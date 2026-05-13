रायगडमध्ये नितेश राणेंचे शक्तीप्रदर्शन; जेट्टी भूमिपूजनातून राजकीय टोलेबाजी
रायगड जिल्ह्यात मंत्री नितेश राणे यांच्या दौऱ्यादरम्यान मोठं शक्तीप्रदर्शन झालं. यावेळी नितेश राणे यांनी विविध राजकीय मुद्द्यांवर विरोधकांवर टीका केली.
Published : May 13, 2026 at 5:32 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यात मंत्री नितेश राणे यांच्या दौऱ्यावेळी मोठं शक्तीप्रदर्शन पाहायला मिळालं. श्रीवर्धनमधील भरडकोल येथे कोळी बांधवांकडून पारंपरिक पद्धतीनं त्याचं स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर नितेश राणे आणि खासदार सुनील तटकरे यांची रथातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी 163 कोटी रुपयांच्या जेट्टी प्रकल्पाचं भूमिपूजन नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. पारंपरिक कोळी टोपी परिधान करून आलेल्या दोन्ही नेत्यांचे आगमन लक्षवेधी ठरलं. माध्यमांशी संवाद साधताना नितेश राणे यांनी विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर भाष्य करत विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
जिहाद करणाऱ्या हिंदू राष्ट्रात का ठेवावं? : नाशिकमधील कंपनीतील कथित धर्मांतर प्रकरणातील अटकेतील निदा खानबाबत नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “जिहाद करणाऱ्या व्यक्तींना हिंदू राष्ट्रात का ठेवावं? पोलिसांकडे सर्व पुरावे आले आहेत. भविष्यात इम्तियाज जलील यांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची वेळ येईल", असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रश्न उपस्थित करण्याची त्यांची पात्रता आहे का? : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाचे समर्थन करताना नितेश राणे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. जागतिक युद्धसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेऊन देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे आवाहन करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. जितेंद्र आव्हाड यांच्या आंदोलनावर टीका करत, “प्रत्येक गोष्टीकडं राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची त्यांची सवय आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच रोहित पवार यांच्या टीकेलाही प्रत्युत्तर देताना, “मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनावर प्रश्न उपस्थित करण्याची त्यांची पात्रता आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला.
डिझेलऐवजी इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर करा : मुंबई-गोवा महामार्गावरील बायपासच्या तांत्रिक अडचणींबाबतही नितेश राणे यांनी भाष्य केलं. कोकणातील नागरिकांचा त्रास दूर करण्यासाठी स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. याचवेळी मच्छीमार बांधवांना डिझेलऐवजी इलेक्ट्रिक बोटींचा पर्याय स्वीकारण्याचा सल्ला देत, त्यासाठी आवश्यक कर्ज आणि सहकार्य उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
रोहित पवार यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं : खासदार सुनील तटकरे यांनीही रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली. “रोहित पवार यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं आहे. ते अनेकदा भाजपामध्ये जाण्यास तयार होते. त्यामुळं निष्ठा आणि पुरोगामी विचारांच्या गप्पा मारण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार नाही,” असं तटकरे म्हणाले. तसेच महायुती आणि NDA अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. पार्थ पवार आणि प्रफुल पटेल यांच्यात फूट पडल्याच्या चर्चाही त्यांनी फेटाळून लावत त्या निराधार असल्याचं सांगितलं.
