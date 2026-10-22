कराळे मास्तरांची शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, ‘नेत्यांनी माझा गेम केला' म्हणत नितेश कराळे भावुक
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने बंडखोर उमेदवार नितेश कराळे ऊर्फ कराळे गुरुजी यांची सहा वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.
Published : October 22, 2026 at 8:42 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 8:56 PM IST
नागपूर - पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाच्या काही तास आधी राजकीय घडामोडींना नाट्यमय वळण मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने बंडखोर उमेदवार नितेश कराळे ऊर्फ कराळे गुरुजी यांची सहा वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अभिजीत वंजारी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणे आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या पाठिंब्याबाबत संभ्रम निर्माण केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
या कारवाईनंतर कराळे मास्तर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत पक्षातील नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. "नेत्यांनी माझा गेम केला असून, येत्या काळात सर्व नेत्यांची पोलखोल करणार आहे," असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.
मतदानाच्या तोंडावर नितेश कराळे यांची झालेली हकालपट्टी, त्यानंतर कराळे यांनी केलेले गंभीर आरोप यामुळे नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील राजकीय वातावरण तापले आहे. कराळे यांच्या आरोपांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांची भूमिका काय राहते आणि या प्रकरणाचा निवडणुकीच्या निकालावर काय परिणाम होतो, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
कराळे यांनी पक्षातून झालेल्या हकालपट्टीवर प्रतिक्रिया देताना आपण राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी व महाविकास आघाडीसाठी मोठ्या प्रमाणात काम केल्याचा दावा केला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात पक्षाच्या उमेदवारांसाठी अनेक सभा घेतल्या. आघाडीच्या प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला, असे त्यांनी सांगितले. राजकीय काम करत असताना आपल्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाले आणि तुरुंगात जाण्याची वेळही आली, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, आपण तुरुंगात असताना आपल्या पत्नीची विचारपूस करण्यासाठी पक्षातील एकाही मोठ्या नेत्याचा फोन आला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस - शपा पक्षासाठी एवढे काम करूनही अखेर आपल्यावर कारवाई करण्यात आल्याने कराळे यांनी या हकालपट्टीला शिक्षा नव्हे, तर पुरस्कार समजत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. सर्व नेत्यांनी मिळून आपला राजकीय गेम केल्याचा आरोप करत,आगामी काळात संबंधित नेत्यांच्या भूमिका आणि कृती जनतेसमोर आणणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अभिजीत वंजारी यांच्या विरोधात कराळे यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्याने आघाडी समोर राजकीय आव्हान निर्माण झाले आहे. कराळे यांच्या प्रचारामुळे आघाडीच्या मतांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पक्षाने आता त्यांच्यावर सहा वर्षांसाठी हकालपट्टीची कारवाई केली असून,वंजारी यांना अधिकृत पाठिंबा दिला आहे. मात्र, मतदानाच्या अगदी तोंडावर झालेल्या या कारवाईचा मतदारांवर आणि निवडणुकीच्या निकालावर नेमका किती परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
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