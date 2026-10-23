पदवीधर निवडणुकीत नितीन गडकरींनी बजाविला मतदानाचा हक्क; जरांगे यांच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काय दिले आदेश?
नागपूर पदवीधर निवडणुकीत नितीन गडकरींनी मतदानाचा हक्क बजाविला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली.
Published : October 23, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:47 PM IST
नागपूर - नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदानाचा हक्क बजावलाय. यावेळी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात याच मतदारसंघातून झाल्याची आठवण सांगितली. तसेच,या निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार सुधाकर कोहळे विजयी होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर प्रतिक्रिया दिली.
सुशिक्षित मतदारांची दिशा ठरवणारी निवडणूक : गडकरी- मतदानानंतर बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, राजकीय जीवनाची सुरुवात नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून झाली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघाशी विशेष नातं आहे. सुशिक्षित मतदार कोणत्या दिशेने विचार करतात आणि कोणाला कौल देतात, हे स्पष्ट करणारी ही निवडणूक आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये या मतदारसंघातील मतदारांनी भाजपला साथ दिली आहे. यंदाही सुधाकर कोहळे विजयी होतील. प्रत्येक मतदारानं आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहनही गडकरी यांनी केलं.
लोकशाहीच्या उत्सवात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा : फडणवीस- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मतदान केल्यानंतर मतदारांना मतदानाचा टक्का वाढविण्याचं आवाहन केलं. नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी आपण मतदानाचा हक्क बजावल्याचं सांगत, मतदारांमध्ये मतदानाबाबत उत्साह दिसत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या पाचही जागांवरील मतदारांनी मोठ्या संख्येनं मतदान करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं. हे ज्येष्ठांचे सभागृह असल्यानं ज्येष्ठ मतदारांनीही मोठ्या प्रमाणात मतदानात सहभागी व्हावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. शांततापूर्ण आणि चांगल्या वातावरणात लोकशाहीचा हा उत्सव पार पडेल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आम्ही सत्य बाहेर काढू- मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आंदोलन दडपण्यासाठी 500 कोटी दिल्याची व्हिडिओ क्लिप 22 ऑक्टोबरला जाहीर केली. त्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जी काही क्लिप आहे, त्याची फॉरेन्सिक तपास होणार आहे. हे आम्ही कालचं सांगितलं आहे. आम्हाला सगळ्यांना प्रश्न पडला आहे. ही अडीच वर्षानंतर क्लिप बाहेर कशी आली आहे? नेमकं कुणााला टार्गेट केलं जात आहे. मनोज जरांगे, शिवसेनेच्या शिष्टमंडळासह भाजपानंही चौकशी केली आहे. आम्ही सत्य बाहेर काढू.
स्पाय पेन प्रकरणाची माहिती घेणार- दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पाय पेनसंदर्भात केलेल्या आरोपाच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की स्पाय पेन काय असतो, हे मला माहिती नाही. पण, सुप्रिया सुळे यांनी मला स्पाय पेन पाठवला तर तपास करू.
संभाषणाची फॉरेन्सिक तपासणी होणार:- मनोज रंगी यांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की संबंधित संभाषणाची संपूर्ण फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात येईल, संभाषण अडीच वर्षांनंतर आता समोर येण्यामागील नेमका हेतू काय, कोणाला लक्ष्य केले जात आहे आणि हा विषय आताच का पुढे आला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी मनोज जरांगे- पाटील आणि शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केली आहे, संपूर्ण तपास करून सत्य जनतेसमोर आणले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं.
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