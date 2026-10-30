"वंजारींनी पुड्या सोडू नयेत, मुख्यमंत्री तोंडघशी पडले..; नागपूरमध्ये पराभवानंतर कराळे मास्तरांची प्रतिक्रिया
नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील विजयाचे श्रेय स्वतःकडे घेणाऱ्या आमदार अभिजित वंजारी यांना नितेश कराळे मास्तरांनी सुनावले असून, आपण भाजपसोबत काँग्रेसलाही जागा दाखवू शकतो, असा इशारा दिलाय.
Published : October 30, 2026 at 4:12 PM IST
नागपूर : नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर अभिजीत वंजारी स्वतःच्या जिवावर निवडून आल्याचाच विजयाचा ढोल वाजवत आहेत. मात्र, अभिजीत वंजारी हे नितेश कराळे मास्तरांच्या मतांमुळेच निवडणूक जिंकले आहेत. त्यामुळे सर्वात आधी अभिजीत वंजारी यांनी त्यांच्या घरातील व कार्यालयातील राहुल गांधींचा फोटो काढावा आणि तेथे नितेश कराळे मास्तरांचा फोटो लावावा, असा टोला भाजपा नेते नितेश राणे यांनी लगावला. यावर कराळे मास्तरांनी नितेश राणे यांचं कौतुकच केलं आहे. मी एवढा मोठा नाही; पण नितेश राणे यांनी पहिल्यांदाच चांगली प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यामुळे मी खुश झालो असून राजकारण असंच असलं पाहिजे, असं ते म्हणाले. तसंच नितेश राणे यांनी जातीजातींच्या राजकारणापेक्षा आणि हिंदू-मुस्लिम राजकारणापेक्षा विकासाचं चांगले राजकारण करावं, असा सल्लाही त्यांनी दिला. अभिजीत वंजारी यांनी तर कराळे मास्तरांचा दुग्धाभिषेक करावा, असा सल्ला राणेंनी दिला होता. यावर बोलताना कराळे मास्तर म्हणाले की, मी एवढा मोठा नक्कीच नाही; परंतु तुम्ही तुमच्या बोलण्यातून व्यक्त केलेली भावना हा शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारधारेचा दुग्धाभिषेक आहे.
अभिजीत वंजारी यांनी गेल्या 6 वर्षांत विद्यार्थ्यांसाठी कोणतं आंदोलन उभं केलं, याचा हिशोब द्यावा. आता त्यांना पुन्हा संधी मिळालेली आहे, त्यामुळे किमान यावेळी तरी त्यांनी भाजपाविरोधात अगदी उघडपणे आपली भूमिका मांडावी. जर त्यांना हे जमत नसेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, असा खोचक टोला नितेश कराळे मास्तरांनी लगावला आहे. मी पदवीधर मतदारांची मूठ बांधणार आहे. त्यासोबतच न्यायालयात एक याचिकासुद्धा दाखल करणार आहे की, दरवेळी नव्यानं केली जाणारी मतदार नोंदणीची प्रक्रिया कायमची रद्द झाली पाहिजे.
अभिजीत वंजारी यांनी पुड्या सोडू नयेत : कराळे मास्तर
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार अभिजीत वंजारी यांचा विजय झाला. त्यानंतर बोलताना अभिजीत वंजारी म्हणाले होते की, हा आमच्या रणनीतीचा एक भाग होता आणि नितेश कराळे हे माझे लहान बंधू आहेत. यावर कराळे मास्तरांनी अगदी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, यात कसलीही रणनीती नव्हती. मी मतदारांकडे पहिल्या पसंतीचं (एक नंबरचं) मत मागितलं होतं. ज्या ठिकाणी काँग्रेस पोहोचू शकली नाही, अशा दुर्गम भागात मी स्वतः मतदारांपर्यंत गेलो. मतदारांना पहिल्या पसंतीचं मत मला दिल्यानंतर, तुम्हाला जो उमेदवार आवडतो त्याला दुसऱ्या पसंतीचं (दोन नंबरचं) मत द्या, असं आवाहन मी केलं होतं. त्यामुळेच ते निवडून आले आहेत; म्हणूनच त्यांनी मतदारांचे उपकार मानले पाहिजेत, स्वतःची विनाकारण वाहवा करून घेऊ नये. जर वंजारी यांना खरोखरच वाटत असेल की कराळे मास्तरांमुळे आपण जिंकलो, तर त्यांनी किमान एकदा माझ्या घरी सदिच्छा भेट तरी द्यावी, एवढीच अपेक्षा आहे.
भाजपाचा फुगा फुटला, मुख्यमंत्री तोंडघशी पडले : कराळे
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची लंका तर ढासळलीच आहे; शिवाय या देशात लोकशाहीचा सत्यानाश भाजपाने केला आहे, असा गंभीर आरोप नितेश कराळे मास्तर यांनी केला आहे. ते 'ईटीव्ही भारत'शी बोलत होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही निवडणूक खूप प्रतिष्ठेची केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना, 'आम्ही बॅलेट पेपरवरच्या निवडणुकाही जिंकू शकतो' हे त्यांना दाखवून द्यायचं होतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) मुख्यालय असलेल्या नागपुरात आणि मुख्यमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात होणारी ही निवडणूक आम्ही 1 लाखांपेक्षा अधिक मतांनी जिंकणार, असा आव त्यांनी आणला होता. मात्र, आता भाजपाचा हा फुगलेला फुगा पूर्णपणे फुटला आहे आणि मुख्यमंत्री तोंडघशी पडले आहेत, असा टोलाही कराळे मास्तरांनी लगावला.
