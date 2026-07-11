'हिंदू धर्माला बदनाम करण्याचा कट'; उद्धव ठाकरेंवर नितेश राणेंचा घणाघात
मंत्री नितेश राणे यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांवर निशाणा साधला.
Published : July 11, 2026 at 8:29 PM IST
शिर्डी : मुंबईत रामरक्षा आंदोलन केल्यानंतर आता नागपुरातही शिवसेना (उबाठा) आंदोलन करणार असल्याची घोषणा खासदार संजय राऊत यांनी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांवर अत्यंत तिखट शब्दांत निशाणा साधला. हिंदू धर्माला बदनाम करण्याचं कटकारस्थान रचलं जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांना इतर धर्मीयांच्या मुद्द्यांवरही बोलण्याचं थेट आव्हान दिलं.
उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप : आज शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना नितेश राणे म्हणाले, "जेव्हा मशिदींमध्ये घोटाळे होतात किंवा दानपेटीतील पैशांची चोरी होते, तेव्हा हे लोक कधीही मशिदीबाहेर जाऊन त्यावर बोलत नाहीत किंवा कुराण वाचून दाखवण्याची हिंमत दाखवत नाहीत. हिंदू धर्माची बदनामी करण्याची कुठलीही संधी ही औरंगजेबाची आणि टिपूची पिलावळ कधीच सोडत नाही असा घणाघाती आरोप नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला.
फक्त हिंदू धर्माला बदनाम करण्यासाठी हिंमत : पश्चिम बंगालमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या नव्या बाबरी मशिदीचा संदर्भ देत राणे म्हणाले की, तिथेही दानपेटीच्या संदर्भात मोठा घोटाळा समोर आला आहे. मात्र, या विषयावर विरोधी पक्षातील किंवा ठाकरे गटातील एकाही नेत्याने बोलण्याची किंवा प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत दाखवली नाही."त्यांची सगळी हिंमत फक्त हिंदू धर्माला बदनाम करण्यासाठीच दिसून येते," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
संजय राऊतांवर टीका : ज्येष्ठ मंत्री म्हणून जर देवेंद्र फडणवीस केंद्रात गेले, तर 100 टक्के मला असं वाटतं की, चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यमंत्री होण्यासाठी शिफारस हे स्वतः देवेंद्र फडणवीसच करतील, हे माझं आकलन आहे असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. यावर बोलताना नितेश राणे म्हणाले की, स्वतःच्या पक्षात आता कोणीही आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक राहायला तयार नाही. स्वतःच्या घरात आग लागलेली असताना राऊत दुसऱ्यांच्या घरात डोकावत आहेत. यापूर्वी त्यांनी ठाकरे कुटुंब आणि मातोश्रीमध्ये काड्या लावण्याचं काम केलं आणि आता ते भारतीय जनता पक्षामध्ये काड्या लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत असं नितेश राणे म्हणाले.
संजय राऊत यांना आमची भूमिका कधी समजणार : भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचा उल्लेख करत राणे म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस असोत किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे, आम्ही सर्वजण संघाच्या विचारांतून घडलेले स्वयंसेवक आहोत. आमच्यासाठी राष्ट्र प्रथम, त्यानंतर पक्ष आणि शेवटी स्वतः हा विचार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं संजय राऊत यांच्यासारख्या माणसाला आमची ही भूमिका कधीच समजणार नाही, असाही टोला यावेळी राणेंनी संजय राऊत यांना लगावला.
आमीर खान यांच्या संदर्भातील वक्तव्य : अभिनेते आमीर खान यांच्या लग्नासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर नितेश राणे म्हणाले, "अशा काही घटना घडतात, तेव्हा अशा व्यक्तींकडं 'लव्ह जिहाद'चे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून पाहिलं पाहिजे का? याबाबत लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. समस्त हिंदू समाजाने या विषयात सावध राहण्याची गरज आहे. तसंच अशा तथाकथित ब्रँड अॅम्बेसिडरचे चित्रपट भविष्यात पाहायचे की नाही, याचा निर्णय हिंदू समाजाने घ्यावा."
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