मुंबई इंडियन्सला आता गवसणार विजयाचा मार्ग? संघाच्या यशासाठी नीता अंबानींची साईचरणी प्रार्थना
आयपीएल संघ मुंबई इंडियन्सच्या मालकीण नीता अंबानी यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं.
Published : May 2, 2026 at 8:28 PM IST
शिर्डी : आयपीएल 2026 मध्ये आज शनिवारी (2 मे) मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात सामना खेळला जात आहे. चेन्नईच्या चेपॉकवर दोन्ही संघ आमनेसामने आहेत. दरम्यान, या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्स संघाच्या मालकीण नीता अंबानी यांनी शिर्डी इथं जाऊन साईबाबांच्या चरणी संघाच्या विजयासाठी प्रार्थना केली.
नीता अंबानी साईदरबारी : या सामन्यापूर्वी म्हणजेच, सायंकाळी मुंबई इंडियन्स संघाच्या मालकीण नीता अंबानी शिर्डीत साई दरबारी दाखल झाल्या. संध्याकाळच्या धूपआरतीनंतर त्यांनी साईबाबा मंदिरात जाऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी नेहमीप्रमाणे साईबाबांच्या समाधीवर निळ्या रंगाची शाल अर्पण केली आणि आपल्या संघाच्या विजयासाठी प्रार्थना केली.
साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांचा साई मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. दर्शनानंतर त्यांनी द्वारकामाई आणि गुरुस्थान मंदिरातही जाऊन दर्शन घेतलं. तसेच मंदिर परिसरातील दत्त मंदिर आणि नंदादीप मंदिरातही त्यांनी भेट दिली. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि जनसंपर्क प्रमुख दीपक लोखंडे यांच्यासह अन्य अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
नीता अंबानी यांचा दरवर्षीचा उपक्रम : विशेष म्हणजे, दरवर्षी आयपीएल स्पर्धेदरम्यान नीता अंबानी न चुकता शिर्डीत येतात आणि मुंबई इंडियन्सच्या यशासाठी प्रार्थना करतात. सामना सुरू झाल्यानंतर तो संपेपर्यंत त्या साईबाबा मंदिर परिसरात राहून साईबाबांचं ध्यान करतात. आजही मुंबई इंडियन्स आणि सीएसके यांच्यातील सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुंबई इंडियन्सच्या विजयासाठी साईबाबांच्या चरणी मनोभावे प्रार्थना केली.
मुंबई इंडियन्सची प्लेऑफमध्ये पोहोचणार का? : पाच वेळा विजेतेपद पटकावलेला संघ मुंबई इंडियन्स आयपीएलच्या च्या 19व्या हंगामात संघर्ष करताना दिसत आहे. आज मुंबईचा सामना चेन्नई सुपर किंग्सशी होत आहे. मुंबईसाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या हंगामातील 'मुंबई पलटण'चा हा नववा सामना आहे. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 8 सामन्यांपैकी, त्यांना केवळ दोन सामन्यांतच विजय मिळवता आला आहे. त्यांच्यासाठी 'प्ले-ऑफ'पर्यंतचा मार्ग आता अत्यंत कठीण झाला आहे. साखळी फेरीनंतर गुणतालिकेत अव्वल 4 संघांमध्ये स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी, त्यांच्याकडे आता केवळ एकच पर्याय उरला आहे. तो म्हणजे सर्वच सामन्यांत विजय मिळवावा लागेल.
सध्या मुंबईच्या खात्यात 4 गुण जमा आहेत आणि त्यांचा नेट रनरेट -0.784 इतका आहे. गुणतालिकेत मुंबई नवव्या स्थानावर म्हणजेच तळाकडून दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्लेऑफमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी, कोणत्याही संघाला लीग टप्प्यात किमान 16 गुण मिळवणं आवश्यक आहे. या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मुंबईला 12 गुणांची गरज आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी, त्यांना त्यांचे उर्वरित सर्व 6 सामने जिंकावे लागतील.