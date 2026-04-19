अतिवृष्टीनं बाधित बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांना मिळालं नववैभव!

काही सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेत ग्रामीण शिक्षणाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा टिकवण्यासाठी पुढाकार घेतला.

बीडमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 10:47 AM IST

बीड - ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा आधार म्हणून जिल्हा परिषद शाळांकडं पाहिलं जातं. मात्र, मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांकडं पालकांचा कल कमी झाल्याचं दिसून आलं. त्यासाठी अनेक कारणं आहेत. मात्र, तरीदेखील आजही या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे दिले जातात. बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची बिकट परिस्थिती आहे. कुठं वर्गखोल्या गळक्या, तर कुठं शौचालयाची सोय नाही. अशात काही सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेत ग्रामीण शिक्षणाचा कणा टिकवण्यासाठी पुढाकार घेतला.

वर्ग खोल्यांचं लोकार्पण - अतिवृष्टीनं आणि पूर परिस्थितीमुळं बीडच्या शिरूर तालुक्यातील सिंदफणा नदीकाठच्या कोळवाडी, ढोकवड, टेंभुर्णी, शिरूर कासार येथील जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन निरंजन सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व काही वर्गखोल्यांचं नव्यानं बांधकाम करून देण्यात आलं. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान यांच्या हस्ते वर्ग खोल्यांचं लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी, शिक्षक, गावकरी मंडळी उपस्थित होते.

गंभीर प्रश्न मिटला - अतिवृष्टीमुळं पडलेल्या झाडांच्या फांद्या शाळेमध्ये शिरल्या होत्या. त्यामुळं शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढलं होतं. वर्गामध्ये गुडघाभर पाणी साचलं होतं. वर्गखोल्यांचे पत्रे गळत होते, तर भिंतींना देखील तडे गेले होते. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. अशातच निरंजन सेवाभावी संस्थेनं पुढाकार घेत या शाळांमधील खोल्यांची दुरुस्ती व बांधकाम करुन दिलं. "आम्हाला चांगल्या वर्गखोल्या बांधून दिल्यामुळं आमचा गंभीर प्रश्न मिटला," अशा भावना कोळवाडी जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका सीमा बडे यांनी व्यक्त केल्या.

15 लाख रुपये खर्च आला - "बीड जिल्ह्यातील पुराची भीषणता लक्षात घेत त्यावेळी आम्ही तातडीची मदत म्हणून किराणा किट, कपडे दिले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांची शालेय अडचण लक्षात घेऊन वर्गखोल्या बांधून देणं गरजेचं होतं. यासाठी तब्बल 15 लाख रुपये खर्च आला," असं निरंजन सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष जयेश कासट यांनी सांगितलं.

सकारात्मक कामात हातभार लावावा - "बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळं अनेक शाळा बाधित झालेल्या होत्या. शासनाकडून दुरुस्तीचं काम सुरू आहे. नव्यानं काही शाळा तयार केल्या जात आहेत. मात्र, निरंजन सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं अंगणवाडीच्या तीन वर्गखोल्या आणि चार गावातील जिल्हा परिषद शाळांना अर्थसहाय्य केलं. त्यामुळं अशा सकारात्मक कामात हातभार लावावा," असं आवाहन बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान यांनी केलं.

अतिवृष्टीमुळं बीड जिल्ह्यातील अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यात शेतकऱ्यांसह घरादाराचं व शाळेचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. मात्र, काही दाणशूर संस्थांच्या माध्यमातून याच जिल्हा परिषद शाळेला वैभव प्राप्त करून दिलं. त्याबद्दल गावकरी, शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी आभार मानले.