वर्धा विधानसभा निवडणुकीत पंकज भोयर यांना भिडणार : कराळे मास्तर
पंकज भोयर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे 'राईट हँड' म्हणून काम करत आहेत. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यावर अॅट्रॉसिटीचे खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत, तसंच ते पोलीस प्रशासनाचाही गैरवापर करतात, असा गंभीर आरोप कराळे मास्तरांनी पंकज भोयर यांच्यावर केला आहे. ते या निवडणुकीचे प्रभारी होते आणि त्यात ते पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत. लोकसभेच्या वेळी जेव्हा अमर काळे उभे होते, तेव्हाही वर्धा लोकसभेत भाजपाला अपयश आले. वर्धा परिषदेतही भाजपा हरली आणि आता या तिसऱ्या निवडणुकीत पराभवाची हॅट्रिक पंकज भोयर यांनी केली असल्याचा घणाघात नितेश कराळे मास्तरांनी केला आहे.
पंकज भोयर यांच्याविरोधात रान उठवणार
भाजपाच्याच बूथवर भाजपाच्याच लोकांनी मला मतदान केल्याचं देखील ते म्हणाले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, आता तुमचे मंत्रिपद धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे तुम्ही स्वतःच आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि आपल्या मतदारसंघाकडे लक्ष द्यावं. येथे चांगलं काम करून दाखवावं, अन्यथा भाजपा व आरएसएस तुमची मंत्रिमंडळातूनच हकालपट्टी करेल. अपमानित होऊन हकालपट्टी होण्यापेक्षा स्वतःच राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मी पंकज भोयर यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणार असल्यानं ते पुरते घाबरले आहेत, असंही ते म्हणाले. पंकज भोयर यांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी स्कॉलरशिप घोटाळ्यापासून ते 67 लाखांच्या लाईट घोटाळ्यापर्यंत सर्वच घोटाळे बाहेर काढणार असल्याचं म्हटलं आहे. याबाबतचे सर्व पुरावे माझ्याकडे जमा असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची तयारी : कराळे मास्तर
"राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं मला निलंबित करून मोकळं केलं, ते एका अर्थानं योग्यच झालं आहे", असं कराळे मास्तर म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, मी 'पार्टी लाईन'च्या (पक्षाच्या चौकटीच्या) बाहेर जाऊन काम करत होतो, त्यामुळे त्यांचे नियम व कायदे मला लागू पडत नव्हते. मी बेधडक आहे आणि मला असंच राहू द्यावं. मला पक्षातील कोणत्याही मोठ्या नेत्यांचं फोन आलेलं नाहीत आणि मी आता कोणत्याही पक्षात नाही. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागणार आहेत, त्यासाठी मी तयारी करणार आहे. घराणेशाहीमुळे ज्या गोरगरिबांच्या मुलांना पक्षात तिकीट मिळत नाही, अशा आमच्या सर्वसामान्य मुलांना मी निवडणुकीत उभे करणार आहे. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक जिल्हा परिषद सर्कल आणि पंचायत समितीमध्ये आम्ही आमचे उमेदवार उभे करू, जे जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करतील; अशाच तरुणांना आम्ही संधी देणार आहोत. नवीन पक्ष स्थापनेबाबत काय करायचे, यावर आम्ही आमच्या सर्व सहकाऱ्यांशी व सवंगड्यांशी चर्चा करू आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर करू. त्यासाठी मी सर्वप्रथम 'धन्यवाद यात्रा' काढणार आहे. ज्या ज्या लोकांनी मला पाठिंबा दिला, ज्यांनी पैशांशिवाय माझ्या सभा घेतल्या आणि बूथ लावलं, त्या सर्वांची भेट घेणार असल्याचं नितेश कराळे मास्तरांनी सांगितलं.
मी भाजपासोबत काँग्रेसचीही 'लाल' करू शकतो - कराळे मास्तर
काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी अभिजीत वंजारी यांना एक नंबरचे मत दिले असले, तरी मतपत्रिकेवर (बॅलेट पेपरवर) तब्बल 50 ते 60 हजार मतदारांनी मला दुसऱ्या पसंतीचं मत दिलं आहे. माझे स्वतःचे 40 हजार मतदार तर होतेच, पण पक्षाचे जे कार्यकर्ते होते त्यांना कराळे मास्तर आवडत होते. पक्षाशी प्रतारणा न करता त्यांनी पहिल्या पसंतीचं मत अभिजीत वंजारी यांना दिलं आणि दुसऱ्या पसंतीचं मत मला दिले. म्हणूनच मी भाजपासोबत काँग्रेसचीही 'लाल' करू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.
गडकरी विरुद्ध फडणवीस शीतयुद्ध
फोन आले, तिथेसुद्धा आपले चाहते आहेत. त्यांनी मला सांगितलं की, या निवडणुकीत प्राध्यापक अनिल मुनघाटे यांनी अर्ज मागे घेतलेला असला, तरी त्यांनी सुधाकर कोहळे यांचा प्रचार केलाच नाही. उलट त्यांनी काँग्रेस उमेदवार अभिजीत वंजारी यांच्यासाठी काम केलं. नितीन गडकरी विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस यांच्यात अंतर्गत शीतयुद्ध सुरू आहे आणि या निवडणुकीचा निकाल हा त्याच युद्धाचा परिणाम आहे. फडणवीस यांना नामोहरम करण्यासाठी नितीन गडकरी यांनी रचलेलं हे षड्यंत्र आहे, असा दावाही कराळे मास्तरांनी केला.
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