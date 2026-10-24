रामदास कदमांच्या वक्तव्यावर नितेश राणे आक्रमक; म्हणाले, 'फडणवीस-शिंदे आमच्यासाठी राम-लखनची जोडी'
रामदास कदम यांच्या प्रतिक्रियेनंतर नितेश राणे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
Published : October 24, 2026 at 12:07 PM IST
अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीमध्ये सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचं चित्र रंगवलं जात असताना रामदास कदम यांच्या वक्तव्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. रामदास कदम यांच्या प्रतिक्रियेनंतर भाजपाचे आणि मंत्री नितेश राणे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे आमच्यासाठी राम-लखनची जोडी असल्याचे सांगत राणे यांनी महायुतीतील नेत्यांना एकमेकांविरोधात वक्तव्ये टाळण्याचा सल्ला दिला.
रामदास कदमांच्या वक्तव्यावर राणेंचा सवाल - रामदास कदम नेमके कोणत्या भूमिकेतून बोलत आहेत, असा सवाल उपस्थित करत नितेश राणे यांनी त्यांच्या वक्तव्याला एकनाथ शिंदे यांची मान्यता आहे का, असा थेट प्रश्न विचारला. रामदास कदम यांच्या वक्तव्यामागे पक्षाची अधिकृत भूमिका आहे का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे राणे यांच्या प्रतिक्रियेतून अधोरेखित झाले.
या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः पुढे येऊन भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही नितेश राणे यांनी केली. त्यामुळे रामदास कदम यांच्या वक्तव्यावरून महायुतीतील भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील राजकीय संवाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
फडणवीस-शिंदे आमच्यासाठी राम-लखनची जोडी - फडणवीस आणि शिंदे हे आमच्यासाठी राम-लखनची जोडी आहेत, असे म्हणत त्यांनी दोन्ही नेत्यांमधील समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
महायुतीचे सरकार स्थिरपणे काम करत असताना नेत्यांमधील वक्तव्यांमुळे गैरसमज निर्माण होऊ नयेत, अशी भूमिका राणे यांनी मांडली. युतीतील घटक पक्षांनी परस्परांबाबत बोलताना संयम राखणे गरजेचे असल्याचा संदेशही त्यांच्या प्रतिक्रियेतून देण्यात आला.
भाजपाच्या मदतीची आठवण - उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या काळाचा संदर्भ देत नितेश राणे यांनी एकनाथ शिंदे यांना भाजपाने दिलेल्या पाठिंब्याचा मुद्दा उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे यांच्या आघाडीत एकनाथ शिंदे यांना संपवण्याचे प्रयत्न होत असताना देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने साथ दिली नसती, तर आज काय परिस्थिती निर्माण झाली असती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
'महायुतीत मिठाचा खडा टाकू नका' - महायुतीमध्ये सध्या सर्व काही व्यवस्थित सुरू असताना कोणीही विनाकारण मिठाचा खडा टाकू नये, असे स्पष्ट मत नितेश राणे यांनी व्यक्त केले. युतीतील अंतर्गत मतभेद किंवा परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे विरोधकांना राजकीय संधी मिळू शकते, असा इशाराही त्यांच्या प्रतिक्रियेतून दिसून आला.
'मिठाचा खडा टाकू नका, जेणेकरून मातोश्रीला गुदगुल्या होतील,' या शब्दांत राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवर निशाणा साधला. महायुतीतील मतभेदांमुळे ठाकरे गटाला आनंद होईल किंवा राजकीय फायदा मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ नये, हा त्यांच्या वक्तव्याचा मुख्य सूर होता.