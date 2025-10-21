निशिकांत देशपांडे यांची राज्यपालांच्या प्रबंधक पदावर नियुक्ती
निशिकांत देशपांडे यांनी यापूर्वी जलसंपदा, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पर्यटन आणि क्रीडा अशा विविध खात्यांमध्ये मंत्र्यांचे खासगी सचिव म्हणून यशस्वीपणे काम पाहिलं आहे.
Published : October 21, 2025 at 6:44 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी निशिकांत देशपांडे यांची राज्यपालांचे प्रबंधक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निशिकांत देशपांडे यांना अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) म्हणून पदोन्नती देण्यात आली असून, समृद्ध प्रशासकीय अनुभवामुळं त्यांच्यावर ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. निशिकांत देशपांडे यांनी यापूर्वी जलसंपदा, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पर्यटन आणि क्रीडा अशा विविध खात्यांमध्ये मंत्र्यांचे खासगी सचिव म्हणून यशस्वीपणे काम पाहिलं आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेची आणि प्रशासकीय कौशल्याची दखल घेत राज्यपालांच्या प्रबंधकपदासाठी त्यांची निवड करण्यात आली आहे. या नव्या भूमिकेत ते राजभवनाच्या प्रशासनाचे नेतृत्व करणार असून, महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडतील.
47 महसूल अधिकाऱ्यांना बढती : दिवाळीच्या पर्वावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील 47 महसूल अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची भेट दिली आहे. यामध्ये 23 अधिकाऱ्यांना अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी), तर 24 उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अपर जिल्हाधिकारी पदावर बढती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, निवडश्रेणी मिळालेल्या अनेकांचा भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा मार्ग या निर्णयामुळं मोकळा झाला.
पदोन्नती मिळालेले अप्पर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी)
- प्रज्ञा त्रिंबक बडे-मिसाळ (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, नाशिक)
- किरण बापु महाजन (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, नांदेड)
- रवीकांत कटकधोंड (खाजगी सचिव, मा. मंत्री, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे)
- प्रदिप प्रभाकर कुलकर्णी (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, गोंदिया)
- जगन्नाथ महादेव विरकर (सदस्य सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)
- शिवाजी व्यंकटराव पाटील (विशेष कार्य अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, महसूल, मंत्रालय, मुंबई)
- दीपाली वसंतराव मोतीयेळे (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, भंडारा)
- संजय शंकर जाधव (अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन), अमरावती विभाग, अमरावती)
- प्रताप सुग्रीव काळे (अपर आयुक्त क्र. 1, विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर)
- निशिकांत धोंडीराम देशपांडे (मा. राज्यपालांचे प्रबंधक, राजभवन, मुंबई)
- सुहास शंकरराव मापारी (प्रशासकीय अधिकारी, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय)
- मोनिका सुरजपालसिंह ठाकूर (अतिरिक्त आयुक्त, (पिंपरी चिंचवड) महानगरपालिका, पुणे)
- स्नेहल हिंदूराव पाटील भोसले (निबंधक, सारथी, पुणे)
- मंदार श्रीकांत वैद्य (खाजगी सचिव, मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई)
- सरिता सुनिल नरके (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, सांगली)
- डॉ. राणी तुकाराम ताटे (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, सोलापूर)
- मृणालिनी दत्तात्रय सावंत (सहयोगी प्राध्यापक, यशदा, पुणे)
- पांडुरंग शंकरराव बोरगांवकर (कांबळे) (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, लातूर)
- नरेंद्र सदाशिवराव फुलझेले (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, बुलढाणा)
- सुषमा वामन सातपुते (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, कोल्हापूर)
- अरूण बाबुराव आनंदकर (अतिरिक्त महासंचालक, महाऊर्जा, पुणे)
- रिता प्रभाकर मेत्रेवार (अपर आयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर)
- वंदना साहेबराव सूर्यवंशी (अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, जालना)
पदोन्नती झालेले अप्पर जिल्हाधिकारी
- मारुती भिकाजी बोरकर - अपर जिल्हाधिकारी, बार्टी, पुणे
- श्रावण श्रीरंग क्षीरसागर - अपर जिल्हाधिकारी, परभणी
- राजेंद्र मारुती खंदारे - प्रशासकीय अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रपत्र पदोन्नती)
- हेमंत विठ्ठल निकम - उप संचालक, भूमि अभिलेख, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे (श्री राजेंद्र गोळे यांच्या बदलीने रिक्त पदावर)
- अविनाश हरिश्चंद्र रणखांब - खाजगी सचिव, मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद (प्रपत्र पदोन्नती)
- तुकाराम देवराम हुलवळे - अपर जिल्हाधिकारी, सिडको, नवी मुंबई
- अविनाश दशरथ शिंदे - प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नागपूर विभाग, नागपूर
- सुदाम अमरसिंग परदेशी - उपायुक्त (रोहयो) विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
- निलेश चंद्रकांत जाधव - सह आयुक्त (करमणूक) विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
- सुजाता प्रितम गंधे-क्षीरसागर - सक्षम प्राधिकारी, मुंबई-नागपूर, झारसुगुडा पाईप लाईन प्रकल्प, भूसंपादन, नागपूर (प्रपत्र पदोन्नती)
- रत्नदिप रामचंद्र गायकवाड - अपर जिल्हाधिकारी, नांदेड
- नितीनकुमार भिकाजी मुंडावरे - अपर जिल्हाधिकारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
- विजया विनायक बनकर - उपायुक्त (पुनर्वसन) विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर
- अंजली अभयकुमार धानोरकर - सह आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर
- नंदकुमार माधव कोष्टी - उपायुक्त (पुनर्वसन) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे (श्री विकास गजरे यांच्या बदलीने रिक्त पदावर)
- सतिश ज्ञानदेव राऊत - अपर जिल्हाधिकारी, पुणे
- अजय उत्तम पवार - अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई
- रमेश कारभारी मिसाळ - अपर जिल्हाधिकारी, जालना
- अभिजित भालचंद्र घोरपडे - संचालक, राज्य वातावरणीय कृती कक्ष (पद उन्नत करून)
- अजित प्रल्हाद देशमुख - खाजगी सचिव, मा.मंत्री, (को.रो.उ.ना) (प्रपत्र पदोन्नती)
- गणेश केशव नि-हाळी - अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर
- संजय बाबुराव तेली - अपर जिल्हाधिकारी, वर्धा
- वासंती मारुती माळी - सह आयुक्त (करमणूक), विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती (श्री संतोष भोर यांच्या बदलीने रिक्त पदावर)
- संदीप जयवंतराव कोकडे-पवार - प्रकल्प संचालक, जलजीवन मिशन, बेलापूर नवी मुंबई
हेही वाचा :
- ते नक्की मराठीच आहेत ना? संजय राऊतांच्या प्रश्नावर महेश कोठारेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले मला विनाकारण...
- खोटा दावा करून कोर्टाची दिशाभूल करणाऱ्या चप्पल विक्रेत्याला हायकोर्टाकडून 50 लाखांचा दंड
- पालकमंत्री जयकुमार गोरेंच्या 'ऑपरेशन लोटस'ला धक्का, बड्या नेत्याच्या प्रवेशाला विरोध, भाजपा कार्यकर्त्यांचं आंदोलन