागांमध्ये रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि विविध सामाजिक कामं केली होती. त्या विकासकामांमुळं तेथील नागरिकांनी आपल्याला मतदान केलं, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळं निवडणुकीत मतदार कोणत्या पार्श्वभूमीच्या भागातून आहेत यापेक्षा त्या भागासाठी केलेली विकासकामं आणि त्यातून निर्माण झालेला विश्वास महत्त्वाचा असल्याचा संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून अधोरेखित झाला.
राजकीय वर्तुळात चर्चा - गडकरी यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून, त्यांनी नमूद केलेल्या 70-75 टक्के आणि 92 टक्के मतदानाच्या आकडेवारीची पार्श्वभूमी आणि संदर्भ याबाबत चर्चा होत आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुकीतील मतदानाचा संदर्भ देताना गडकरी यांनी समाजातील विविध घटक आणि परिसरातील नागरिकांशी विकासकामांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या संबंधांचा उल्लेख केला. त्यामुळं त्यांच्या वक्तव्याकडं राजकीय तसंच सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे.
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